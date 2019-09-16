Летом «Аякс» продал почти всех лидеров. Но все равно в порядке: лидирует в Голландии, удивляет в ЛЧ

Промес – главная звезда.

Летом «Аякс» провел одну из самых масштабных исходящих трансферных кампаний за последнее время. Де Лигт, Де Йонг, Дольберг, Вобер, Шоне и несколько малораскрученных молодых игроков ушли за общую сумму в 206 миллионов евро. Такой глобальной продажи никогда не было. И даже рекорд лета-2017 (когда «Аякс» продал футболистов на 82 миллиона) был побит в несколько раз

Самое удивительное, что «Аякс» не расклеился. Клуб по-прежнему божит в чемпионате Голландии и строит амбициозные планы, связанные с Лигой чемпионов.

Тен Хаг доверяет новичкам и очень хвалит их. Они отвечают взаимонстью

Летом «Аякс» купил Промеса (16 миллионов для «Севильи»), Эдсона Альвареса (15 – «Америка»), Развана Марина (12,5 – «Стандард»), Лисандро Мартинеса (7 – «Дефенса»). Это самые важные приобретения «Аякса» в летнее трансферное окно.

В жизни каждого человека должен быть человек, который говорит о нем так же, как Эрик тен Хаг – о своих новичках.

О Промесе: «Конечно, его переход – это отличная новость. Футболист на пике карьеры и хочет многого добиться. У него большой опыт, он был игроком года и лучшим бомбардиром в «Спартаке». Я всегда поддерживал с ним контакт. Мы все уверены, что он нам поможет».

Об Альваресе: «Он – замечательный футболист. Я люблю игроков, которые связывают защиту и атаку. Альварес сможет стать важнейшим игроком в системе нашей команды. У него большое будущее».

О Марине: «На позиции Марина высокая конкуренция. Понятно, что ему нужно время, чтобы адаптироваться к Голландии, но я верю в него. Первое время он будет начинать на скамейке. Но, если он наберет форму, то у него будут все шансы, чтобы быть футболистом старта».

Пока четверка, названная выше, принесла Тен Хагу шесть мячей. Из этой компании Промес и Мартинес стали футболистами старта. Марин и Альварес, как и предсказывал тен Хаг, врываются в основу со скамейки.

Перфоманс Промеса – отдельная тема. У него снова все получается, он обожает Амстердам

После перехода в «Аякс» Промес дал большое интервью, в котором выделил три важнейших пункта:

• Амстердам. К этому городу и к «Аяксу» у Промеса особенный настрой. Он говорит, что у него есть чувство неоконченного дела, что ему хочется стать чемпионом Голландии и позажигать в ЛЧ.

• Эрик тен Хаг. Промес бесконечно благодарен ему. Он пообещал, что будет делать все, что скажет коуч.

• Промес элементарно хочет перезапуститься после сезонной неудачи в «Севилье».

Пока получается. Одиннадцать матчей – 7 голов и 2 голевые передачи. Сам Промес кайфует от новой команды.

Тен Хаг планирует снова удивить в ЛЧ. Футболисты поддерживают его

Потеря ключевых футболистов, с которыми он практически вышел в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне, не смущает Тен Хага. О планах на этот сезон он сказал так:

«Я думаю, что в этом сезоне нам будет сложнее удивить болельщиков. Все-таки после того, что мы сделали в прошлом, к нам будет совершенно другое отношение. Но мы способны преподнести еще один сюрприз».

Квинси Промес согласен с тренером: «Учитывая результаты прошлого сезона, заданная «Аяксом» планка поднята высоко, и люди интересуются, сможем ли мы дойти до полуфинала в этом розыгрыше. Думаю, что сможем».

И у «Аякса» есть все шансы на это. В чемпионате Голландии пока все стабильно: первое место, хоть и плотная конкуренция (столько же очков у «ПСВ», «АЗ» и «Витесс» плетутся на расстоянии одной победы). Травм нет. Футболисты, которые помогали в прошлом сезоне и остались (ван де Бек, Зиеш), сейчас в форме. Да и результаты говорят о многом: в двух турах «Аякс» выиграл дважды («Лилль» и «Валенсию») с общим счетом 6:0.

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