Главное – учесть один важный момент.

Летом «Лион» сильно поменялся. Клуб назначил нового спортивного директора – легенду клуба Жуниньо Пернамбукану и главного тренера – Сильвиньо. Плюс из «Лиона» ушли лидеры: Н'Домбеле, Фекир и Менди.

При этом клуб усилился на 88 миллионов. Пришли: Рен Аделед (из «Анже»), Йоахим Андерсен («Сампдории»), Тиаго Мендес , Юсуф Коне (оба из «Лилля») и Жеан Лукас (из «Фламенго»). Средний возраст новичков – 23 года.

Прямо сейчас «Лион» – команда, которая только строится, поэтому стабильности пока нет. Результаты первых матчей это подтверждают. «Лион» стартовал с двух побед в Лиге 1 с общим счетом 9:0. Но потом проиграл и дважды сыграл вничью. Сейчас команда на восьмом месте в чемпионате.

Главная фигура нового «Лиона» – главный тренер Сильвиньо. Это его первый опыт работы главным тренером в клубе. До этого он 8 лет ассистировал в бразильских командах, «Интере» и сборной Бразилии.

Повернут на тактике, ставит атакующий футбол

Роберто Манчини, у которого в «Интере» Сильвиньо работал первым помощником, рассказывает:

«Уверен, что Силвиньо готов. В тактическом плане он очень силeн. Во время работы со мной он делал абсолютно все. Думаю, что в «Лионе» у него будет все для того, чтобы добиться успеха».

Сам Сильвиньо на первой пресс-конференции в клубе рассказал:

«Моя цель – атакующий футбол. Хочу, чтобы мои игроки выходили на поле каждый раз с вдохновением и душой. Лучшим нашим игроком будет сам «Лион». Мне доверили большой проект и могу заверить, что мы будем много работать над результатом и качеством».

После месяца работы в клубе тренер подвел промежуточные итоги:

«Я уже изменил методику подготовки. На тренировках я больше разговариваю со своими игроками. Мне это нужно. Мне нравится, когда команда организованна. «Барселона» Гвардиолы была исключительна, как будто из другого мира. Но в ней была проведена большая организационная работа, было много коммуникации, а не только тактических вещей».

Что о Сильвиньо говорят игроки

• Вратарь Антони Лопеш: «Наш тренер не требует о вратарей ничего необыкновенного. Во время тренировок много тактических упражнений. Он просит нас при потере мяча больше прессинговать соперника, чтобы вернуть мяч. Чем чаще мяч у нас, тем меньше опасности нас ждет. Это его философия, и он нам это навязывает».

• Юссуф Коне: «У меня никогда раньше не было такого тренера. Он много двигается, он смеется, он много общается с нами. И очень много времени посвящает тактике».

• Тиаго Силва, работавший с Сильвиньо в сборной: «Лион – хорошая команда, особенно с новым тренером. Сильвиньо был с нами в сборной. Он парень, который хочет побеждать все время. Их тактика очень сильна. Я думаю, в прошлых сезонах им немного не хватало агрессии, и это то, что Сильвиньо привнесет в их игру».

• Владелец «Лиона» Жан-Мишель Ола об изменениях и возможных трудностях: «Клуб всегда рискует, когда так сильно меняется. Представьте себе, что «ПСЖ» меняет спортивного директора, тренера и теряет трех своих лучших игроков. Были бы они уверены в успехе?

Но мы убеждены в том, что нас ждет хорошее будущее. Мы должны доверять друг другу. И если у Сильвиньо нет опыта работы главным тренером, его опыт игрока и его личность заставляют меня думать, что мы должны дать ему немного времени. Что мы и сделаем», – предупреждает Жан-Мишель Ола в интервью L'Equipe.

Чего (кого) опасаться «Зениту»?

С Сильвиньо «Лион» старается контролировать мяч (в 4 из 5 игр побеждали по владению). Но пока небезупречно – не получается доводить мяч до штрафной соперника. Очевидно, что сказывается уход Н'Домбеле (мастера паса и дриблинга) и Фекира (мастера открываний).

Поэтому «Лион» часто бьет издалека. Главный по этому в команде – Мемфис Депай, которому Силвиньо дает свободу действий.

Ориентировочный стартовый состав «Лиона» на матч с «Зенитом» по версии Canal+:

Для «Зенита» удобен сценарий с контролирующим мяч «Лионом». Семак вообще не заморачивается по поводу владения и наоборот любит подстраиваться под соперников, забирающих инициативу.

Вообще, у «Лиона» мощная тройка в атаке: Мусса Дембеле, Депай, Бертран Траоре. Дембеле – лучший бомбардир Лиги 1 прямо сейчас (пять голов). Депай – второй (четыре мяча).

Все трое – со взрывной скоростью и классной техникой. Вот только в позиционных атаках, которые выстраивает Сильвиньо, им играть не очень удобно. Их сильнейшие стороны проявляются в контратакующей игре.

Лучшей обороне РПЛ (да, это про «Зенит») должно быть не так сложно. Большее давление ляжет на полузащитников и вратаря. Полузащите придется контролировать пространство у штрафной, чтобы не давать бить издалека.

Луневу – быть готовым к таким ударам. В прошлом сезоне у него были проблемы с дальними выстрелами – только в РПЛ он пропустил шесть голов после ударов из-за штрафной.

А тут о том, на что нужно обратить внимание «Лиону»:

«Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема