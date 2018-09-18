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    Серию B остановили прямо по ходу сезона. Из-за споров и суда


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    Голосов: 9
    18.09.2018 19:15
    Банкроты мешают проведению чемпионата.

    В Италии скандал. Федерация футбола, заручившись поддержкой спортивного арбитражного суда, приостановила проведение сезона во второй по значимости футбольной лиге. Теперь решение о возобновление чемпионата будет принято 21 сентября.

    Что случилось

    Этим летом Италия попрощалась с тремя командами Серии B – «Бари», «Авеллино» и «Чезена» объявили о банкротстве и тем самым сократили число участников лиги до 19 команд. На самом деле шанс на спасение был только у «Бари»: в какой-то момент возможность покупки клуба интересовала владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Но, во-первых, бывшие владельцы «Бари» потребовали у Де Лаурентиса деньги, в два раза превышающие сумму за команду. Во-вторых, Карло Анчелотти вроде бы не очень поддерживал идею создания фарм-клуба неаполитанцев.

    С момента старта сезона в Серии B прошло три тура. Но руководство федерации футбола Италии зашевелилось только сейчас. На данный момент ему не нравится число участников в лиге, и решение этой проблемы функционеры озвучат 21 сентября после экстренного заседания администрации лиги и министра спорта Италии.

    Как можно решить проблему

    Пока есть три варианта. Первый – оставить все на своих местах и провести сезон с дефицитом участников. Второй – вытянуть из лиг пониже трех участников. Football Italia говорит, что если этот ход признает руководство, то состав Серии B пополнят три клуба из коллектива: «Сиена», «Тернана», «Про Верчелли», «Виртус», «Катанья» и «Новара». Третий (и самый простой) – количество участников Серии В сократят до 20 клубов, и во вторую лигу ворвется одна из вышеперечисленных команд. Леандро Дамиано из Football Italia предполагает, что это будет коллектив, предоставивший лучшую финансовую отчетность на старте сезона. То есть, либо «Катанья», либо «Сиена».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Пескара», ФК «Беневенто»
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 сентября 2018, 12:23

      да и там такое возможно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 сентября 2018, 22:00

      если в италии беда то что у нас?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 18 сентября 2018, 20:47

      Прямо как у нас в ФНЛ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 сентября 2018, 20:44

      и у них такое бывает. с другой стороны, есть принципиальная разница - на Западе 99,9% клубов по своей сути - это частные фирмы, которые участвуют в конкуренции за выживание по правилам рыночной экономики, поэтому определённый % банкротств в бизнесе - это естественное явление. Преданным болельщикам, конечно, от этого не легче, но в отличие от наших реалий, там никто не проедает тонны бюджетных денег впустую. Финансы там участвуют частные. От того это головная боль, в первую очередь, владельца(ев) клуба, а не местных чиновников.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 сентября 2018, 20:18

      Хочу Брешию!
      Там были и Р.Баджо и Ди Бьяджо,Гвардиола и Пирло,Гамшик и Тони...

      2
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      Рейтинг: +99

      lims21 18 сентября 2018, 20:08

      Держу кулаки за легендарный Про Верчелли.

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > lims21 18 сентября 2018, 20:41

      правда легендарный?

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 > Karpathian 18 сентября 2018, 23:18

      Семикратный чемпион Италии, между прочим, первый клуб знаменитого Пиолы.

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > lims21 19 сентября 2018, 08:06

      спасибо. правда не знал.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 сентября 2018, 19:33

      ну видимо сократить лигу... и пустить только 1 новичка , так спокойнее будет.. и календарь удобнее переделать , и если новичок не потянет финансово, то хотя бы один. а то ж и все три могут обанкротиться))

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 сентября 2018, 19:23

      А я думал, что только в России такие проблемы с банкротством клубов. А они, оказывается, и в Италии есть. Правда, в нашем случае закончилось всё куда лучше - клубом удалось доиграть до конца сезона, и у руководства РПЛ было время подумать и найти замену банкротам.

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      Рейтинг: +99

      lims21 > BRO_football 18 сентября 2018, 19:46

      В Италии с этим намного чем у нас, за сезон банкротами становятся в среднем по 10 клубов, за последние двадцать лет. Кажется, это самый крупный показатель как минимум в европе.

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