Известный специалист Сэм Эллардайс отказался возвращаться в «Кристал Пэлас» после увольнения Франка де Бура. Он уже возглавлял лондонский клуб с декабря 2016 года по май 2017-го.

«Я уже говорил с президентом клуба на эту тему. Я сказал ему, что не собираюсь возвращаться. Не только в «Пэлас», а вообще в футбол.

Сейчас я отдыхаю, наслаждаюсь жизнью и просто наблюдаю, как работаю специалисты под давлением Премьер-лиги», – цитирует Эллардайса Sky Sports.

Напомним, что в минувший понедельник руководство клуба уволило де Бура после неудачного старта в чемпионате Англии. Команда потерпела поражения во всех четырех матчах сезона и не забила ни одного мяча.