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    Доходы клубов РПЛ: денег стало больше, но почти все уходят на зарплату


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    Голосов: 13
    18.01.2019 18:24
    Главное из ежегодного финансового отчета УЕФА.

    УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет. «Бомбардир» проанализировал его и разобрал главные моменты вокруг РПЛ.

    Что хорошего

    Организация проанализировала общий доход команд лиги и выяснила: с 2009-го он увеличился примерно на 130%. Этот показатель зависит от нескольких параметров. Первый – продажа телеправ. Второй – получение прибыли за счет активности зрителей на стадионах. Третий – коммерция.

    В сезоне-2017/18 российские команды суммарно заработали 813 миллионов евро (в прошлом отчете фигурировала сумма в 497 миллионов) – благодаря этому числу РПЛ занимает шестое место в рейтинге лиг.

    Вот так выглядит топ-6 по годовым доходам:

    1. Англия (5,34 миллиарда евро).
    2. Испания (2,899 миллиарда).
    3. Германия (2,799 миллиарда).
    4. Италия (2,163 миллиарда).
    5. Франция (1,639 миллиарда).
    6. Россия (813 миллионов).

    Команды РПЛ научились получать большую часть своих бюджетов от спонсорских договоренностей. Примерно 61% от капитала на сезон каждого клуба – спонсорство. УЕФА обозначил: у десяти команд чемпионата России титульные спонсоры связаны с энергетической промышленностью, у трех – с финансовой (здесь, видимо, идут в расчет благотворительные фонды и региональные компании), у двух – развлекательные организации (на футболках «Краснодара» находится реклама фирмы с кондитерскими изделиями, у «Крыльев» – букмекерская контора), у одной команды нет титульного спонсора вообще («Анжи»).

    Кстати, в августе у «Бомбардира» был материал о том, кто спонсирует российский футбол.

    Еще Россия занимает второе место по числу построенных стадионов в период с 2009 по 2019 год. Всего за это время построили 14 новых арен (лучше только у Турции – 24). Кроме того, за 10 лет в России были перестроены 2 стадиона. Столько же у Англии, Турции и Украины. По этому показателю нашу страну опережает только Польша, у которой 5 перестроенных стадионов.

    УЕФА четко прослеживает прирост посещаемости на наших стадионах в связи со строительством новых арен. За год среднее число болельщиков, приходящих на стадионы команды РПЛ, выросло более, чем на 15 %. По этому показателю РПЛ входит в топ-7 стран Европы: вместе с Белоруссией, Турцией, Румынией, Словакией, Грузией и Ирландией.

    Что плохого

    УЕФА отмечает: Россия занимает второе место по проценту от всех доходов, потраченному на зарплату игрокам. Всего за прошлый сезон наши команды больше половины миллиарда евро (582 миллиона). В среднем на зарплаты каждая команда тратит 36,4 миллионов евро, что составляет примерно 72% от их бюджета. Зарплатный показатель размещает нас на шестом месте топа (больше на оклады тратят только клубы топ-5 лиг).

    Топ-6 лиг по тратам на зарплаты игроков:

    1. Англия (2,968 миллиарда евро).
    2. Испания (1,688 миллиард).
    3. Германия (1,492 миллиард).
    4. Италия (1,420 миллиард).
    5. Франция (1,115 миллиард).
    6. Россия (582 миллиона).

    Второй неприятный момент – низкие доходы от продаж телеправ. Всего бюджет наших команд от телетрансляций составляет всего 5%, и это худший показатель среди 20 европейских лиг.

    С одной стороны, посещаемость наших команд растет. С другой стороны, здесь все очень зависит от одной команды – «Зенита». В позапрошлом сезоне у лидера РПЛ средняя посещаемость составляла 18557 человек за матч. В 2017/18 на каждый домашний матч питерцев приходит около 44 тысяч человек. По росту динамики посещаемости этот показатель – второй в Европе. Лучше только у «Тоттенхэма» (67953), но он увеличился после переезда клуба на «Уэмбли».

    В целом вырос параметр, показывающий чистый долг команд РПЛ за прошлый сезон. Этот пункт рассчитывается по выплатам командами кредитов, долгов по зарплатам и трансферам. Последний момент связан с тем, что иногда переходы игроков оплачивают несколькими траншами. Кроме того, в некоторых случаях (которые прописаны в контрактах у футболистов) клуб-покупатель выплачивает дополнительный бонус клубу-продавцу. Исходя из всего этого: чистый долг клубов РПЛ за 10 лет вырос до 515 миллионов евро. Это четвертый показатель в Европе.

    Главный минус – в РПЛ погибло слишком много команд за последнее время. «Тосно» выиграл Кубок России, через пару месяц клуб отозвал лицензию из-за долгов. «Амкар» несколько лет боролся с нехваткой денег. Перед стартом этого сезона не выдержал – его место в российской вышке занял «Анжи», который тоже выживает с огромным трудом.

