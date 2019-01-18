Доходы клубов РПЛ: денег стало больше, но почти все уходят на зарплату

Главное из ежегодного финансового отчета УЕФА.

УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет. «Бомбардир» проанализировал его и разобрал главные моменты вокруг РПЛ.

Что хорошего

Организация проанализировала общий доход команд лиги и выяснила: с 2009-го он увеличился примерно на 130%. Этот показатель зависит от нескольких параметров. Первый – продажа телеправ. Второй – получение прибыли за счет активности зрителей на стадионах. Третий – коммерция.

В сезоне-2017/18 российские команды суммарно заработали 813 миллионов евро (в прошлом отчете фигурировала сумма в 497 миллионов) – благодаря этому числу РПЛ занимает шестое место в рейтинге лиг.

Вот так выглядит топ-6 по годовым доходам:

Англия (5,34 миллиарда евро). Испания (2,899 миллиарда). Германия (2,799 миллиарда). Италия (2,163 миллиарда). Франция (1,639 миллиарда). Россия (813 миллионов).

Команды РПЛ научились получать большую часть своих бюджетов от спонсорских договоренностей. Примерно 61% от капитала на сезон каждого клуба – спонсорство. УЕФА обозначил: у десяти команд чемпионата России титульные спонсоры связаны с энергетической промышленностью, у трех – с финансовой (здесь, видимо, идут в расчет благотворительные фонды и региональные компании), у двух – развлекательные организации (на футболках «Краснодара» находится реклама фирмы с кондитерскими изделиями, у «Крыльев» – букмекерская контора), у одной команды нет титульного спонсора вообще («Анжи»).

Кстати, в августе у «Бомбардира» был материал о том, кто спонсирует российский футбол.

Еще Россия занимает второе место по числу построенных стадионов в период с 2009 по 2019 год. Всего за это время построили 14 новых арен (лучше только у Турции – 24). Кроме того, за 10 лет в России были перестроены 2 стадиона. Столько же у Англии, Турции и Украины. По этому показателю нашу страну опережает только Польша, у которой 5 перестроенных стадионов.

УЕФА четко прослеживает прирост посещаемости на наших стадионах в связи со строительством новых арен. За год среднее число болельщиков, приходящих на стадионы команды РПЛ, выросло более, чем на 15 %. По этому показателю РПЛ входит в топ-7 стран Европы: вместе с Белоруссией, Турцией, Румынией, Словакией, Грузией и Ирландией.

Что плохого

УЕФА отмечает: Россия занимает второе место по проценту от всех доходов, потраченному на зарплату игрокам. Всего за прошлый сезон наши команды больше половины миллиарда евро (582 миллиона). В среднем на зарплаты каждая команда тратит 36,4 миллионов евро, что составляет примерно 72% от их бюджета. Зарплатный показатель размещает нас на шестом месте топа (больше на оклады тратят только клубы топ-5 лиг).

Топ-6 лиг по тратам на зарплаты игроков:

Англия (2,968 миллиарда евро). Испания (1,688 миллиард). Германия (1,492 миллиард). Италия (1,420 миллиард). Франция (1,115 миллиард). Россия (582 миллиона).

Второй неприятный момент – низкие доходы от продаж телеправ. Всего бюджет наших команд от телетрансляций составляет всего 5%, и это худший показатель среди 20 европейских лиг.

С одной стороны, посещаемость наших команд растет. С другой стороны, здесь все очень зависит от одной команды – «Зенита». В позапрошлом сезоне у лидера РПЛ средняя посещаемость составляла 18557 человек за матч. В 2017/18 на каждый домашний матч питерцев приходит около 44 тысяч человек. По росту динамики посещаемости этот показатель – второй в Европе. Лучше только у «Тоттенхэма» (67953), но он увеличился после переезда клуба на «Уэмбли».

В целом вырос параметр, показывающий чистый долг команд РПЛ за прошлый сезон. Этот пункт рассчитывается по выплатам командами кредитов, долгов по зарплатам и трансферам. Последний момент связан с тем, что иногда переходы игроков оплачивают несколькими траншами. Кроме того, в некоторых случаях (которые прописаны в контрактах у футболистов) клуб-покупатель выплачивает дополнительный бонус клубу-продавцу. Исходя из всего этого: чистый долг клубов РПЛ за 10 лет вырос до 515 миллионов евро. Это четвертый показатель в Европе.

Главный минус – в РПЛ погибло слишком много команд за последнее время. «Тосно» выиграл Кубок России, через пару месяц клуб отозвал лицензию из-за долгов. «Амкар» несколько лет боролся с нехваткой денег. Перед стартом этого сезона не выдержал – его место в российской вышке занял «Анжи», который тоже выживает с огромным трудом.

Что еще интересного:

Нашу страну в Европе представляют четыре команды с российскими владельцами: «Витесс», «Борнмут», «Монако», «ПАОК».

Ни один российский клуб не вошел в топ по количеству подписчиков в твиттере, инстаграме и фейсбуке. По этой характеристике мы уступаем даже турецким клубам («Фенербахче», «Бешикташ», «Галатасарай»).

ЦСКА – лидер РПЛ по количеству денег, полученных от выступлений в еврокубках – 64 млн евро.

В сезоне-2017/18 лидером РПЛ по общей стоимости команды стал «Спартак». За это время цена на команду выросла на 5%.

Общая стоимость команд РПЛ за прошлый сезон поднялась на 4%.

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