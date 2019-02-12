Зимние трансферы не нужны. Что делать?

Разбираемся.

Привет! Мы наконец-то возобновляем подкаст «Скинь мяч», где будем радовать вас обсуждениями самых актуальных вопросов.

Пока клубы РПЛ еще не думают о возобновлении чемпионата, а вокруг продолжаются трансферы. В Европе зимнее окно уже закрылось, в России еще продолжается. Наш Плеханов считает, что зимние трансферы – ужасная штука в футболе. Эксперт по португальским форумам приводит мнение людей, которые тоже с ним согласны.

Мы собрали все это в один разговор и даже выбрали самые интересные трансферы зимы.

Послушать можно тут:

Выпуск на ютубе

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Содержание:

01:08 Плеханов отменяет зимние трансферы

05:04 Трансферы – как чекпоинты в играх

07:48 Трансферы и Лига чемпионов

10:29 Трансферы ломают мотивацию

13:25 Нет, трансферы мотивируют! Пример из хоккея

16:32 Еще одна проблема – разные сроки трансферных окон. Репортаж из португальских форумов

20:56 Выбираем самый прикольный трансфер этой зимы