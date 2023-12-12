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    Франка де Бура уволили из эмиратского клуба после 14 матчей

    Нидерландский тренер Франк де Бур уволен из «Аль-Джазиры». В 14 матчах при нем команда одержала 6 побед, 5 раз уступила и трижды сыграла вничью.

    «Совет директоров принял решение уволить тренера первой команды Франка де Бура в связи со снижением качества игры и результатов за последний период, что несовместимо с целями, поставленными перед командой», – сказано в заявлении клуба из Абу-Даби.

    • 53-летний специалист возглавил клуб из ОАЭ в июне.
    • Ранее де Бур руководил «Интером», «Кристал Пэлас», «Атлантой Юнайтед» и сборной Нидерландов.

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    Источник: Страниц «Аль-Джазиры» в социальной сети X

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