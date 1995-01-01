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    В Англии сумасшедший футбол. Доказываем на одном матче


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 23:05
    Команда отыграла три мяча, а потом защитник потащил пенальти.

    В Кубке Англии обошлось без сенсаций. «МЮ», «Челси» и «Арсенал» без проблем прошли дальше, а скучное впечатление раскрасили только несколько историй. Пока все следили за кубковыми играми, в низших английских дивизионах команды играли тур чемпионата. В национальной лиге (пятый дивизион) встречались «Честерфилд» и «Эббсфлит Юнайтед». Матч получился таким удивительным, что заслуживает отдельного рассказа.

    Раскладка по фактам:

    • К 45-й минуте «Эббсфлит» повел в гостевой игре со счетом 3:0. У «Честерфилда» в первом тайме произошла вынужденная замена: на поле вышел нападающий Дентон.

    • Именно Дентон на 64-й минуте отыграл один мяч, а известный по игре за «Селтик» и «Вест Бромвич» Марк-Антуан Фортюне забил еще один гол.

    Уже на пятой добавленной минуте «Честерфилд» неожиданно сравнял счет. Отличился защитник Уилл Эванс. Фанаты радовались так, будто их клуб только что выиграл Премьер-лигу.

    • Пока «Честерфилд» праздновал, игроки «Эббсфлита» собрались и организовали еще одну атаку. Ее остановил фолом голкипер Каллум Бертон. Наказанием стало удаление и пенальти в ворота «Честерфилда».

    В ворота встал все тот же Уилл Эванс, потому что замен у «Честерфилда» уже не было. За «Эббсфлит» бил нападающий Чик, который уже оформил дубль в этом матче. Переиграть полевого игрока он не смог: Эванс взял одиннадцатиметровый и спас для «Честерфилда» одно очко.

    Если что, «Честерфилд» – один из главных аутсайдеров национальной лиги. Команда идет на 22-м месте и может вылететь еще ниже. «Эббсфлит» борется за переходный плей-офф, от места в котором отстает на три очка. Упущенная победа в матче с аутсайдером может сказаться в конце чемпионата.

    Игрой вдохновлялся даже защитник «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайр. «Что за матч!» – посмеялся игрок в твиттере, когда увидел сообщение о незабитом пенальти на 99-й минуте.

    Тяжело осознать те эмоции, которые были в сообщениях твиттера «Эббсфлита». Сначала там пришлось описывать спасительный гол Эванса:

    А потом удивляться, что он уже отбивает мяч в воротах.

    Все самое интересное по матчу Уилл Эванс сейчас собирает у себя на странице в твиттере. Там всего тысяча читателей, но после такого матча их точно станет больше. Кажется, именно в таких играх зарождаются настоящие эмоции от футбола. Жаль, что фантастический матч видели всего 4123 зрителя.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Честерфилд»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Sedoi_Goblin 33 секунды назад

      " Мы играли в футбол.. Мы играли не за деньги.."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Sergil 10 минут назад

      4 тысячи фанатов на игру команды 5й лиги Англии... У нас столько на Динамо ходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      PFC CSKA MOSCOW 13 минут назад

      Как-то был свидетелем матча второго российского дивизиона со счётом 8-0, где был пента-трик форварда и «сухой лист» с углового
      Так что да, иногда в низших лигах бывает такое, из-за чего и стоит любить футбол

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