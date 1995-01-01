Мина танцевал и радовался, а потом его Колумбия вылетела из Кубка Америки

Теперь это повод для пародий.

Сложно понять, что было в голове у Йерри Мины во время серии пенальти. Колумбия и Чили сыграли 0:0 в основное время, а потом забивали каждый удар по одиннадцатиметровым. Мина вколотил четвертый, неожиданно снял щитки и станцевал с ними перед камерой. Его жест так никто и не понял, зато все действие растащили на мемы.

twit text — cg76 (@cgonza1976) 29 июня 2019 г.

Судья выписал колумбийцу желтую карточку, но самое худшее случилось дальше. Его партнер Тесилло смазал решающий удар. Колумбия вылетела из турнира, где не пропустила вообще ни одного гола за четыре матча. Обидно и за самого Мину, который в этой игре сделал три отбора и выиграл восемь верховых единоборств, а еще пободался с Санчесом.

До этой игры для Колумбии идеально складывался весь турнир. В первом матче колумбийцы красиво отделали Аргентину (2:0), а затем экономили силы на играх с Катаром и Парагваем (два раза по 1:0). Помогала и удача: два мяча чилийцев в основное время отменили из-за VAR. В одном случае нашли офсайд, в другом – игру рукой.

Когда Колумбия только попала на Чили, для них не ждали ничего хорошего. Последняя победа колумбийцев над этим соперником была еще семь лет назад. Тогда Колумбия выиграла со счетом 3:1 в квалификации к ЧМ-2014. На Кубке Америки Колумбия выигрывала у Чили в 2001-м, а в 2016-м вылетела от чилийцев в полуфинале.

Даже с такой статистикой шансы были, а в плей-офф до этого матча прервались несколько интересных серий. Месси впервые в карьере открыто спел гимн Аргентины, Бразилия обыграла Парагвай по пенальти, хотя до этого дважды вылетала от него в таких сериях.

У колумбийцев прервалась только радость Мины: после матча его даже спародировал радостный чилиец Пульгар.

twit text — Nico(@Nico_S10) 29 июня 2019 г.

twit text — KURT ®️ (@kurt_rackwitz) 29 июня 2019 г.

Сам Мина (13-й номер) потом уже не радовался.

twit text — Goal (@goal) 29 июня 2019 г.

Еще одна дикость из Кубка Америки:

Суарес просил арбитра назначить пенальти за игру соперника рукой. Но это делал вратарь