Моуринью: «Не удивлен увольнению де Бура из «Кристал Пэлас», в футболе меня уже ничего не удивляет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что удивился увольнению Франка де Бура из «Кристал Пэлас». Голландец, возглавивший «орлов» в июне, покинул свой пост спустя всего 77 дней с момента назначения после четырех поражений в АПЛ на старте сезона.

«В футболе меня уже ничего не удивляет. Я был уволен после того, как привел команду к чемпионству, Раньери был уволен в аналогичной моей ситуации. Де Бура уволили после четырех матчей.

В следующем сезоне снова произойдет что-то невероятное, поэтому меня ничего не удивляет», – сказал Моуринью.