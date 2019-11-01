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    Россию могут отстранить от международных турниров на четыре года. Что будет с Евро-2020, финалом ЛЧ в Питере и ЧМ-2022?


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    Голосов: 1
    Сегодня, 13:01
    Что известно на данный момент.

    Давайте сначала разберемся в аббревиатурах. РУСАДА – российская антидопинговая организация, которая работает в соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

    Теперь в предыстории: в ноябре 2015-го РУСАДА была исключена из ВАДА на основании выводов отчета независимой комиссии по допингу во Всероссийской федерации легкой атлетики.

    В сентябре 2018-го восстановлена в правах. Но с условием, что эксперты ВАДА получат доступ к Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия, анализировавшая данные, установила: в базу вносили изменения (даже за несколько дней до передачи). Информация, оказавшаяся у ВАДА, не была ни полной, ни на 100% достоверной

    И – что произошло: на сайте ВАДА появилось официальное заявление о рекомендации отстранения России от международных турниров на четыре года.

    Что дальше?

    Еще раз: Россию в ближайшие четыре года рекомендуется лишить права проведения международных соревнований, а спортсменов с русским паспортом не допускать до участия в крупных турнирах под национальным флагом. Также упоминается четырехлетняя дисквалификация для чиновников.

    Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам. Вот они:

    • Чемпионат Европы по футболу

    • Финал Лиги чемпионов

    • Чемпионат мира по хоккею

    • Чемпионат мира по волейболу

    • Водные виды в Казани

    • Универсиада в Екатеринбурге

    • Чемпионат мира по пляжному футболу

    Окончательное решение по делу будет принято 9 декабря. ВАДА либо примет, либо отклонит рекомендации по отстранению России. В случае принятия рекомендаций у России будет еще 21 на апелляцию.

    Если 9 декабря ВАДА примет рекомендации комитета

    Тогда:

    • Спортсмены не будут выступать под флагом России

    • В России не будут проводиться международные турниры

    • Мероприятия, которые России уже отданы, возможно, будут отозваны

    • Россияне будут командой «Олимпийских спортсменов из России»: без флага, гимна и другой символики страны.

    Как это отразится на футболе?

    Сейчас есть вероятность, что матчи Евро-2020, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге, перенесут в другой город. Сегодня The Telegraph (авторитетное британское издание) написало, что у Шотландии появляются хорошие шансы, чтобы забрать у Питера матчи Евро.

    Возможно, что у страны также отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2021 в Питере.

    Также есть вероятность, что на Евро-2020 сборная России будет выступать без символики и гимна, под другим названием. И самая страшная вероятность: Россию могут не допустить до квалификации к чемпионату мира 2022 года.

    На Евро-2020 Россия, вероятнее всего, сыграет. Жеребьевка турнира состоится 30 ноября (до принятия мер против России со стороны ВАДА). После нее вряд ли что-то будут менять.

    К тому же Евро и Лига чемпионов проводятся УЕФА – организацией, которая не подписывается под документами ВАДА. А вот шансы не сыграть на ЧМ-2022 уже ощутимее (ФИФА подчиняется ВАДА).

    Что говорят чиновники?

    Президент РФС Вячеслав Колосков:

    «Какое отношение к ВАДА имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо».

    Гендиректор Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин:

    «Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку».

    Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус:

    «Вероятность того, что Санкт-Петербург не сможет принять матчи Евро – есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту ВАДА. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия.

    Первое – до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе – до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных – тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА».

    Такие дела.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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