Мбаппе уничтожил хет-триком «Барсу» на «Камп Ноу». Пятый сезон подряд 20+ голов, снова феерия в плей-офф в нечетный год

Шевченко так забивал за год до рождения Мбаппе.

«Барселона» – «ПСЖ» 1:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барса» повела после гола Месси с пенальти, но за следующий час игрового времени пропустила четырежды.

Три из них от Килиана Мбаппе – супергероя этого вечера.

Первый гол – использовал красивый пас Марко Верратти и легко расстрелял ворота с близкого расстояния.

Второй – классно сыграл на добивании.

Третий – в контратаке получил передачу от Дракслера и изящно исполнил, не сближаясь с вратарем.

Хет-трик. На «Камп Ноу». Мбаппе просто уничтожил «Барселону». И даже не вспотелТочка в матче от Килиана:https://t.co/OWKtdgHd8b pic.twitter.com/r2mV5XRsvp — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2021

• Мбаппе – первый игрок со времен Андрея Шевченко, забивший три гола «Барселоне» на «Камп Ноу». Случилось это в ноябре 1997-го за год до рождения Мбаппе, который потом повторил достижение спустя 23 года.

• Еще один хет-трик «Барсе» отгружал Фаустино Асприлья за «Ньюкасл» в том же 1997-м. Но не на «Камп Ноу».

• Мбаппе первым забил не меньше двух голов «Барсе» в ЛЧ на «Камп Ноу» в XXI веке.

• Теперь статистика Мбаппе в 41 матче ЛЧ – это 40 очков по «гол плюс пас» (24+16).

• А за «ПСЖ» у Мбаппе уже 111 голов во всех турнирах. Больше только у Кавани (200) и Ибрагимовича (156).

• В плей-офф ЛЧ Мбаппе забивает в нечетный год. Лучшим пока был 2017-й – целых шесть (два – «Ман Сити», три – «Боруссии» Д, еще один – «Юве»). Через два года – гол «МЮ». Еще через два – хет-трик «Барсе». В четные года в плей-офф ЛЧ Мбаппе не забивал (даже в прошлом турнире, когда «ПСЖ» дошел до финала).

Главный вопрос последнего времени вокруг «ПСЖ» – останется ли Мбаппе и дальше в клубе. Его контакт истекает летом 2022 года, сам он не спешит его продлевать: «Сейчас я в глубоких раздумьях. Это не желание потянуть время, а просто необходимость подумать. Я не хочу подписывать контракт, а через год сказать, что хочу уйти».

После победы над «Барселоной» он вернулся к этому разговору: «Было бы глупо решать вопрос о будущем после одной игры. Футболка «ПСЖ» мне очень дорога. Всегда говорил, что счастлив здесь».

Один из претендентов на Мбаппе – «Ливерпуль», но много разговоров ведется о «Реале», хотя он также следит и за Холандом.

Всего два месяца назад Мбаппе исполнилось 22 года. Он пятый сезон подряд забивает не менее 20 голов за сезон во всех турнирах. Потрясающая стабильность.