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Франк де Бур
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Франк де Бур - статистика
Нидерланды
15 мая 1970 (56)
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Команда
И
В
П
Н
Нидерланды
3
2
1
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0 : 7
30.03.2021
Нидерланды
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2 : 0
27.03.2021
Латвия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4 : 2
24.03.2021
Нидерланды
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