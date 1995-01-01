«Милан» очень крут в этом году. Новый форвард, куча голов и эмоции Гаттузо

Итальянец отлично поработал.

Признайтесь, вы верили в Гаттузо? Когда Рино назначили главным тренером «Милана», все считали его временной фигурой, и с того момента в СМИ не раз писали, что итальянца вот-вот уволят.

Последний такой слух – от 27 декабря. В случае поражения от СПАЛа в Милан должен был приехать не то Леонардо Жардим, не то Арсен Венгер. Но новый год для итальянского тренера вышел настолько хорошим, что о кандидатах на замену уже никто не вспоминает.

«Милан» вовремя купил Пентека

Влияние Кшиштофа на игру миланцев не нужно переоценивать. Он не Криштиану Роналду и даже не Килиан Мбаппе, чтобы вытаскивать матчи в одиночку. Но перед Пентеком никто и не ставит такую задачу.

Главное умение поляка – быть в нужном месте и реализовывать свои моменты. В среднем за игру в «Милане» он бьет чуть больше двух раз, но половина из этих ударов – забитые голы.

Это сильно отличается от того, как играл в «Милане» Гонсало Игуаин. Тот намного чаще открывался в атаке и бил по четыре раза за матч, но за 15 матчей забил столько же, сколько Пентек за 7.

При этом у Гонсало не было никаких проблем с Гаттузо: последний гол за «Милан» Игуаин посвятил именно главному тренеру. «Он всегда меня поддерживает», – говорил аргентинец после игры. Но Игуаин так и не смог адаптироваться к стилю игры «Милана».

Гаттузо идет в стыки на тренировках и удаляется в матчах

С момента окончания карьеры итальянец ни капельки не изменился. В январском матче с «Ювентусом» он оскорбил арбитра и получил бан на один матч. Уже спустя два месяца – удаление со скамейки за перепалку с полузащитником «Кьево».

Мотивация и атмосфера – ключевые ценности «Милана» Гаттузо. Тренер не боится идти в стыки на тренировках и всеми силами пытается показать, что в клубе все равны. Вот, например, как Игуаин срубил подкатом Гаттузо в январе этого года:

Gattuso ha appena chiesto che Higuain venga ceduto. pic.twitter.com/UbjbpFA6Ej — ™ (@FraPol2) 14 января 2019 г.

Мнения о работе тренера – очень контрастные. Например, Абель Эрнандес из ЦСКА, работавший с Гаттузо в «Палермо», сравнил итальянца со своим нынешним коучем: «Я рад, что сейчас он возглавил такую большую команду и показывает хорошие результаты. Но Гончаренко, считаю, намного более сильный тренер в плане человеческих отношений и тактики».

А нынешний футболист «Милана» Тьему Бакайоко, напротив, высоко оценил роль Гаттузо в «Милане»: «Он для меня как отец. С Гаттузо мы говорим обо всем, он дал мне тот самый боевой дух, которого мне не хватало».

«Милан» пока не проигрывает в 2019-м

Год для «Милана» начался просто отлично – ни одного поражения в 11 матчах чемпионата и Кубка Италии. Благодаря этой серии клуб поднялся на третье место в чемпионате, которое гарантирует ему попадание в Лигу чемпионов.

Единственное исключение – матч с «Ювентусом» за Суперкубок. Вообще, эта встреча должна была состояться еще в прошлом году, но в итоге перенесли на январь в Саудовскую Аравию. «Юве» выиграл с минимальным счетом, а «Милан» заканчивал матч в меньшинстве.

Сегодняшний матч с «Интером» – не просто дерби. Команды давно не боролись вместе за высокие позиции, а сегодня их разделяет всего одно очко. В первом матче на «Сан Сиро» все решил Икарди, забивший «Милану» на 91 минуте: сегодня он своей команде не поможет.

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