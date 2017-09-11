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    Моуринью: «Не удивлен увольнению де Бура из «Кристал Пэлас», в футболе меня уже ничего не удивляет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что удивился увольнению Франка де Бура из «Кристал Пэлас». Голландец, возглавивший «орлов» в июне, покинул свой пост спустя всего 77 дней с момента назначения после четырех поражений в АПЛ на старте сезона.

    «В футболе меня уже ничего не удивляет. Я был уволен после того, как привел команду к чемпионству, Раньери был уволен в аналогичной моей ситуации. Де Бура уволили после четырех матчей.

    В следующем сезоне снова произойдет что-то невероятное, поэтому меня ничего не удивляет», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    11.09.2017 18:59
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