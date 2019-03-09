Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Албании творится ужас. Судью избили прямо на поле, чемпионат приостановлен


    4
    Голосов: 8
    09.03.2019 18:25
    Очень серьезные разборки.

    Албанская суперлига состоит всего из десяти команд, но нагрузка серьезная – там сразу четыре круга, то есть, каждый элитный клуб проводит по 36 матчей. Три самых титулованных клуба базируются в столице страны: «Тирана» (24 чемпионства) идет в середине таблицы, второй по трофеям – «Динамо» (18 побед) выступает дивизионом ниже, а третий – «Партизани» (15 золотых медалей) лидирует в нынешнем сезоне.

    Если за кем следить в чемпионате Албании, то за «Партизани» и за его преследователем – «Кукеси». Поэтому на матч «Камза» – «Лечи», где последняя команда лиги принимала четвертую, вряд ли бы кто-то когда-нибудь обратил внимание. А в Албании сейчас говорят только о нем.

    Хозяева в присутствии 500 зрителей были очень близки к победе, пусть она и не помогла бы им подняться с последнего места. Они вели 1:0 до последней минуты, но потом получили в свои ворота пенальти, который был успешно реализован. А дальше произошло совсем ужасное по меркам цивилизованного общества – выбежавшие на поле после матча болельщики наряду с сотрудниками клуба «Камза» нанесли несколько ударов арбитру Эльдорьяну Хамити, в том числе и ногами.

    Что случилось дальше:

    • Трех сотрудников «Камзы» дисквалифицировали на три года и оштрафовали, клуб же подвергли штрафу в $9000 и выкинули из суперлиги, не дожидаясь конца чемпионата.

    • «Камза» следующий сезон проведет в третьем дивизионе – это четвертая по счету лига страны. Пусть в элиту теперь будет долгим – как минимум трехлетним.

    Чемпионат остановлен из-за бойкота судей. Судейская ассоциация не намерена работать на матчах до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования по безопасности. Судьи настаивают, чтобы на матчах работали не частные фирмы, а полиция. Эксперимент с частными фирмами был признан провальным.

    От вылета «Камзы» футбол в Албании ничего не потеряет – этот клуб хоть и был создан в 1936 году, но попал в элитный дивизион лишь в 2011-м и ничего серьезного в своей истории не выиграл. Жаль лишь его крохотный стадион на 5500 зрителей – там пару лет назад заменили поле, которое затем было признано одним из лучших в стране.

    Албанский чемпионат едва ли не каждый год напоминает о себе. «Фламуртари» и «Теута» устраивали цирк в последние десять минут своего матча, но все же добились результата, игроки «Фла» смешно праздновали гол, а «Скендербеу» лишали титула чемпиона и даже отстранили аж на десять лет от еврокубков. Сейчас – новая история, только непонятно, как она закончится.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Скриншот из трансляции
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      inzek 12 марта 2019, 10:20

      отстаивают европейские ценности!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 11 марта 2019, 09:38

      Высокоинтеллигентные дебаты с судьёй!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Caniggia 11 марта 2019, 09:52

      Аргументы настолько сильны, что остаются синяки)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 10 марта 2019, 20:01

      Сразу видны признаки Европы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 10 марта 2019, 07:29

      И этим людям западнюки Косово отдали,отобрав у сербов.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 марта 2019, 21:30

      у нас до этого пока не дошло ,но выбежать на поле и ударить игрока это пожалуйста -тем более за это нечего не будет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 9 марта 2019, 21:05

      Албания- сраная мазоль в Европе

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 9 марта 2019, 20:49

      дикие обезьяны, че с них взять))0

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 марта 2019, 20:20

      Охрана четкая, прям как в школах на входе. Я заметил лишь одного болелу, которого в начале смогли стюарты вывести. Одни жиробасы, которые не то,что остановить, они даже бегать не способны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 9 марта 2019, 19:00

      В албании 4 дивизиона???

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 9 марта 2019, 18:44

      На последнем кадре видео это Черчесов судью держит?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11