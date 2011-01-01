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    Де Бур – первый тренер сборной Нидерландов, ни разу не победивший в стартовых четырех матчах

    Сборная Нидерландов в товарищеском матче сыграла вничью с Испанией со счетом 1:1.

    Серия без побед голландской национальной команды уже насчитывает пять игр, четыре из которых – под руководством Франка де Бура.

    50-летний специалист стал первым тренером в истории сборной Нидерландов, ни разу не выигравшим в стартовых четырех матчах.

    До Испании команда уступила Мексике (0:1), а также поделила очки с Боснией и Герцеговиной (0:0) и Италией (1:1).

    Де Бур возглавил сборную вместо Рональда Кумана, который ушел в «Барселону».

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    Источник: Gracenote Live

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