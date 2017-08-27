Де Бур: «С первой секунды матча игроки «Кристал Пэлас» должны доказывать, что у них есть яйца»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур дал комментарий после поражения от «Суонси» (0:2) в 3-м туре АПЛ. Команда проиграла три стартовые встречи нового розыгрыша турнира, не забив ни одного гола. Общий счет – 0:6.

«С первой секунды матча мы должны доказывать, что у нас есть яйца. Мы начали делать это только после момента, когда получили два гола в свои ворота. Тогда команда показала, что действительно умеет играть.

Мы проиграли не из-за того, что «Суонси» сыграл в качественный футбол. В первом тайме мои игроки дважды ошиблись – эти два момента соперник и реализовал», – сказал победитель ЛЧ-1994/95 в составе «Аякса».

47-летний голландец возглавил «Кристал Пэлас» в июне. С августа по ноябрь 2016 года тренировал «Интер». Прежде работал с «Аяксом».