    Что еще интересного:

    • Нашу страну в Европе представляют четыре команды с российскими владельцами: «Витесс», «Борнмут», «Монако», «ПАОК».
    • Ни один российский клуб не вошел в топ по количеству подписчиков в твиттере, инстаграме и фейсбуке. По этой характеристике мы уступаем даже турецким клубам («Фенербахче», «Бешикташ», «Галатасарай»).
    • ЦСКА – лидер РПЛ по количеству денег, полученных от выступлений в еврокубках – 64 млн евро.
    • В сезоне-2017/18 лидером РПЛ по общей стоимости команды стал «Спартак». За это время цена на команду выросла на 5%.
    • Общая стоимость команд РПЛ за прошлый сезон поднялась на 4%.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13

      ivan.spartak 19 января 2019, 07:33

      прочитал материал, он мне понравился. часто захожу на бомбардир но уже заметил одну интересную деталь, зарегистрировался специально чтобы написать это. у меня такое ощущение, что у некоторых авторов како-ето расстройство личности. есть морозов, он часто пишет хорошие тексты он особо не выеживается и считаю его самым качественным автором бомбардира. у морозова мне понравился текст о шапи за последнее время. есть пелханов, который тоже часто пишет хорошие тексты но иногда его замыкает. у плеханова мне нравятся почти все. а есть илья егоров. илья, журналистика это не ваше. иногда (редко) вы пишете интересно. а иногда вас какбудто подменяют и вы брызжите слюной написав очередной текст. я не сектант, но текст про глушаков это фигня на букву пи. извините если обидел, пишите по чаще не о спартаке, росфутболе и не забывайте принимать свои таблетки

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ivan.spartak 19 января 2019, 11:30

      Есть журналисты, а есть блогеры, бомбардир вообще готов школьника выставлять если он хоть чуток умеет писать... Данная личность вообще связана с теми, кто пишет продажные статьи, и про Глушака наверняка то же "поделились" )))
      А вообще правильно заметили, хороших статей тут мало, сейчас даже на СС, СЭ, Чемпион и то блогеров понабрали, читать невозможно, как будто нам мозги промывают и говорят как надо думать...

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      Илья Егоров > ufos73 26 января 2019, 10:13

      Где я связан с "продажными статьями"? Доказательства, пожалуйста. Если их нет, то ваши слова - пердеж в муку.

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      ufos73 > Илья Егоров 26 января 2019, 11:20

      Вы тут про одного блогера писали, друзья мы мол, всем известно, что он пишет про Спартак, что ему скажут... Доказательств, что он берет денежку, у меня конечно нет, но это и без доказательств всем понятно, дело то не уголовное, а так желтушное ))

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      Илья Егоров > ufos73 26 января 2019, 19:18

      Я не очень понимаю, о чем вы говорите. У "Бомбардира" было интервью с Максимом Алланазаровым, журналистом, инсайдером по "Спартаку". Может, об этом?

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      ufos73 > Илья Егоров 26 января 2019, 21:07

      Он самый

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      Рейтинг: +24996

      bset 19 января 2019, 02:37

      Спасибо лимиту за неадекватные зарплаты)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 19:37

      Куя себе провал между Францией и Россией.
      Везде больше миллиарда зарабатывают,а мы только 500 млн с хвостиком.

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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги > Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 20:19

      если б крупные компании не отмывали бабло, то в РФПЛ вообще никаких "доходов" не было бы))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Сын_маминой_подруги 18 января 2019, 20:32

      ну тоже верно

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      Рейтинг: +628

      kanav67 18 января 2019, 18:34

      Странно, почему спонсорские отчисления клубам считаются доходом. ? Спонсорские отчисления - это та часть бюджета, которая не заработана трудом футболистов ( продажа билетов, атрибутики, отчисления УЕФА за ЛЧ и ЛЕ). Пора уже давно считать доходом только то, что заработано, а не то, что получено в виде подачек, большей частью. от государства. ЦСКА получил от УЕФА 64 млн евро за ЛЧ и ЛЕ - это заработано. А то, что получено от Россетей - это спонсорская подачка ( по разным данным 2-5 млн. евро). У Зенита и Локо эти спонсорские подачки от Газпрома и РЖД значительно больше и составляют не менее 60-70% от общего дохода. А если учесть, что Газпром и РЖД - это госструктуры, то налицо финансирование отдельных клубов государством. Теперь еще намечается участие ВТБ ( тоже госструктура) в финансировании Динамо.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > kanav67 19 января 2019, 19:43

      В Европе умение привлечь спонсора считается таким же заработком. Клуб должен быть привлекателен для потенциального спонсора. Привлекательность-это и организация ведения дел в клубе, их финансовая прозрачность, и потенциал болельщицкой базы.Ведь продажа билетов и атрибутики также обеспечивается количеством болельщиков.
      Добавлю, что суммы спонсорской поддержки регламентируются ффп. А вот как эти суммы высчитываются для различных клубов очень увлекательная, но отдельная тема.

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