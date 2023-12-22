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Франк де Бур
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Франк де Бур - новости
Нидерланды
15 мая 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Топ-10 худших тренеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo
2023.12.22 07:49
1
Франка де Бура уволили из эмиратского клуба после 14 матчей
2023.12.12 09:54
Де Бур уволен из сборной Нидерландов
2021.06.29 17:40
19
Де Бур близок к увольнению с поста главного тренера сборной Нидерландов
2021.06.28 09:55
13
Де Бур: «Мы надеемся, что больше нам не придется попасть в такую ситуацию»
2021.06.14 09:40
Вратарь сборной Нидерландов Силлессен пропустит Евро-2020 из-за коронавируса
2021.06.01 17:44
1
Де Бур – первый тренер сборной Нидерландов, ни разу не победивший в стартовых четырех матчах
2020.11.12 07:41
Де Бур – третий тренер в истории сборной Нидерландов без побед в первых трех играх
2020.10.15 07:39
Франк де Бур проиграл дебютный матч на четвертом месте работы подряд
2020.10.08 13:09
Фото
Де Бур возглавил сборную Нидерландов
2020.09.23 21:25
3
De Telegraaf: Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов
2020.09.23 11:31
1
Франк де Бур может возглавить сборную Нидерландов
2020.09.17 08:55
2
Де Бур: «Я хотел играть с «Интером» в позиционный футбол, но даже игроки молодежки «Аякса» делают это лучше»
2018.02.19 18:23
1
Де Бур не видит проблемы в зависимости «Барселоны» и Аргентины от Месси
2018.02.05 09:32
3
Де Бур: «АПЛ – хороший вариант для Квинси»
2018.02.05 08:22
2
Де Бур: «Подстроиться Слуцкому под местный прямолинейный футбол сходу было непросто»
2018.02.05 07:04
За пять месяцев в АПЛ уволили столько же тренеров, сколько за весь прошлый сезон
2017.12.21 13:03
Эллардайс отказался возвращаться в «Кристал Пэлас»
2017.09.12 10:43
Моуринью: «Не удивлен увольнению де Бура из «Кристал Пэлас», в футболе меня уже ничего не удивляет»
2017.09.11 18:59
«Кристал Пэлас» уволил де Бура с поста главного тренера
2017.09.11 14:15
6
Будущее де Бура определится в течение двух ближайших суток
2017.09.11 11:41
АПЛ. «Кристал Пэлас» де Бура проиграл в Бернли и потерпел четвертое поражение кряду
2017.09.10 17:23
Матч против «Бернли» может стать для де Бура последним в «Кристал Пэлас»
2017.09.06 20:26
1
Ходжсон хочет занять место де Бура в «Кристал Пэлас»
2017.08.30 10:51
Эллардайс сменит де Бура в «Кристал Пэлас»
2017.08.29 11:28
«Кристал Пэлас» может уволить Франка де Бура
2017.08.27 09:50
3
Де Бур: «С первой секунды матча игроки «Кристал Пэлас» должны доказывать, что у них есть яйца»
2017.08.27 01:21
2
Фото
45-летний грузин набил на спине расстановку символической сборной Голландии
2017.07.04 01:59
16
Фото
Де Бур стал главным тренером «Кристал Пэлас»
2017.06.26 17:21
Источник: де Бур возглавит «Кристал Пэлас»
2017.06.22 18:15
1
2
3
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Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
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Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
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Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
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Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
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Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
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