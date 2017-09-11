Будущее де Бура определится в течение двух ближайших суток

Главный тренер «Кристал Пэласа» Франк де Бур все ближе к моменту своего увольнения. Его команда проиграла «Бернли» со счетом 0:1, уступив во всех четырех стартовых матчах чемпионата Англии. Кроме того, «Кристал Пэлас» стал первой командой высшей лиги Англии за 93 года, без забитых голов проигравшая четыре матча на старте.

В воскресенье вечером владельцы клуба провели экстренную встречу по поводу возможного увольнения 47-летнего голландца. Будущее специалиста в «Кристал Пэлас» определится в течение двух ближайших суток.