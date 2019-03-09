Самая странная акция. В Дании сыграют в футболках с фамилиями Серены Уильямс, Обамы и Бейонсе

Так здесь отмечают праздник и решают проблемы.

В воскресенье «Нордшелланд» сыграет в домашнем матче с «Копенгагеном». Болельщики увидят знакомых игроков, но у них будут женские фамилии. Каждый футболист «Нордшелланда» выйдет на поле в футболке той женщины, которая его вдохновляет.

Так датчане решили отметить Международный женский день и поднять проблему равенства мужчин и женщин. Мотивирующим роликом «Нордшелланд» анонсирует предстоящую игру.

twit text — FC Nordsjælland(@FCNordsjaelland) 8 марта 2019 г.

Серена Уильямс, Каролин Возняцки, Мишель Обама, Бейонсе, Джоан Роулинг – их вы точно знаете. В список попали политики, звезды спорта, писатели. У футболистов «Нордшелланда» есть интересные истории про каждую женщину. Примерно такие, которые мы рассказывали в материале о девушках в футболе.

twit text — Ole Buch Rahbek (@olerahbek) 8 марта 2019 г.

Равноправие мужчин и женщин – важный вопрос, волнующий людей по всему миру. В «Нордшелланде» о нем тоже размышляют.

«Мы уделяем большое внимание гендерному равенству в «Нордшелланде». Поэтому мы подумали, что нашим игрокам Суперлиги целесообразно ознакомиться с вопросами, связанными с равенством.

Наши игроки прошли через несколько внутренних разговоров и посмотрели, на каких женщин они хотели бы обратить внимание и почему. Я был приятно удивлен тем, насколько позитивно и серьезно в это погрузились футболисты. Они сделали отличный выбор», – рассказал директор «Нордшелланда» Сорен Кристенсен.

«Было только несколько смешков, когда нам рассказали идею. Думаю, что это очень крутая задумка. Я надеюсь, что это заставит людей лучше понять проблемы, которые существуют в нашем обществе сегодня. Если это поможет изменить ситуацию, мы будем рады», – сказал полузащитник Андреас Сков Олсен.

Задумку клуба уже оценила Ева Карнейро. Теперь я фанатка «Нордшелланда», – написала Ева. Помните, как на нее наезжал Моуринью? Карнейро подобные проблемы волнуют очень давно.

«Нордшелланд» получил сильный отклик от людей по всей Дании. Но параллельно с этим надо решать и проблемы в чемпионате. Там «Нордшелланд» борется за попадание в шестерку, а лидирующий в лиге «Копенгаген» опережает команду уже на 25 очков.

Мы записали подкаст об отношении к девушкам. В футболе многие из них играют важную роль: