В Албании творится ужас. Судью избили прямо на поле, чемпионат приостановлен

Очень серьезные разборки.

Албанская суперлига состоит всего из десяти команд, но нагрузка серьезная – там сразу четыре круга, то есть, каждый элитный клуб проводит по 36 матчей. Три самых титулованных клуба базируются в столице страны: «Тирана» (24 чемпионства) идет в середине таблицы, второй по трофеям – «Динамо» (18 побед) выступает дивизионом ниже, а третий – «Партизани» (15 золотых медалей) лидирует в нынешнем сезоне.

Если за кем следить в чемпионате Албании, то за «Партизани» и за его преследователем – «Кукеси». Поэтому на матч «Камза» – «Лечи», где последняя команда лиги принимала четвертую, вряд ли бы кто-то когда-нибудь обратил внимание. А в Албании сейчас говорят только о нем.

Хозяева в присутствии 500 зрителей были очень близки к победе, пусть она и не помогла бы им подняться с последнего места. Они вели 1:0 до последней минуты, но потом получили в свои ворота пенальти, который был успешно реализован. А дальше произошло совсем ужасное по меркам цивилизованного общества – выбежавшие на поле после матча болельщики наряду с сотрудниками клуба «Камза» нанесли несколько ударов арбитру Эльдорьяну Хамити, в том числе и ногами.

twit text — Vincent Triest (@VincentTriest) 4 марта 2019 г.

Что случилось дальше:

• Трех сотрудников «Камзы» дисквалифицировали на три года и оштрафовали, клуб же подвергли штрафу в $9000 и выкинули из суперлиги, не дожидаясь конца чемпионата.

• «Камза» следующий сезон проведет в третьем дивизионе – это четвертая по счету лига страны. Пусть в элиту теперь будет долгим – как минимум трехлетним.

• Чемпионат остановлен из-за бойкота судей. Судейская ассоциация не намерена работать на матчах до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования по безопасности. Судьи настаивают, чтобы на матчах работали не частные фирмы, а полиция. Эксперимент с частными фирмами был признан провальным.

От вылета «Камзы» футбол в Албании ничего не потеряет – этот клуб хоть и был создан в 1936 году, но попал в элитный дивизион лишь в 2011-м и ничего серьезного в своей истории не выиграл. Жаль лишь его крохотный стадион на 5500 зрителей – там пару лет назад заменили поле, которое затем было признано одним из лучших в стране.

Албанский чемпионат едва ли не каждый год напоминает о себе. «Фламуртари» и «Теута» устраивали цирк в последние десять минут своего матча, но все же добились результата, игроки «Фла» смешно праздновали гол, а «Скендербеу» лишали титула чемпиона и даже отстранили аж на десять лет от еврокубков. Сейчас – новая история, только непонятно, как она закончится.