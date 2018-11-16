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    Бразилец содрал с бутс флаг страны, когда его позвали в сборную Италии


    2
    Голосов: 17
    16.11.2018 13:36
    Некрасиво.

    Видео, слитое из раздевалки сборной Италии. На нем – защитник Эмерсон Палмиери сдирает флаг сборной Бразилии со своих бутс.

    Что в этом такого

    Эмерсон – бразилец. Он родился в Бразилии, провел 21 год своей жизни в Бразилии, начал карьеру в «Сантосе». Но в 2017 году его взял в аренду «Палермо», и он в одном из первых своих интервью сказал, что не прочь когда-нибудь выступить в футболке сборной Италии.

    Палмери играл за юношескую сборную Бразилии U-17, но ни разу не вызывался во взрослую команду. Кроме того, в ФИФА учли, что родственники Эмерсона со стороны матери – итальянцы. Футболист получил итальянское гражданство в прошлом году, а организация разрешила выступать ему за сборную Италии, куда он и начал вызываться при Роберто Манчини.

    Сейчас Эмерсон играет за «Челси», и это еще один глупый поступок в жизни футболиста. В начале января он зачем-то оставил «Рому», где был лидером, и уехал к Конте, который его звал, но почему-то так и не использовал. Родная позиция Палмиери – левый фланг защиты, но в «Челси» на этой же позиции играет Маркос Алонсо, у которого выиграть конкуренцию практически нереально. Поэтому в АПЛ у Маурицио Сарри на левой стороне обороны выступает именно Алонсо. Эмерсон же выходит в кубковых матчах. В этом сезоне в составе «Челси» он провел пять полных матчей (3 – в Лиге Европы, 2 – в Кубке Лиги).

    Главный вопрос заключается в том, зачем Манчини вызвал в сборную лавочника «Челси», а не Доменико Кришито, который за «Дженоа» в этом сезоне во всех матчах Серии А.

    Что еще такого в видео

    Любопытно, что ролик снимал другой бразилец, выступающий за сборную Италии – Жоржиньо. У него история еще проще: в Бразилии он играл только на детском уровне. В 2007-м его семья насобирала деньги и уехала в Италию, к родственникам отца. Там Жоржиньо сначала играл в системе «Вероны», а потом – в «Наполи». С принятием гражданство проблем у Жоржиньо не возникло.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Челси»
    Рейтинг: 2 Голосов: 17
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 18 ноября 2018, 11:54

      смешно им.вот засранцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 17 ноября 2018, 18:45

      да ваще ***** че там он творит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      bolvanenko-55 > LAY394 17 ноября 2018, 18:51

      позор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1227

      mama1991 17 ноября 2018, 14:20

      не вижу флага

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      жеха87 17 ноября 2018, 11:37

      Не вижу флага бразилии! А что он там отрывает не ясно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 ноября 2018, 10:06

      Глобализация, товарищи!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      romarich_99 16 ноября 2018, 21:32

      Поправочка: Палермо арендовал Эмерсона в 2014, через год он перешёл в Рому, ну и в январе этого года в Челси

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 ноября 2018, 17:26

      обморок !

      0
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 16 ноября 2018, 14:15

      !!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 16 ноября 2018, 13:47

      Не вижу в этом ничего такого. Наоборот, было бы странно, если бы он выступал в матчах сборной Италии с флагом Бразилии на бутсах. Представьте, что Гильерме, Фернандес и Ари выйдут в матче сборной России с флагом Бразилии, Рауш и Нойштедтер — с флагом Германии. Это будет большим неуважением к той стране, которую они выходят представлять на поле.

      11
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