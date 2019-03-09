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    Самая странная акция. В Дании сыграют в футболках с фамилиями Серены Уильямс, Обамы и Бейонсе


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    Голосов: 2
    09.03.2019 16:40
    Так здесь отмечают праздник и решают проблемы.

    В воскресенье «Нордшелланд» сыграет в домашнем матче с «Копенгагеном». Болельщики увидят знакомых игроков, но у них будут женские фамилии. Каждый футболист «Нордшелланда» выйдет на поле в футболке той женщины, которая его вдохновляет.

    Так датчане решили отметить Международный женский день и поднять проблему равенства мужчин и женщин. Мотивирующим роликом «Нордшелланд» анонсирует предстоящую игру.

    Серена Уильямс, Каролин Возняцки, Мишель Обама, Бейонсе, Джоан Роулинг – их вы точно знаете. В список попали политики, звезды спорта, писатели. У футболистов «Нордшелланда» есть интересные истории про каждую женщину. Примерно такие, которые мы рассказывали в материале о девушках в футболе.

    Равноправие мужчин и женщин – важный вопрос, волнующий людей по всему миру. В «Нордшелланде» о нем тоже размышляют.

    «Мы уделяем большое внимание гендерному равенству в «Нордшелланде». Поэтому мы подумали, что нашим игрокам Суперлиги целесообразно ознакомиться с вопросами, связанными с равенством.

    Наши игроки прошли через несколько внутренних разговоров и посмотрели, на каких женщин они хотели бы обратить внимание и почему. Я был приятно удивлен тем, насколько позитивно и серьезно в это погрузились футболисты. Они сделали отличный выбор», – рассказал директор «Нордшелланда» Сорен Кристенсен.

    «Было только несколько смешков, когда нам рассказали идею. Думаю, что это очень крутая задумка. Я надеюсь, что это заставит людей лучше понять проблемы, которые существуют в нашем обществе сегодня. Если это поможет изменить ситуацию, мы будем рады», – сказал полузащитник Андреас Сков Олсен.

    Задумку клуба уже оценила Ева Карнейро. Теперь я фанатка «Нордшелланда», – написала Ева. Помните, как на нее наезжал Моуринью? Карнейро подобные проблемы волнуют очень давно.

    «Нордшелланд» получил сильный отклик от людей по всей Дании. Но параллельно с этим надо решать и проблемы в чемпионате. Там «Нордшелланд» борется за попадание в шестерку, а лидирующий в лиге «Копенгаген» опережает команду уже на 25 очков.

    Мы записали подкаст об отношении к девушкам. В футболе многие из них играют важную роль:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Нордшелланд»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1173

      Karpathian 1 апреля 2019, 13:13

      дебилы

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 9 марта 2019, 16:50

      Peter Vindahl нашёл гениальный способ выкрутиться: выбрал свою однофамилицу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Freyk 9 марта 2019, 18:17

      это жена его или родственница

      1
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      Рейтинг: +178

      spamo77 > Freyk 9 марта 2019, 20:54

      жена

      0
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