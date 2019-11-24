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Франк де Бур
Материалы
Франк де Бур - материалы
Нидерланды
15 мая 1970 (56)
Тренер
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Главный форвард Бразилии совсем не Неймар – а парень, который однажды провалился в Италии и сел на диету
Габигол помог «Фламенго» выиграть Кубок Либертадорес.
24.11.2019 12:12
5
Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча. Черчесов огласил новый список сборников. Дайджест событий дня
Клубы РФПЛ со следующего сезона смогут пользоваться видеоповторами. Скандальный матч «Урал» – «Терек» уже не без жертв: Скрипченко покинул Екатеринбург. Черчесов назвал фамилии 24 игроков, вызванных на матч с Румынией. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
01.11.2016 21:00
2
Слава зайцев. Как «Милан» и «Интер» перестали быть крутыми
Милан больше не столица футбольной моды. «Интер» и «Милан» хорохорятся, но недавние триумфаторы Лиги чемпионов тянут в середняки даже по итальянским меркам. «Бомбардир» составил поэтапный план, как опустить великий клуб на дно.
20.09.2016 11:30
4
Фан и тюльпан. Как Де Бур будет возрождать «Интер»
В это межсезонье в «Интере» произошла масштабная перестройка. Команду приобрел крупный китайский консорциум, а Франк де Бур сменил Роберто Манчини на посту главного тренера. «Бомбардир» разбирается, повлияют ли эти перемены на положение миланского клуба, неожиданно ставшего середняком Серии А.
17.08.2016 10:55
1
Тренер «Аякса» следит за тренировкой, катаясь на электро-скутере
Две недели назад тренер голландского суперклуба Франк де Бур получил травму ахиллова сухожилия и с тех пор не может самостоятельно передвигаться. Костыли в помощь? Как бы не так!
07.04.2016 20:10
2
Роналду задолжал 10 миллионов. Дзампарини продаст «Палермо». Дайджест событий дня
Муса признан лучшим игроком марта. Наставник «Аякса» получил травму. Керимов может перестать финансировать «Анжи». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22.03.2016 22:00
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