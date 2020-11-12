Де Бур – первый тренер сборной Нидерландов, ни разу не победивший в стартовых четырех матчах

Сборная Нидерландов в товарищеском матче сыграла вничью с Испанией со счетом 1:1.

Серия без побед голландской национальной команды уже насчитывает пять игр, четыре из которых – под руководством Франка де Бура.

50-летний специалист стал первым тренером в истории сборной Нидерландов, ни разу не выигравшим в стартовых четырех матчах.

До Испании команда уступила Мексике (0:1), а также поделила очки с Боснией и Герцеговиной (0:0) и Италией (1:1).

Де Бур возглавил сборную вместо Рональда Кумана, который ушел в «Барселону».