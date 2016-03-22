Роналду задолжал 10 миллионов. Дзампарини продаст «Палермо». Дайджест событий дня

Компания миллиардера Прото требует от Роналду 10 миллионов

Компания миллиардера Алекссандро Прото, занимающаяся недвижимостью, планирует отсудить у нападающего «Реала» Криштиану Роналду 10 миллионов евро за клевету. Ранее поступила информация о том, что компания Прото продала Роналду квартиру в Нью-Йорке стоимостью в 18,5 миллионов долларов. Представители португальца эту информацию опровергли. «После регистрации квартира Роналду была подарена его другу Бадру Хари. Может, это волновало футболиста, и он решил этот факт скрыть. У него могут быть моменты, касающиеся личной жизни, но мы защищаем свой имидж», – заявила компания.

Из-за терактов в Брюсселе была отменена тренировка сборной Бельгии

Серия терактов в Брюсселе, которая произошла сегодня утром, послужила причиной отмены тренировки национальной сборной Бельгии. «Мысленно мы сейчас с жертвами произошедшего. Футбол сегодня отходит на второй план. Тренировка отменена», – сообщил официальный twitter бельгийской сборной. Сегодня утром в Брюсселе произошел ряд взрывов. Теракты затронули аэропорт и метро бельгийской столицы.

Теракты в Брюсселе. Реакция футболистов

Дешам не спешит возвращать Рибери в сборную

Наставник сборной Франции Дидье Дешам пока не думает о возвращении полузащитника «Баварии» Франка Рибери, который высказал желание возобновить выступления за национальную команду. «Вопрос с Рибери для меня пока не актуален. Спешить не стоит», – сказал Дешам. Напомним, что Рибери прекратил выступления за сборную в 2014-м году.

Муса – лучший игрок марта в России

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса признан лучшим футболистом РФПЛ в марте. Нигериец обошел голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка и полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. Муса отметился тремя голами за три матча.

Давыдов, Миранчук и другие россияне до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Дзампарини планирует продать «Палермо» по окончании сезона

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини заявил, что по окончании сезона, по ходу которого сицилийцы шесть раз переживали смену главного тренера, он планирует продать клуб и уйти из футбола. «У меня есть еще два месяца в итальянском футболе, после чего я ухожу. Футбол забрал у меня все силы. Буду счастлив, если новые владельцы клуба будут из Палермо», – сообщил 75-летний итальянец.

«Призываю все клубы Серии А собраться и остановить чемпионат». История психоза президента «Палермо»

Керимов не будет финансировать «Анжи», если клуб вылетит в ФНЛ

Владелец «Анжи» Сулейман Керимов прекратит финансирование махачкалинского клуба в случае вылета из Премьер-лиги, сообщает источник. Если дагестанской команде не удастся сохранить прописку в высшем дивизионе, придется искать нового инвестора. Напомним, что Керимов является акционером «Анжи» с 2011 года. После 21 тура махачкалинцы находятся на последнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе лишь 15 очков.

Де Бур проведет в гипсе полтора месяца

Наставнику «Аякса» Франку де Буру была сделана операция на ахилловом сухожилии, которое он повредил в ходе тренировки команды, решив сыграть со своими подопечными в фут-волей. Теперь 45-летний де Бур будет вынужден провести шесть недель в гипсе.

Болельщики ПСВ, издевавшиеся над нищими в Мадриде, не смогут посещать матчи клуба

Пятеро фанатов ПСВ будут наказаны клубом за инцидент, произошедший перед ответным 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Накануне этой игры некоторые болельщики ПСВ развлекались тем, что издевательски бросали монеты нищим и оскорбляли их, распивая пиво на летней террасе одного из заведений. Голландский клуб установил личности этих фанатов и намерен запретить им посещение матчей ПСВ на срок от пяти до десяти лет. Наказание распространяется и на выездные игры. Прокуратурой Мадрида по итогам этого инцидента открыто дело по статье «Унижение человеческого достоинства».