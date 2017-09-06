Матч против «Бернли» может стать для де Бура последним в «Кристал Пэлас»

В августе «Бомбардир» писал о том, что «Кристал Пэлас» может уволить главного тренера Франка де Бура.

Согласно The Telegraph, руководство даст 47-летнему голландцу последний шанс. Специалист будет уволен в случае поражения от «Бернли» в матче 4-го тура АПЛ.

Напомним, в первых трех турах чемпионата команда с юга Лондона потерпела три поражения и делит последнее место в турнирной таблице с «Борнмутом» и «Вест Хэмом».

Место де Бура могут занять экс-тренеры сборной Англии Рой Ходжсон и Сэм Эллардайс.