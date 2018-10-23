Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение

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Подробности в нескольких словах:

Около 30-ти болельщиков ЦСКА пострадали во время поломки эскалатора в Риме.

Вчера прошла информация, что одному из них ампутировали часть ступни. Сегодня этот факт опровергли: ампутацию удалось избежать.

Перед игрой «Ромы» и ЦСКА были драки. По сообщениям итальянцев, один из фанатов армейцев получил ножевое ранение, но посольство РФ в Италии все опровергает.

Несколько человек задержаны, а фанаты ЦСКА начали сбор средств для пострадавших.

Итальянские СМИ обвиняют в трагедии самих болельщиков ЦСКА. В ситуации будут разбираться.

Открыта горячая линия посольства России в Италии: +393802652769

Фанаты ЦСКА добирались на игру с «Ромой» на метро. В какой-то момент неожиданно быстро поехал один из эскалаторов. Люди падали друг на друга, что привело к серьезным травмам. Одному из фанатов придется ампутировать ногу, а всего СМИ пишут уже о 30-ти пострадавших.

Итальянские СМИ пишут, что во всем виноваты сами фанаты ЦСКА. Они прыгнули на эскалатор толпой, поэтому с ним возникли проблемы. В аккаунте армейских фанатов сейчас пишут о большом количестве пострадавших.

Рядом с метро много людей, носилки и скорая. Фотографии с места событий тоже имеются.

text text text Публикация от text (@maximmir71) 23 Окт 2018 в 11:37 PDT

ANSA пишет, что перед игрой с «Ромой» один из армейских фанатов получил ножевое ранение. Два болельщика ЦСКА отделались ушибами, а еще не обошлось без задержаний. После одной из драк возле моста Duca d'Aosta в полицейский участок попали два болельщика ЦСКА и один – «Ромы».

Для пострадавших уже объявили сбор средств, а на место трагедии приехал мэр Рима.

twit text — Фанаты ЦСКАRBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018 г.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже отреагировал на ситуацию: «В настоящий момент запросили подробности инцидента и проинформировали делегата УЕФА, офицера по безопасности и консульство России в Италии. Мы очень обеспокоены и расстроены этим происшествием. В любом случае постараемся оказать возможную помощь пострадавшим».