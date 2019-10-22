Лучшие игроки РПЛ прямо сейчас. Версия Валеры Полевикова

В списке есть неожиданные футболисты.

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»)

Акинфеев как всегда стабилен и хорош. Максименко и Сафонов выдали мощные пять месяцев, но не всегда были стабильны.

А Кержаков был не просто стабилен и хорош – а прекрасен. Восемь матчей, четыре пропущенных гола. Одинаково хорошо отыграл и на выходах, и на ленточке, и ногами в пас. Черчесову нужно крепко подумать, учитывая нестабильность Гилерме.

Правый защитник: Сергей Петров («Краснодар»)

Пожалуй, самая дефицитная позиция в лиге. Если выделять, то: Караваева, Петрова, Жемалетдинова, Фернандеса. Но слабости Караваева в обороне маскирует система «Зенита», хотя признаю, что он очень хорошо отыграл первую половину. Жемалетдинов – дисциплинированный работяга, но редко играет чисто в защите. Фернандес – по-прежнему мощен, но в этом сезоне сдал (как и весь ЦСКА).

А Петров – это стабильность и высокий уровень всегда. Он был так же результативен, как Караваев (5 голевых действий), но при этом система игры «Краснодара» не такая выстроенная, как у «Зенита», поэтому в обороне ему обычно было тяжелее. Но Петров отлично справлялся и отыграл эти пять месяцев на высоком уровне.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 22, 2019

Центральный защитник: Табидзе («Уфа»)

Выбирая защитников, есть большой соблазн просто назвать четырех из «Зенита». У них действительно с отрывом лучшая линия обороны прямо сейчас; девять пропущенных в 19 играх – это очень-очень мало.

Но все-таки мы оцениваем игроков индивидуально и по их вкладу в успешность команды. Так вот, меньше всех после «Зенита» пропустила «Уфа» (17). Тут, опять же, заслуга системы – у команды Евсеева самая низкая и насыщенная линия обороны в лиге.

Но Табидзе в ней прямо выделяется. Он очень хорош в отборах и единоборствах. Классно пасует: и короткими, и дальними. И в принципе грамотно двигается без мяча.

Центральный защитник: Бранислав Иванович («Зенит»)

Тут все просто. Лучший защитник лучшей команды. Сыграл во всех 19 матчах. Да еще и три гола забил. Не ошибался фатально. Ракицкому уступает только в игре в пас.

Иванович – это история про то, как в 35 лет играть на стабильном уровне, на позиции, на которой до этого играл только эпизодически.

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

Просто лучший на своей позиции в РПЛ. Вообще бесспорно. Хорош и в обороне, и в атаке. Крутости Сантосу добавляет еще то, что он играет на одном фланге с Дриусси, который не так хорош в обороне и не всегда помогает. Плюс у Сантоса классные: дриблинг, продвижение мяча пасом, техника, стандарты.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 4, 2019

Центральный полузащитник: Матиас Норманн («Ростов»)

Вероятно, тут должен быть Барриос – как самый лучший разрушитель лиги. Но я выбираю Норманна – как самого сбалансированного опорника лиги. Именно он – монолит, который держит на себе атакующую структуру «Ростова». Он не так хорош в позиционной обороне, как Бариос, зато: лучше на мяче и играет в более сложной системе.

Центральный полузащитник: Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Ну просто лучший же, не? Человек, который держит на себе весь центр «Локомотива». И без мяча, и с мячом. И плюс четвертое место в таблице бомбардиров (Крыховяк настрелял 8 голов), а ведь он даже не игрок атаки.

Левый полузащитник: Хорен Байрамян («Ростов»)

Почему он, а не Миранчук, Еременко, Влашич, Ионов? Потому что самый дисциплинированный и работящий вингер лиги. К тому же хорош в прессинге и игре в сжатых пространствах. Ну и 4+4 голевых действий в 17 играх – тоже хороший промежуточный результат.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) October 6, 2019

Правый полузащитник: Сердар Азмун («Зенит»)

Да, знаю, что Азмун – это чистый нападающий. Но два других форварда слишком круты, чтобы их не выбрать, а Азмун слишком сильнее всех остальных в атаке и в теории может сыграть на фланге атаки. 7 голов, 5 ассистов и гениальные открывания в атаке.

Нападающий: Эльдор Шомуродов («Ростов»)

Соболев, конечно, был прекрасен, но Шомуродов лучше.

10 голов +5 голевых. Шомуродов сочетает в себе функции и нападающего, и плеймейкера. Бесспорно, один из лучших в этом сезоне. Мы писали подробный материал о причинах крутости Эльдора – читайте тут.

Вклад футболистов в голы команды:

Нападающий: Артем Дзюба («Зенит»)

Лучший по всем атакующим показателям в лиге. Лучший бомбардир, распасовщик (11 голов и 9 ассистов). Лучший по качеству и количеству найденных и созданных моментов для партнеров (xG и xA).

Я беру в расчет исключительно футбольные качества Дзюбы. В этом сезоне он действительно очень-очень хорош.