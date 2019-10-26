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    В матче молодежек подрались игроки «Ахмата» и «Арсенала». В первом тайме – три удаления


    3.9
    Голосов: 8
    26.10.2019 15:02
    Поработал 23-летний судья.

    Матч основных команд «Ахмата» и «Арсенала» в 14-м туре РПЛ запланирован на 16:30 (МСК), а за шесть часов до этого в Грозном на стадионе имени Билимханова сыграли «молодежки». Получилось так, что на второй тайм этого матча вышли не 22, а всего 19 футболистов.

    «Арсенал» к перерыву вел 2:1. Серьезное столкновение в центре поля на 38-й минуте спровоцировало стычку – досталось Чунчурову, но тот долго лежать не стал и сразу пошел разбираться.

    Потасовка привела к ударам кулаками и ногами.

    Через полминуты на поле выскочили запасные обоих клубов. Конфликтующих быстро удалось разнять.

    Так что запасные гордо удалились.

    От санкций это не уберегло, правда, понадобилось несколько минут, чтобы выяснить, кто же провинился. У «Ахмата» перед перерывом удалили двух футболистов, у «Арсенала» – одного.

    Объяснение от официального сайта РПЛ.

    «Арсенал» в итоге победил 3:1. Судя по отчету о матче, судья Алексей Родионов раздал еще пять желтых карточек игрокам «Ахмата» и четыре – футболистам «Арсенала».

    Родионову 23 года, он обслуживает матчи молодежных команд с сезона-2016/17. Дебютный, кстати, был в Махачкале («Анжи» – «Урал», игроки «Анжи» получили четыре желтые карточки и били пенальти, победили 4:2). В прошлом сезоне Родионов работал на десяти матчах турнира дублеров и раздал 31 желтую карточку, также назначил восемь пенальти.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальная страница «Арсенала» «ВКонтакте»
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 8
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Столько хочется сказать по этому поводу..., только высказывания в адрес определённых групп живущих на нашей территории запрещены законом!

      0
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      Рейтинг: +25

      Great Tartaria 18 часов назад

      в 2019 году мы видим только непонятные фото.....где видео???
      это прорыв!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 26 октября, 15:25

      А чего удивляться,это 1)в Грозном, 2)судье 23 года. Просто бред!Может там и умеют играть в футбол,но а всё остальное оставляет желать лучшего.

      0
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      Рейтинг: +10

      mkrovv > ZENIT***** 26 октября, 18:37

      а причем вообще тут возраст судьи? т.е. более опытный судья не удалил бы за удар кулаком соперника?

      0
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      Рейтинг: +62

      zloy71 > mkrovv 26 октября, 21:31

      Да нет,в том то и дело-судья.Не прижал ,дошло до кулаков.

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