В матче молодежек подрались игроки «Ахмата» и «Арсенала». В первом тайме – три удаления

Поработал 23-летний судья.

Матч основных команд «Ахмата» и «Арсенала» в 14-м туре РПЛ запланирован на 16:30 (МСК), а за шесть часов до этого в Грозном на стадионе имени Билимханова сыграли «молодежки». Получилось так, что на второй тайм этого матча вышли не 22, а всего 19 футболистов.

«Арсенал» к перерыву вел 2:1. Серьезное столкновение в центре поля на 38-й минуте спровоцировало стычку – досталось Чунчурову, но тот долго лежать не стал и сразу пошел разбираться.

Потасовка привела к ударам кулаками и ногами.

Через полминуты на поле выскочили запасные обоих клубов. Конфликтующих быстро удалось разнять.

Так что запасные гордо удалились.

От санкций это не уберегло, правда, понадобилось несколько минут, чтобы выяснить, кто же провинился. У «Ахмата» перед перерывом удалили двух футболистов, у «Арсенала» – одного.

twit text — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 26, 2019

Объяснение от официального сайта РПЛ.

«Арсенал» в итоге победил 3:1. Судя по отчету о матче, судья Алексей Родионов раздал еще пять желтых карточек игрокам «Ахмата» и четыре – футболистам «Арсенала».

Родионову 23 года, он обслуживает матчи молодежных команд с сезона-2016/17. Дебютный, кстати, был в Махачкале («Анжи» – «Урал», игроки «Анжи» получили четыре желтые карточки и били пенальти, победили 4:2). В прошлом сезоне Родионов работал на десяти матчах турнира дублеров и раздал 31 желтую карточку, также назначил восемь пенальти.