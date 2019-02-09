Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Италии снова случился дурацкий автогол. Безумная ошибка вратаря


    3.8
    Голосов: 4
    09.02.2019 16:10
    Серия В – лучшая лига мира в этом компоненте.

    За вторым по силе итальянским дивизионом интересно наблюдать, там постоянно что-то происходит. То известный клуб продадут всего за десять евро, то вообще приостановят чемпионат из-за того, что руководству федерации футбола не нравится количество участников.

    Интересен и сам футбол: из 19 команд всего шесть могут занять места, которые не влияют на будущее, остальные что-то решают – либо выход наверх (1-2 места), либо плей-офф за выход в Серию А (3-8 места), либо плей-офф за право остаться в B (15-16 места), либо падение в Серию С (17-19 места).

    Ну а в конце прошлого года итальянцы развеселили нас безумным по своей глупости автоголом в игре «Асколи» и «Палермо». О «герое» ролика мы вкратце написали.

    В комментариях этому «шедевру» подобрали наиболее точное определение.

    Через два дня свершился еще один ляп, на этот раз в матче «Беневенто» – «Брешия». Защитник гостей украл победу у своей команды красивым и точным ударом по собственным воротам.

    Месяц лига жила без особых потрясений, но тут опять свершилось. Причем, что самое обидное, новый глупый гол оказался решающим. Забит он был в матче «Салернитана» – «Беневенто», причем это дерби. Развлечь нас удалось голкиперу хозяев Алессандро Микаи. Глядя на это, снова хочется вспомнить футбольные симуляторы, особенно старые.

    Микаи – 25-летний голкипер «Салернитаны», он несколько лет выступал за «Бари», пока клуб не рухнул из-за долгов в серию D. Семь лет назад Микаи получил приз лучшему голкиперу Примаверы – молодежного чемпионата (турнир упразднен в 2017 году). Сейчас он – основной вратарь «Салернитаны», которая пропускает в среднем чуть больше гола за игру и идет в середине турнирной таблицы. На его счету восемь сухих матчей.

    Могло быть и девять, если бы не глупая ошибка на выходе. «Беневенто» же снова набирает очки из-за смешного гола автогола соперника и подпирает лидеров – «Брешию» и «Палермо».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Macchie d'inkiostro‏
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 11 февраля 2019, 22:08

      ЛУЗЕР

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 10 февраля 2019, 16:50

      Талантливый вратарь, талантлив во всём ) В том числе и в волейболе =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 9 февраля 2019, 21:03

      лол года

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 9 февраля 2019, 16:13

      Мафия бессмертна!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11