Главное в первых матчах сборных-2020: Чехия сыграла двумя составами из-за ковида, Роналду забил 100-й гол за Португалию, в Англии – скандал

Россия дважды победила, у испанцев новый герой, а Кьеллини не сыграл из-за очков Манчини.

Матчи Лиги наций – первые среди сборных в 2020 году. Из-за пандемии весной не было товарищеских игр и стыков, летом не состоялось Евро, только к осени проводить матчи сборных снова стало возможно. В сентябре УЕФА организовал первые два тура в Лиге наций.

У России все хорошо – две победы, шесть очков

Соперники были по силам – Сербию наши обыграли дома 3:1, Венгрию в гостях – 3:2. Станислав Черчесов неизменно угадывал с составом:

Был вопрос по Зелимхану Бакаеву, и он заработал пенальти.

Караваев слева? Сербы словили супергол.

Кузяев давно не играл? Голевой пас с венграми.

Антон Миранчук в основе? От него – гол.

Шунин вместо Гильерме? По крайней мере, с сербами он спас.

Россия забила шесть голов, авторами и соавторами которых стали целых девять человек. Причем треть из них – защитники: Марио забил, Караваев забил, даже у Семенова голевой пас.

Германия никак не может выиграть матч Лиги наций

Удивительно, шесть игр позади – ноль побед. Немцы в прошлом розыгрыше набрали всего два очка в группе с Голландией и Францией, а в этом – упускали победы над Испанией и Швейцарией. «Вели в счете и не победили – это раздражает», – досадовал Йоахим Лев.

Германия – одна из немногих команд, которые так ни разу и не выиграли пока в этом турнире. В списке есть Польша и Ирландия, но есть также и Мальта с Андоррой и Сан-Марино.

Чехия выставила на игру с Шотландией девять дебютантов. Виноват коронавирус

Чехи выиграли у словаков 3:1 без отправленных на карантин Шика и Соучека, которые контактировали с заболевшим коронавирусом массажистом. И забоялись – решили перенести следующую игру с Шотландией, но при этом не согласовали перенос ни с соперником, ни с УЕФА,

Тогда чехи просто перенабрали весь состав и даже сотрудников. В итоге с Шотландией дебютировали сразу девять игроков чешской сборной. Они даже счет открыли – Пешек забил на 11-й минуте, но шотландцы быстро отыгрались, а во втором тайме вышли вперед и победили 2:1.

На таблицу эта неприятность не слишком повлияла – чехи пропустили вперед шотландцев, но отстают от них всего на очко. И все равно гордятся своими парнями.

Кьеллини не сыграл за Италию, потому что Манчини не надел очки

Италия сыграла с Боснией 1:1. В центре защиты Бонуччи действовал с Ачерби, из-под которого Джеко и забил. «Это моя ошибка. Мне показали стартовый состав, я не надел очки и просто ответил, что все в порядке. Не обратил внимания, что в составе Ачерби, а не Кьеллини. В любом случае мы планировали, что Ачерби и Кьеллини проведут по одной игре», – рассказал Роберто Манчини.

Манчини можно было бы заподозрить в ироничном ответе, но на деле оказалось, что он и вправду ошибся. Итальянцы даже обращались к делегату УЕФА для смены заявки, но получили отказ. В следующей игре Бонуччи и Кьеллини вышли на матч с Голландией, и Италия победила 1:0.

В Англии снова бардак – раньше дрались, теперь нарушают карантин

Англия долго мучилась с Исландией, в конце забила с неочевидного пенальти и чуть не пропустила с еще более неочевидного. Победа 1:0, подготовка к Дании, но для двух дебютантов – Гринвуда и Фодена – еще и повод поразвлечься.

Оба привели в отель исландских девушек, те и прокололись, рассказав о встрече с футболистами в снапчате. Это было серьезное нарушение строгих коронавирусных ограничений. Девушки клялись, что понятия об этом не имели. Гарет Саутгейт объявил об отчислении Гринвуда и Фодена – в Данию они не полетели.

Год назад во время последнего сбора в Англии подрались Гомес и Стерлинг. Сейчас в команде снова неспокойно.

Фати и Рамос обновили два рекорда у испанцев

Испания обыграла Украину 4:0, а главными героями стали игроки, разница между которыми – в 17 лет.

Ансу Фати стал самым молодым автором гола в испанской сборной – ему на тот момент было 17 лет и 311 дней.

Серхио Рамос оформил дубль, у него теперь 23 гола. Рамос обогнал аргентинца Пассареллу и вышел на чистое первое место по голам за сборную среди защитников.

Роналду забил 100-й гол за Португалию. А следом и 101-й

Португалия обыграла Швецию 2:0, дубль на счету Роналду. До матча у него было 99 голов за сборную. 100-й он вбил, красиво реализовав штрафной.

Фирменная стойка. Быстрый взгляд на мяч. И ударСмотри, как красиво Криш забил сотый гол за сборную https://t.co/3SEoFd4Mxn pic.twitter.com/58i84AqSXK — Матч ТВ (@MatchTV) September 8, 2020

Шведам и литовцам доставалось от Роналду чаще всех – по семь голов. Всего мячи от него пропускала 41 сборная в мире. До мирового рекорда Роналду осталось забить девять мячей. Тогда он перегонит Али Даеи из Ирана (у него – 109).

Франция и Хорватия повторили счет финала ЧМ в России

Как и тогда, 4:2 победили французы. Но совпадений было больше:

Хорваты сравнивали счет (тогда с 0:1, сейчас – с 0:2), но уступали.

Хорваты забивали автоголы (тогда Мандужкич, сейчас – Ливакович).

Французы реализовывали пенальти (тогда Гризманн, сейчас – Жиру).

В обоих матчах забивал Гризманн.

Хорваты вообще тяжело начали Лигу наций, проиграв 1:4 Португалии и 2:4 Франции. Впрочем, начало прошлого турнира было не менее жутким – 0:6 от Испании.

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