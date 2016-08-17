Фан и тюльпан. Как Де Бур будет возрождать «Интер»

Пять лет без Лиги чемпионов

Миланский коллектив не выступал в главном клубном турнире Старого Света с сезона-2011/12. Пикантности ситуации добавляет и то, что с того момента команда трижды не попадала даже в первую пятерку Серии А. После девятого места в сезоне-2012/13 миланцев покинул давний владелец и президент Массимо Моратти, передав их в управление Эрику Тохиру. Однако результаты клуба если и пошли в гору, то взяли слишком уж медлительный темп. В минувшем сезоне «нерадзурри» в очередной раз оказались вне лигочемпионской тройки, и стало очевидным, что в команде вновь назрели перемены.

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6 июня Эрик Тохир продал контрольный пакет акций «Интера» китайскому холдингу Suning Commerce Group. Компания этого консорциума International Sports Capital станет непосредственным акционером и владельцем клуба. Задачи новые инвесторы ставят самые серьезные: вернуться в топ-10 клубов Европы. Имеют право, ведь данный холдинг входит в первую тройку китайских негосударственных консорциумов по совокупному товарообороту (в прошлом году – 50 млрд евро). Так что «Интеру» придется соответствовать. Не исключено, что рокировка «Манчини => де Бур» – инициатива новых инвесторов клуба. Вряд ли последних могло устроить поражение со счетом 1:6 от «Тоттенхэма» в товарищеском матче, состоявшемся накануне сделки. Вот они и решили дать де Буру шанс попробовать себя в роли наставника более серьезного, нежели «Аякс», клуба.

Китайские владельцы уже потратили приличные деньги на усиление команды и готовы тратить еще, они верят в нее и нового главного тренера – все это должно помочь «Интеру» вернуться на былые позиции. Кстати, с тем, что Тохир нашел себе достойных преемников, согласен и Массимо Моратти: «Китайцы с первой встречи произвели очень хорошее впечатление. После сложного старта, сейчас они, кажется, готовы серьезно усилить состав. Мои комплименту Тохиру, он провернул отличную сделку».

Ученик легендарного Кройфа

А теперь непосредственно о новом голландском тренере «нерадзурри». Его карьера футболиста получилась, вне всякого сомнения, потрясающей. «Аякс», «Барселона», сборная Голландии, за которую де Бур провел более ста матчей и в которой долгое время был капитаном. Завершив карьеру игрока в 2006 году, уроженец страны тюльпанов сразу же приступил к тренерской работе, ассистируя главному тренеру в «Аяксе» и сборной. Первым и единственным опытом самостоятельной деятельности Де Бура на этой стезе стал родной «Аякс», который он три раза подряд привел к чемпионству и в котором получил возможность впервые опробовать идеи Йохана Кройфа в боевых условиях.

Видение футбола легендарного Кройфа Де Бур перенял, еще выпустившись из академии «Аякса». В 70-е годы прошлого столетия Ринус Михелс совершил революцию в мировом футболе, придумав его тотальную концепцию. Лучше всего идеи тренера понял именно Кройф и в дальнейшем их усовершенствовал. Тем же занялся и Франк де Бур. Его «Аякс» проповедовал тотальный футбол, адаптированный под нынешние реалии. Основные постулаты игры амстердамского клуба под его руководством были таковы: комбинационный футбол с высоким процентом владения мячом, моментальный прессинг при потере последнего, а также быстрый переход из обороны в атаку через вертикальные передачи. Минимум игры поперек и назад, постоянная смена позиций игроками атакующей линии – вот, что еще Де Бур наверняка попробует воплотить в жизнь в «Интере».

Пришедшие в команду Антонио Кандрева, Эвер Банега, Эркин Джанер и Кристиан Ансальди должны неплохо вписаться в схему де Бура. Основные надежды поклонники «Интера» связывают с переходом Кандревы, за которого было заплачено более 20 млн евро. Также Де Буру будет необходимо сохранить Мауро Икарди: «Икарди – важная фигура в клубе для меня. Это молодой игрок, которому еще нужно многому научиться, но он уже доказал свою силу. Мы можем хорошо поработать вместе, не будет никаких проблем».

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И напоследок немного статистики: «Аякс» де Бура в прошлом сезоне пропускал в среднем 0,6 мяча за игру, а «Интер» Манчини ровно один гол. Значит, поклонники миланцев вправе рассчитывать на улучшение игры в обороне. За время работы Франка де Бура в «Аяксе» в команду пришло 25 молодых футболистов из академии. Вероятно, болельщики «нерадузурри» очень скоро смогут увидеть в составе клуба множество юных дарований. «Важной частью моей работы будет мониторинг молодежных команд клуба с целью поиска игроков, которым можно было бы дать шанс в основном составе. Будет прекрасно, если при мне молодые футболисты будут дебютировать за «Интер», – отметил де Бур.

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Симбиоз тренерского азарта де Бура и нацеленности новых китайских инвесторов вернуть клубу былое величие – с высокой долей вероятности поспособствует его возвращению в Лигу чемпионов. Если «Интеру» удастся оформить трансферы Жоау Мариу, Габигола и Инсинье, новый тренер «нерадзурри» получит еще больше пространства для маневра и один из самых укомплектованных составов в Серии А. Попаданию миланцев в тройку лучших могут поспособствовать и проблемы конкурентов. К примеру, неизвестно, как «Наполи» будет справляться без уехавшего в «Ювентус» Гонсало Игуаина, и какой предстанет «Рома» после первого за долгое время межсезонья с Лучано Спаллетти. Так что у «Интера» есть все шансы, наконец, вернуть себе статус флагмана итальянского футбола, с которым он так неожиданно попрощался пять лет назад.