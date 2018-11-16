Бразилец содрал с бутс флаг страны, когда его позвали в сборную Италии

Некрасиво.

Видео, слитое из раздевалки сборной Италии. На нем – защитник Эмерсон Палмиери сдирает флаг сборной Бразилии со своих бутс.

twit text — Italian Football TV (@IFTVofficial) 15 ноября 2018 г.

Что в этом такого

Эмерсон – бразилец. Он родился в Бразилии, провел 21 год своей жизни в Бразилии, начал карьеру в «Сантосе». Но в 2017 году его взял в аренду «Палермо», и он в одном из первых своих интервью сказал, что не прочь когда-нибудь выступить в футболке сборной Италии.

Палмери играл за юношескую сборную Бразилии U-17, но ни разу не вызывался во взрослую команду. Кроме того, в ФИФА учли, что родственники Эмерсона со стороны матери – итальянцы. Футболист получил итальянское гражданство в прошлом году, а организация разрешила выступать ему за сборную Италии, куда он и начал вызываться при Роберто Манчини.

Сейчас Эмерсон играет за «Челси», и это еще один глупый поступок в жизни футболиста. В начале января он зачем-то оставил «Рому», где был лидером, и уехал к Конте, который его звал, но почему-то так и не использовал. Родная позиция Палмиери – левый фланг защиты, но в «Челси» на этой же позиции играет Маркос Алонсо, у которого выиграть конкуренцию практически нереально. Поэтому в АПЛ у Маурицио Сарри на левой стороне обороны выступает именно Алонсо. Эмерсон же выходит в кубковых матчах. В этом сезоне в составе «Челси» он провел пять полных матчей (3 – в Лиге Европы, 2 – в Кубке Лиги).

Главный вопрос заключается в том, зачем Манчини вызвал в сборную лавочника «Челси», а не Доменико Кришито, который за «Дженоа» в этом сезоне во всех матчах Серии А.

Что еще такого в видео

Любопытно, что ролик снимал другой бразилец, выступающий за сборную Италии – Жоржиньо. У него история еще проще: в Бразилии он играл только на детском уровне. В 2007-м его семья насобирала деньги и уехала в Италию, к родственникам отца. Там Жоржиньо сначала играл в системе «Вероны», а потом – в «Наполи». С принятием гражданство проблем у Жоржиньо не возникло.

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