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    Зимние трансферы не нужны. Что делать?


    2
    Голосов: 6
    12.02.2019 16:25
    Разбираемся.

    Привет! Мы наконец-то возобновляем подкаст «Скинь мяч», где будем радовать вас обсуждениями самых актуальных вопросов.

    Пока клубы РПЛ еще не думают о возобновлении чемпионата, а вокруг продолжаются трансферы. В Европе зимнее окно уже закрылось, в России еще продолжается. Наш Плеханов считает, что зимние трансферы – ужасная штука в футболе. Эксперт по португальским форумам приводит мнение людей, которые тоже с ним согласны.

    Мы собрали все это в один разговор и даже выбрали самые интересные трансферы зимы.

    Послушать можно тут:

    Выпуск на ютубе

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    Содержание:

    01:08 Плеханов отменяет зимние трансферы
    05:04 Трансферы – как чекпоинты в играх
    07:48 Трансферы и Лига чемпионов
    10:29 Трансферы ломают мотивацию
    13:25 Нет, трансферы мотивируют! Пример из хоккея
    16:32 Еще одна проблема – разные сроки трансферных окон. Репортаж из португальских форумов
    20:56 Выбираем самый прикольный трансфер этой зимы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 2 Голосов: 6
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 февраля 2019, 06:11

      Про Азмуна в Зенит, то же не надо было покупать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17788

      paracetamol 16 февраля 2019, 08:22

      Ну вот что человеку надо? Лишь бы воздух испортить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 14 февраля 2019, 14:38

      Вот мне интересно собрались тут такие эксперты - ну вот те же примеры - Анжи , Томь и другие клубы , да тоже Чертаново - Ну отменили бы трансферное окно , что такие клубам делать ? Банкрот ? Это разве круто , терять пару лишних клубов каждую зиму , потому что у клуба неожиданно нету денег ? Плюс у клуба бывает эпидемии травм , как у того же Монако , опять же боссы в этом виноваты , не продумали что пол состава может поломаться ? Делать команды по 40-50 человек что ли ? А еще интересный момент - трансферное окно - зло - клубы могут получить преимущество и все такое - и тут же , а в ЛЧ - нельзя до заявить игрока конкурента , ограничение по увеличении заявки ... Вот вам и нету преимущество (практически) , но все равно это не так , это не логично .... По-моему тут скорее доводы (экспертов) нелогичные в таком случае , и тех кто за и тех кто против

      1
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    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 14 февраля 2019, 07:30

      Что с вами не так?! Где ставки?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 12 февраля 2019, 19:41

      На матч тв такие же эксперты... все и без вас понятно и ясно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 12 февраля 2019, 17:56

      бред

      3
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