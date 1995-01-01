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    Помните Рожерио Сени – вратаря-рекордсмена? Вспоминайте!


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    Сегодня, 17:25
    Жирные и неожиданные факты об уникальном.

    За карьеру Сени забил 132 гола (абсолютный рекорд среди вратарей). 70 – с пенальти, 61 со штрафных, один – по катящемуся мяче после розыгрыша штрафного.

    Первый гол в официальном матче Сени забил в 24 года – с первой попытки ударить штрафной во время матча.

    Сени перевели из дубля в основную команду из-за смерти его конкурента (20-летнего бразильца по фамилии Александр), который на тот момент был сменщиком основного вратаря «Сан-Паулу».

    Сени рекордсмен по матчам за один клуб – у него их 1236. Всего за карьеру он сыграл в 1256 играх – он в книге рекордов Гиннесса.

    Второй в списке лучших бомбардиров-вратарей – Хосе Луис Чилаверт – у него 62 гола. На 71 меньше, чем у Сени.

    Сезон-2005 был самым результативным для Сени – он забил 21 (представляете?) гол. Два из них – в полуфиналах: Клубного ЧМ и Кубка Либертадорес.

    Еще один рекорд в истории футбола: Сени в 914 матче был капитаном.

    Отдал за карьеру 8 голевых передач за карьеру.

    До 2007 года Сени играл под первым номером. В 618 игре за клуб он побил рекорд «Сан-Паулу» по количеству матчей – и в том матче сыграл под 618 номером. А после нее всю карьеру провел под 01 номером. Но было два исключения: 700 и 800 матчи за клуб он играл под этими номерами.

    Вратарь «Сити» Эдерсон рассказывал, что именно из-за Сени так полюбил играть ногами: «В детстве моим вдохновением, мотиватором и главным примером был Рожерио Сени».

    За сборную Бразилии Сени сыграл всего 16 матчей – слишком серьезная у него была конкуренция (Дида, Жулио Сезар).

    • Сени завершил карьеру аж в 42 года.

    • Сейчас работает главным тренером в «Форталезе» (середняк бразильской Серии А).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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