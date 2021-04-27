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    Вернер опять запорол супермомент за «Челси». Проблема давняя – в «Лейпциге» не забивал 1 на 1 и мазал по пустым


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    Смотрите, какая коллекция.

    Тимо Вернер перешел летом в «Челси» за 53 миллиона евро. С собой из «Лейпцига» он захватил регулярные промахи из выгодных позиций, которых было много еще в Германии.

    С этого он начал полуфинальный матч за «Челси» против «Реала» – пульнул с линии вратарской прямо в Куртуа:

    Недавний промах Вернера вообще облетел все соцсети. Германия проиграла Северной Македонии, а форвард умудрился не попасть с прострела.

    В «Челси» Вернер уже отмечался эпичными промахами. Например, с метра угодил в перекладину в игре с «Лидсом».

    Или в Лиге чемпионов запустил мяч выше в матче против «Ренна». Конечно же, с линии вратарской и с прострела. Классика.

    В этом сезоне промахи Вернера стали слишком заметными. Но и в Бундеслиге за «Лейпциг» он часто не забивал выгодные моменты. Доказываем ниже.

    Против «Айнтрахта» – не подставился под прострел и не попал в пустые ворота:

    Против «Байера» – не забил выход один на один:

    С «Баварией» было посложнее, но закончилось банально. Ворота пустые, а Вернер не придумал ничего лучше, кроме как пробить в соперника.

    «Кельну» Вернер забивал, а мог и больше. Но вышел один на один и грохнул выше:

    С аутсайдером «Падерборном» тоже не сработало. Выгодный момент – и мяч летит куда-то вверх. А потом «Лейпциг» пропустил и не выиграл.

    Ну, и с «Хоффенхаймом» все привычно. Супермомент, выход один на один, и вы уже заранее знаете, куда запущен мяч:

    Тухель реагирует агрессивно. Но не на промахи, а на критику Вернера: «Легко ткнуть пальцем в Тимо, но я этого не потерплю». Он даже выгонял своего игрока с дополнительных занятий: «Тебе эт не нужно, твое тело и твой мозг знают, как забивать». И выдал мощную цитату: «Если женщина не хочет пойти с тобой на свидание, ее не заставишь. Ты лишь можешь слегка отступить назад, и тогда, возможно, она сама позвонит тебе. Голы придут».

    Несмотря на постоянные насмешки в похожих ситуциях, Вернер и забивал в прошлом сезоне прилично – сразу 34 гола во всех турнирах, 28 из которых – в Бундеслиге. В «Челси» пока идет туго – всего 11, из них шесть – в АПЛ. Сейчас регулярные промахи за Вернера говорят больше, чем голы. Но главное, что тренер пока спокоен.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

    Реал (Испания) – Челси (Англия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Пулишич, 14; 1:1 – Бензема, 29.

    «Реал»: Куртуа, Марсело (Асенсио, 77), Начо, Варан, Милитао, Карвахаль (Одриосола, 77), Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 92).

    «Челси»: Менди, Чилвел, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

    Предупреждения: Винисиус, 27; Кроос, 60; Марсело, 65; Варан, 78; Одриосола, 89 – Пулишич, 38.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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