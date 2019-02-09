В Италии снова случился дурацкий автогол. Безумная ошибка вратаря

Серия В – лучшая лига мира в этом компоненте.

За вторым по силе итальянским дивизионом интересно наблюдать, там постоянно что-то происходит. То известный клуб продадут всего за десять евро, то вообще приостановят чемпионат из-за того, что руководству федерации футбола не нравится количество участников.

Интересен и сам футбол: из 19 команд всего шесть могут занять места, которые не влияют на будущее, остальные что-то решают – либо выход наверх (1-2 места), либо плей-офф за выход в Серию А (3-8 места), либо плей-офф за право остаться в B (15-16 места), либо падение в Серию С (17-19 места).

Ну а в конце прошлого года итальянцы развеселили нас безумным по своей глупости автоголом в игре «Асколи» и «Палермо». О «герое» ролика мы вкратце написали.

twit text — Football HQ (@FootbaII_HQ) 27 декабря 2018 г.

В комментариях этому «шедевру» подобрали наиболее точное определение.

Через два дня свершился еще один ляп, на этот раз в матче «Беневенто» – «Брешия». Защитник гостей украл победу у своей команды красивым и точным ударом по собственным воротам.

twit text — Will (@Will_Beckman) 30 декабря 2018 г.

Месяц лига жила без особых потрясений, но тут опять свершилось. Причем, что самое обидное, новый глупый гол оказался решающим. Забит он был в матче «Салернитана» – «Беневенто», причем это дерби. Развлечь нас удалось голкиперу хозяев Алессандро Микаи. Глядя на это, снова хочется вспомнить футбольные симуляторы, особенно старые.

twit text — Will (@Will_Beckman) 8 февраля 2019 г.

Микаи – 25-летний голкипер «Салернитаны», он несколько лет выступал за «Бари», пока клуб не рухнул из-за долгов в серию D. Семь лет назад Микаи получил приз лучшему голкиперу Примаверы – молодежного чемпионата (турнир упразднен в 2017 году). Сейчас он – основной вратарь «Салернитаны», которая пропускает в среднем чуть больше гола за игру и идет в середине турнирной таблицы. На его счету восемь сухих матчей.

Могло быть и девять, если бы не глупая ошибка на выходе. «Беневенто» же снова набирает очки из-за смешного гола автогола соперника и подпирает лидеров – «Брешию» и «Палермо».