Доходы клубов РПЛ: денег стало больше, но почти все уходят на зарплату

УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет. «Бомбардир» проанализировал его и разобрал главные моменты вокруг РПЛ.
Что хорошего
Организация проанализировала общий доход команд лиги и выяснила: с 2009-го он увеличился примерно на 130%. Этот показатель зависит от нескольких параметров. Первый – продажа телеправ. Второй – получение прибыли за счет активности зрителей на стадионах. Третий – коммерция.
В сезоне-2017/18 российские команды суммарно заработали 813 миллионов евро (в прошлом отчете фигурировала сумма в 497 миллионов) – благодаря этому числу РПЛ занимает шестое место в рейтинге лиг.
Вот так выглядит топ-6 по годовым доходам:
- Англия (5,34 миллиарда евро).
- Испания (2,899 миллиарда).
- Германия (2,799 миллиарда).
- Италия (2,163 миллиарда).
- Франция (1,639 миллиарда).
- Россия (813 миллионов).
Команды РПЛ научились получать большую часть своих бюджетов от спонсорских договоренностей. Примерно 61% от капитала на сезон каждого клуба – спонсорство. УЕФА обозначил: у десяти команд чемпионата России титульные спонсоры связаны с энергетической промышленностью, у трех – с финансовой (здесь, видимо, идут в расчет благотворительные фонды и региональные компании), у двух – развлекательные организации (на футболках «Краснодара» находится реклама фирмы с кондитерскими изделиями, у «Крыльев» – букмекерская контора), у одной команды нет титульного спонсора вообще («Анжи»).
Кстати, в августе у «Бомбардира» был материал о том, кто спонсирует российский футбол.
Еще Россия занимает второе место по числу построенных стадионов в период с 2009 по 2019 год. Всего за это время построили 14 новых арен (лучше только у Турции – 24). Кроме того, за 10 лет в России были перестроены 2 стадиона. Столько же у Англии, Турции и Украины. По этому показателю нашу страну опережает только Польша, у которой 5 перестроенных стадионов.
УЕФА четко прослеживает прирост посещаемости на наших стадионах в связи со строительством новых арен. За год среднее число болельщиков, приходящих на стадионы команды РПЛ, выросло более, чем на 15 %. По этому показателю РПЛ входит в топ-7 стран Европы: вместе с Белоруссией, Турцией, Румынией, Словакией, Грузией и Ирландией.
Что плохого
УЕФА отмечает: Россия занимает второе место по проценту от всех доходов, потраченному на зарплату игрокам. Всего за прошлый сезон наши команды больше половины миллиарда евро (582 миллиона). В среднем на зарплаты каждая команда тратит 36,4 миллионов евро, что составляет примерно 72% от их бюджета. Зарплатный показатель размещает нас на шестом месте топа (больше на оклады тратят только клубы топ-5 лиг).
Топ-6 лиг по тратам на зарплаты игроков:
- Англия (2,968 миллиарда евро).
- Испания (1,688 миллиард).
- Германия (1,492 миллиард).
- Италия (1,420 миллиард).
- Франция (1,115 миллиард).
- Россия (582 миллиона).
Второй неприятный момент – низкие доходы от продаж телеправ. Всего бюджет наших команд от телетрансляций составляет всего 5%, и это худший показатель среди 20 европейских лиг.
С одной стороны, посещаемость наших команд растет. С другой стороны, здесь все очень зависит от одной команды – «Зенита». В позапрошлом сезоне у лидера РПЛ средняя посещаемость составляла 18557 человек за матч. В 2017/18 на каждый домашний матч питерцев приходит около 44 тысяч человек. По росту динамики посещаемости этот показатель – второй в Европе. Лучше только у «Тоттенхэма» (67953), но он увеличился после переезда клуба на «Уэмбли».
В целом вырос параметр, показывающий чистый долг команд РПЛ за прошлый сезон. Этот пункт рассчитывается по выплатам командами кредитов, долгов по зарплатам и трансферам. Последний момент связан с тем, что иногда переходы игроков оплачивают несколькими траншами. Кроме того, в некоторых случаях (которые прописаны в контрактах у футболистов) клуб-покупатель выплачивает дополнительный бонус клубу-продавцу. Исходя из всего этого: чистый долг клубов РПЛ за 10 лет вырос до 515 миллионов евро. Это четвертый показатель в Европе.
Главный минус – в РПЛ погибло слишком много команд за последнее время. «Тосно» выиграл Кубок России, через пару месяц клуб отозвал лицензию из-за долгов. «Амкар» несколько лет боролся с нехваткой денег. Перед стартом этого сезона не выдержал – его место в российской вышке занял «Анжи», который тоже выживает с огромным трудом.
Что еще интересного:
- Нашу страну в Европе представляют четыре команды с российскими владельцами: «Витесс», «Борнмут», «Монако», «ПАОК».
- Ни один российский клуб не вошел в топ по количеству подписчиков в твиттере, инстаграме и фейсбуке. По этой характеристике мы уступаем даже турецким клубам («Фенербахче», «Бешикташ», «Галатасарай»).
- ЦСКА – лидер РПЛ по количеству денег, полученных от выступлений в еврокубках – 64 млн евро.
- В сезоне-2017/18 лидером РПЛ по общей стоимости команды стал «Спартак». За это время цена на команду выросла на 5%.
- Общая стоимость команд РПЛ за прошлый сезон поднялась на 4%.
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