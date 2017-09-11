Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будущее де Бура определится в течение двух ближайших суток

    Главный тренер «Кристал Пэласа» Франк де Бур все ближе к моменту своего увольнения. Его команда проиграла «Бернли» со счетом 0:1, уступив во всех четырех стартовых матчах чемпионата Англии. Кроме того, «Кристал Пэлас» стал первой командой высшей лиги Англии за 93 года, без забитых голов проигравшая четыре матча на старте.

    В воскресенье вечером владельцы клуба провели экстренную встречу по поводу возможного увольнения 47-летнего голландца. Будущее специалиста в «Кристал Пэлас» определится в течение двух ближайших суток.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2017 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11