С Алли постоянно случается какая-то фигня. В этот раз он напился и потерял сознание

Есть версия, что во всем виновато сложное детство.

Деле Алли снова влип в скандал. Полузащитник «Тоттенхэма» во время отдыха на пляже греческого острова Миконос потерял сознание. По версии источника британского таблоида The Sun, случилось это из-за переизбытка алкоголя в организме Алли.

Англичанин не мог самостоятельно передвигаться. Охранники усадили Алли в машину и отправили в отель. Скорее всего, футболист напился, празднуя день рождения своей девушки Руби Мэй.

Деле уже не в первый раз попадает в скандал, в котором фигурирует имя его подруги. В феврале 2018-го в интернет просочилось видео, где парень, похожий на Алли, и девушка, похожая на Руби Мэй, занимаются оральным сексом.

Как сообщает Empire of the Kop, видео было загружено одним из болельщиков «Ливерпуля», который взломал iCloud футболиста. Фанат был зол на Алли из-за того, что тот симулировал в матче против его команды. Футболист обращался к юристам, чтобы разрешить скандал. The Sun пришлось удалить текст и видео того инцидента.

Алли всего 23 года, но его репутация уже сильно подпорчена. Время от времени футболист симулирует и играет грязно – за что получает карточки и дисквалификации.

В сентябре 2017-го в матче за сборную Англии футболист показал средний палец – непонятно кому. Предполагалось, что Алли так обращался к арбитру матча. Но сам футболист сказал, что показал это жест партнеру Кайлу Уокеру, и что все это их общая шутка. В итоге ФИФА дисквалифицировала Деле на одну игру.

Возможно, все из-за тяжелого детства

Деле рос в бедной семье, в которой, кроме него, было ещe три ребенка – все от разных отцов. Папа Алли сбежал от его матери сразу после рождения ребенка. Мама много пила и не занималась воспитанием детей: «Пиво, водка – я пила абсолютно все в течение нескольких лет. Это были очень тяжелые времена. Мы жили в небольшой квартире, и все заботы лежали на мне, – рассказывала мама Алли. – Социальные службы не настаивали на том, чтобы отобрать Деле – я приняла решение сама, поскольку понимала, что должна отдать своего ребенка. Это был его единственный шанс стать футболистом».

Сам футболист рассказывал, что его воспитанием никто не занимался, он слонялся по улицам: «Я связался с плохими ребятами и пропадал на улице до двух часов ночи. Парни были на несколько лет старше, я делал, что они говорили, и попадал в неприятности. Хорошо, что в моей жизни появился футбол, и я направил энергию в правильное русло».

В 13 лет Деле усыновил богатый отец его друга – жизнь молодого футболиста наладилась, он смог полностью погрузиться в занятия футболом. При этом он не терял связь с родными – поддерживал контакт с отцом и занимался по выходным со сводными братьями и сестрами от мамы.

Но в 2015-м Алли резко разорвал все контакты с биологическими родителями. Футболист стал их избегать, сменил телефон и отказывался отвечать прессе на вопросы о родителях.

