Вернер опять запорол супермомент за «Челси». Проблема давняя – в «Лейпциге» не забивал 1 на 1 и мазал по пустым

Тимо Вернер перешел летом в «Челси» за 53 миллиона евро. С собой из «Лейпцига» он захватил регулярные промахи из выгодных позиций, которых было много еще в Германии.

С этого он начал полуфинальный матч за «Челси» против «Реала» – пульнул с линии вратарской прямо в Куртуа:

Недавний промах Вернера вообще облетел все соцсети. Германия проиграла Северной Македонии, а форвард умудрился не попасть с прострела.

В «Челси» Вернер уже отмечался эпичными промахами. Например, с метра угодил в перекладину в игре с «Лидсом».

Timo Werner 'stops Chelsea goal going over line' as calamity denies equaliser against Leeds #CFC #CHELEEhttps://t.co/yvVqKZdfbl