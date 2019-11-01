Россию могут отстранить от международных турниров на четыре года. Что будет с Евро-2020, финалом ЛЧ в Питере и ЧМ-2022?

Что известно на данный момент.

Давайте сначала разберемся в аббревиатурах. РУСАДА – российская антидопинговая организация, которая работает в соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Теперь в предыстории: в ноябре 2015-го РУСАДА была исключена из ВАДА на основании выводов отчета независимой комиссии по допингу во Всероссийской федерации легкой атлетики.

В сентябре 2018-го восстановлена в правах. Но с условием, что эксперты ВАДА получат доступ к Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия, анализировавшая данные, установила: в базу вносили изменения (даже за несколько дней до передачи). Информация, оказавшаяся у ВАДА, не была ни полной, ни на 100% достоверной

И – что произошло: на сайте ВАДА появилось официальное заявление о рекомендации отстранения России от международных турниров на четыре года.

twit text — RTÉ Sport (@RTEsport) November 26, 2019

Что дальше?

Еще раз: Россию в ближайшие четыре года рекомендуется лишить права проведения международных соревнований, а спортсменов с русским паспортом не допускать до участия в крупных турнирах под национальным флагом. Также упоминается четырехлетняя дисквалификация для чиновников.

Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам. Вот они:

• Чемпионат Европы по футболу

• Финал Лиги чемпионов

• Чемпионат мира по хоккею

• Чемпионат мира по волейболу

• Водные виды в Казани

• Универсиада в Екатеринбурге

• Чемпионат мира по пляжному футболу

Окончательное решение по делу будет принято 9 декабря. ВАДА либо примет, либо отклонит рекомендации по отстранению России. В случае принятия рекомендаций у России будет еще 21 на апелляцию.

twit text — Dan Roan (@danroan) November 25, 2019

Если 9 декабря ВАДА примет рекомендации комитета

Тогда:

• Спортсмены не будут выступать под флагом России

• В России не будут проводиться международные турниры

• Мероприятия, которые России уже отданы, возможно, будут отозваны

• Россияне будут командой «Олимпийских спортсменов из России»: без флага, гимна и другой символики страны.

Как это отразится на футболе?

Сейчас есть вероятность, что матчи Евро-2020, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге, перенесут в другой город. Сегодня The Telegraph (авторитетное британское издание) написало, что у Шотландии появляются хорошие шансы, чтобы забрать у Питера матчи Евро.

Возможно, что у страны также отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2021 в Питере.

Также есть вероятность, что на Евро-2020 сборная России будет выступать без символики и гимна, под другим названием. И самая страшная вероятность: Россию могут не допустить до квалификации к чемпионату мира 2022 года.

На Евро-2020 Россия, вероятнее всего, сыграет. Жеребьевка турнира состоится 30 ноября (до принятия мер против России со стороны ВАДА). После нее вряд ли что-то будут менять.

К тому же Евро и Лига чемпионов проводятся УЕФА – организацией, которая не подписывается под документами ВАДА. А вот шансы не сыграть на ЧМ-2022 уже ощутимее (ФИФА подчиняется ВАДА).

Что говорят чиновники?

Президент РФС Вячеслав Колосков:

«Какое отношение к ВАДА имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо».

Гендиректор Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин:

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку».

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус:

«Вероятность того, что Санкт-Петербург не сможет принять матчи Евро – есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту ВАДА. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия.

Первое – до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе – до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных – тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА».

Такие дела.