Фанаты «Блэкпула» срывали матч с «Арсеналом». Это очередной бессмысленный протест

Главный момент Кубка Англии случился не на поле.

Пока фавориты буднично уничтожали команды Чемпионшипа, где-то на стоянке перед игрой «Арсенала» и «Блэкпула» происходило что-то необычное. До матча еще оставалось время, но о нем уже много говорили из-за странного поступка болельщика. На клубный автобус «Арсенала» залез один из фанатов «Блэкпула» в шарфе с надписями против бизнесмена Оуэна Ойстона.

Уехать со стоянки машине так и не дали, поэтому игрокам «Арсенала» пришлось добираться до стадиона на другом автобусе. Так болельщики добивались переноса матча, потому что больше не могут терпеть.

twit text — SPORF (@Sporf) 5 января 2019 г.

«Обычно все хотят победить, но сегодняшний успех может продлить время Ойстонов во главе команды. Мы чувствуем, что должны бойкотировать игру», – с таким настроением болельщики действовали перед матчем. Еще за несколько дней до игры они распространяли призывы о том, чтобы люди не покупали билеты.

twit text — Alex Reed (@TheRealAlderado) 20 декабря 2018 г.

Оуэн Ойстон и его семья владеют основным пакетом акций «Блэкпула» аж с 1988 года. В 1996-м его судили за изнасилование и непристойное поведение, но после выхода из тюрьмы через три года Оуэн снова взялся за управление бизнесом. При нем «Блэкпул» даже выходил в Премьер-лигу, но потом едва не развалился.

Семейство Ойстонов выводило десятки миллионов евро с клубных счетов и ссорилось с партнерами. Фанаты психовали: они закидывали поле теннисными мячиками, вывешивали баннеры и даже кидались помидорами. Все это бессмысленно, потому что Ойстоны по-прежнему владеют клубом, хотя протесты против них идут еще с 90-х.

Ниже – несколько удивительных случаев из жизни «Блэкпула» только за последнее время, когда Ойстон владеет клубом:

• Чарли Адам судился с клубом из-за невыплаченных бонусов, когда в сезоне-2009/10 «Блэкпул» неожиданно попал в Премьер-лигу. Задачей клуба на тот момент было выживание в Чемпионшипе, а в контракте Адама и еще трех футболистов за это прописали бонусные выплаты. Платить их владельцы не хотели, но потом все-таки пришлось.

• Тренер Гари Боуэр ушел из «Блэкпула» через два дня после первой игры этого сезона. Капитан команды Спиринг сказал, что это сплотило клуб. В таблице первой лиги Англии «Блэкпул» пока идет 11-м, но дальше все может быть хуже. Клубу снова угрожают арестом счетов и разбирательствами.

• За две недели до начала сезона-2014/15 у «Блэкпула» было всего 8 игроков. Состав на первую игру набирали из молодежи, а в запасе находились всего четыре человека. Все опять случилось из-за скупости владельцев, которые не продлевали контракты и не могли дать денег на новых футболистов. «Блэкпул» выжил, но о высшем дивизионе больше не думает вообще.

Разные люди из семейства Ойстонов приходят и уходят, но результат один. Они все еще владеют клубом, а фанаты продолжают бесконечно протестовать.

twit text — Goal (@goal) 5 января 2019 г.

Против Ойстона выступают даже собаки.

twit text — Louise Cook (@LouCoo65) 30 ноября 2018 г.

На горной вершине Скофелл-Пайк протестуют против Оуэна Ойстона. Кстати, это самая высокая гора в Англии (978 метров).

twit text — Nobby (@nobbym66) 14 сентября 2018 г.

Игра «Арсенала» и «Блэкпула» все-таки состоялась, хотя лондонцы приехали на стадион с опозданием. Болельщики хозяев не заполнили арену и сели у телевизоров. Кажется, этим они навредили только самим себе. Ойстон в этот момент сел на кресло в собственной ложе и сделал вид, что ничего не происходит.