В Англии сумасшедший футбол. Доказываем на одном матче

Команда отыграла три мяча, а потом защитник потащил пенальти.

В Кубке Англии обошлось без сенсаций. «МЮ», «Челси» и «Арсенал» без проблем прошли дальше, а скучное впечатление раскрасили только несколько историй. Пока все следили за кубковыми играми, в низших английских дивизионах команды играли тур чемпионата. В национальной лиге (пятый дивизион) встречались «Честерфилд» и «Эббсфлит Юнайтед». Матч получился таким удивительным, что заслуживает отдельного рассказа.

Раскладка по фактам:

• К 45-й минуте «Эббсфлит» повел в гостевой игре со счетом 3:0. У «Честерфилда» в первом тайме произошла вынужденная замена: на поле вышел нападающий Дентон.

• Именно Дентон на 64-й минуте отыграл один мяч, а известный по игре за «Селтик» и «Вест Бромвич» Марк-Антуан Фортюне забил еще один гол.

• Уже на пятой добавленной минуте «Честерфилд» неожиданно сравнял счет. Отличился защитник Уилл Эванс. Фанаты радовались так, будто их клуб только что выиграл Премьер-лигу.

twit text — Darren Holmes (@DarrenH20172423) 5 января 2019 г.

• Пока «Честерфилд» праздновал, игроки «Эббсфлита» собрались и организовали еще одну атаку. Ее остановил фолом голкипер Каллум Бертон. Наказанием стало удаление и пенальти в ворота «Честерфилда».

• В ворота встал все тот же Уилл Эванс, потому что замен у «Честерфилда» уже не было. За «Эббсфлит» бил нападающий Чик, который уже оформил дубль в этом матче. Переиграть полевого игрока он не смог: Эванс взял одиннадцатиметровый и спас для «Честерфилда» одно очко.

twit text — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) 5 января 2019 г.

Если что, «Честерфилд» – один из главных аутсайдеров национальной лиги. Команда идет на 22-м месте и может вылететь еще ниже. «Эббсфлит» борется за переходный плей-офф, от места в котором отстает на три очка. Упущенная победа в матче с аутсайдером может сказаться в конце чемпионата.

Игрой вдохновлялся даже защитник «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайр. «Что за матч!» – посмеялся игрок в твиттере, когда увидел сообщение о незабитом пенальти на 99-й минуте.

twit text — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 5 января 2019 г.

Тяжело осознать те эмоции, которые были в сообщениях твиттера «Эббсфлита». Сначала там пришлось описывать спасительный гол Эванса:

twit text — Ebbsfleet United FC (@EUFCofficial) 5 января 2019 г.

А потом удивляться, что он уже отбивает мяч в воротах.

twit text — Ebbsfleet United FC (@EUFCofficial) 5 января 2019 г.

Все самое интересное по матчу Уилл Эванс сейчас собирает у себя на странице в твиттере. Там всего тысяча читателей, но после такого матча их точно станет больше. Кажется, именно в таких играх зарождаются настоящие эмоции от футбола. Жаль, что фантастический матч видели всего 4123 зрителя.