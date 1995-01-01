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    «Милан» очень крут в этом году. Новый форвард, куча голов и эмоции Гаттузо


    4.1
    Голосов: 7
    Сегодня, 14:30
    Итальянец отлично поработал.

    Признайтесь, вы верили в Гаттузо? Когда Рино назначили главным тренером «Милана», все считали его временной фигурой, и с того момента в СМИ не раз писали, что итальянца вот-вот уволят.

    Последний такой слух – от 27 декабря. В случае поражения от СПАЛа в Милан должен был приехать не то Леонардо Жардим, не то Арсен Венгер. Но новый год для итальянского тренера вышел настолько хорошим, что о кандидатах на замену уже никто не вспоминает.

    «Милан» вовремя купил Пентека

    Влияние Кшиштофа на игру миланцев не нужно переоценивать. Он не Криштиану Роналду и даже не Килиан Мбаппе, чтобы вытаскивать матчи в одиночку. Но перед Пентеком никто и не ставит такую задачу.

    Главное умение поляка – быть в нужном месте и реализовывать свои моменты. В среднем за игру в «Милане» он бьет чуть больше двух раз, но половина из этих ударов – забитые голы.

    Это сильно отличается от того, как играл в «Милане» Гонсало Игуаин. Тот намного чаще открывался в атаке и бил по четыре раза за матч, но за 15 матчей забил столько же, сколько Пентек за 7.

    При этом у Гонсало не было никаких проблем с Гаттузо: последний гол за «Милан» Игуаин посвятил именно главному тренеру. «Он всегда меня поддерживает», – говорил аргентинец после игры. Но Игуаин так и не смог адаптироваться к стилю игры «Милана».

    Гаттузо идет в стыки на тренировках и удаляется в матчах

    С момента окончания карьеры итальянец ни капельки не изменился. В январском матче с «Ювентусом» он оскорбил арбитра и получил бан на один матч. Уже спустя два месяца – удаление со скамейки за перепалку с полузащитником «Кьево».

    Мотивация и атмосфера – ключевые ценности «Милана» Гаттузо. Тренер не боится идти в стыки на тренировках и всеми силами пытается показать, что в клубе все равны. Вот, например, как Игуаин срубил подкатом Гаттузо в январе этого года:

    Мнения о работе тренера – очень контрастные. Например, Абель Эрнандес из ЦСКА, работавший с Гаттузо в «Палермо», сравнил итальянца со своим нынешним коучем: «Я рад, что сейчас он возглавил такую большую команду и показывает хорошие результаты. Но Гончаренко, считаю, намного более сильный тренер в плане человеческих отношений и тактики».

    А нынешний футболист «Милана» Тьему Бакайоко, напротив, высоко оценил роль Гаттузо в «Милане»: «Он для меня как отец. С Гаттузо мы говорим обо всем, он дал мне тот самый боевой дух, которого мне не хватало».

    «Милан» пока не проигрывает в 2019-м

    Год для «Милана» начался просто отлично – ни одного поражения в 11 матчах чемпионата и Кубка Италии. Благодаря этой серии клуб поднялся на третье место в чемпионате, которое гарантирует ему попадание в Лигу чемпионов.

    Единственное исключение – матч с «Ювентусом» за Суперкубок. Вообще, эта встреча должна была состояться еще в прошлом году, но в итоге перенесли на январь в Саудовскую Аравию. «Юве» выиграл с минимальным счетом, а «Милан» заканчивал матч в меньшинстве.

    Сегодняшний матч с «Интером» – не просто дерби. Команды давно не боролись вместе за высокие позиции, а сегодня их разделяет всего одно очко. В первом матче на «Сан Сиро» все решил Икарди, забивший «Милану» на 91 минуте: сегодня он своей команде не поможет.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +585

      Dizayner 1 час назад

      ждем обилие голов, я думаю 2-2 будет

      0
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      Рейтинг: +1443

      Dellleone 4 часа назад

      Forzza Mikan!
      Ждём зрелещной игры!

      0
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      Рейтинг: +2299

      dinar7777dinar 4 часа назад

      дерьби будет сильное ! нравится в италии интер. но сегодня все говорит о том что милан выиграет ! 3:1.

      1
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      Рейтинг: +1400

      BlackMurder 4 часа назад

      Я не навижу итальяшек, личное после 2006 года, но не уважать отдельных игроков футбола это прям против футбола, он как давидс такой же упертый и дерзкий, никогда не уступающий, может это и правильно, что у руля команд остаются щас те кто там играл, сульшер, Зидан, гаттузо

      1
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      Рейтинг: +1009

      InterMilLano1908 8 часов назад

      Хоть я и фанатею за Интер, но всегда обожал Гаттузо за его харизму! Он единственный в своем роде! Надеюсь мы с Миланом воспрянем из пепла и будем отжигать в Европе, а то всякие Ромы да Лацио уже надоели

      5
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      ...
      Рейтинг: +372

      АИН-27 > InterMilLano1908 7 часов назад

      Люблю Интер и Милан, причем одновременно. Болеть начал изначально за Интер. Гаттузо - одна из легенд Милана, человек, который ни секунды своей карьеры не снижал уровень. Именно из-за Гаттузо и Мальдини я стал болеть за Милан, а потом был сумасшедший ромб в центре с Ривалдо, Р. Коштой, Кака, Пирло, Зеедорфом...

      3
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      ...
      Рейтинг: +17

      mama1991 > 6 часов назад

      Forca Milan! Шеву не забывайте мужики!

      3
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      Рейтинг: +1009

      InterMilLano1908 > АИН-27 6 часов назад

      За Интер и Милан сразу болеть может только сын Матерацци)))

      0
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      Рейтинг: +5700

      Cules2013 8 часов назад

      Цыплят по осени считают. Давайте внимательно посмотрим:
      - Милан на 3 лигочемпионовском месте, но от зоны ЛЕ отрыв 4 очка всего. Снизу Поджимают Интер и Рома. Парочка неудачных матчей - и всё, Милан уже в зоне ЛЕ. А впереди ещё 11 туров.
      - Милан не вышел из группы в ЛЕ

      2
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      Рейтинг: +372

      АИН-27 > Cules2013 7 часов назад

      Все верно ты пишешь. Сначала хвалебные статьи через 3 месяца удачных матчей. Потом 3-4 провальные игры, увольнение и статья с "анализом" а почему провалился Гаттузо?

      1
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      Рейтинг: +86

      Ozabot > Cules2013 3 часа назад

      Все конкуренты снизу сами делают все, чтобы не догнать «Милан». Плюс сильнейшая на данный момент оборона в Европе.

      0
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      Рейтинг: +5700

      Cules2013 > Ozabot 1 час назад

      у кого сильнейшая оборона в Европе? у Милана? это даже для шутки чересчур...

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