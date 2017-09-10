«Кристал Пэлас» – первая команда высшей лиги Англии за 93 года, без забитых голов проигравшая четыре матча на старте

Английский «Кристал Пэлас» в матче четвертого тура АПЛ против «Бернли» (0:1) потерпел четвертое поражение кряду – со старта сезона лондонцы не набрали ни одного очка.

Таким образом, подопечные Франка де Бура стали первой командой с 1924 года, которая в рамках высшего английского дивизиона без забитых голов проиграла четыре стартовых матча. 93 года назад таковой был «Престон».

Отметим, что при таких показателях лондонцы идут на 19 месте турнирной таблицы. Хуже их статистика только у «Вест Хэма», идущего последним.