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    Фанаты «Блэкпула» срывали матч с «Арсеналом». Это очередной бессмысленный протест


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    Голосов: 1
    Сегодня, 20:30
    Главный момент Кубка Англии случился не на поле.

    Пока фавориты буднично уничтожали команды Чемпионшипа, где-то на стоянке перед игрой «Арсенала» и «Блэкпула» происходило что-то необычное. До матча еще оставалось время, но о нем уже много говорили из-за странного поступка болельщика. На клубный автобус «Арсенала» залез один из фанатов «Блэкпула» в шарфе с надписями против бизнесмена Оуэна Ойстона.

    Уехать со стоянки машине так и не дали, поэтому игрокам «Арсенала» пришлось добираться до стадиона на другом автобусе. Так болельщики добивались переноса матча, потому что больше не могут терпеть.

    «Обычно все хотят победить, но сегодняшний успех может продлить время Ойстонов во главе команды. Мы чувствуем, что должны бойкотировать игру», – с таким настроением болельщики действовали перед матчем. Еще за несколько дней до игры они распространяли призывы о том, чтобы люди не покупали билеты.

    Оуэн Ойстон и его семья владеют основным пакетом акций «Блэкпула» аж с 1988 года. В 1996-м его судили за изнасилование и непристойное поведение, но после выхода из тюрьмы через три года Оуэн снова взялся за управление бизнесом. При нем «Блэкпул» даже выходил в Премьер-лигу, но потом едва не развалился.

    Семейство Ойстонов выводило десятки миллионов евро с клубных счетов и ссорилось с партнерами. Фанаты психовали: они закидывали поле теннисными мячиками, вывешивали баннеры и даже кидались помидорами. Все это бессмысленно, потому что Ойстоны по-прежнему владеют клубом, хотя протесты против них идут еще с 90-х.

    Ниже – несколько удивительных случаев из жизни «Блэкпула» только за последнее время, когда Ойстон владеет клубом:

    • Чарли Адам судился с клубом из-за невыплаченных бонусов, когда в сезоне-2009/10 «Блэкпул» неожиданно попал в Премьер-лигу. Задачей клуба на тот момент было выживание в Чемпионшипе, а в контракте Адама и еще трех футболистов за это прописали бонусные выплаты. Платить их владельцы не хотели, но потом все-таки пришлось.

    • Тренер Гари Боуэр ушел из «Блэкпула» через два дня после первой игры этого сезона. Капитан команды Спиринг сказал, что это сплотило клуб. В таблице первой лиги Англии «Блэкпул» пока идет 11-м, но дальше все может быть хуже. Клубу снова угрожают арестом счетов и разбирательствами.

    • За две недели до начала сезона-2014/15 у «Блэкпула» было всего 8 игроков. Состав на первую игру набирали из молодежи, а в запасе находились всего четыре человека. Все опять случилось из-за скупости владельцев, которые не продлевали контракты и не могли дать денег на новых футболистов. «Блэкпул» выжил, но о высшем дивизионе больше не думает вообще.

    Разные люди из семейства Ойстонов приходят и уходят, но результат один. Они все еще владеют клубом, а фанаты продолжают бесконечно протестовать.

    Против Ойстона выступают даже собаки.

    На горной вершине Скофелл-Пайк протестуют против Оуэна Ойстона. Кстати, это самая высокая гора в Англии (978 метров).

    Игра «Арсенала» и «Блэкпула» все-таки состоялась, хотя лондонцы приехали на стадион с опозданием. Болельщики хозяев не заполнили арену и сели у телевизоров. Кажется, этим они навредили только самим себе. Ойстон в этот момент сел на кресло в собственной ложе и сделал вид, что ничего не происходит.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер
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