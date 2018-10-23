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    • Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение

    Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение


    4.2
    Голосов: 11
    23.10.2018 22:00
    Все самое важное.

    Подробности в нескольких словах:

    • Около 30-ти болельщиков ЦСКА пострадали во время поломки эскалатора в Риме.
    • Вчера прошла информация, что одному из них ампутировали часть ступни. Сегодня этот факт опровергли: ампутацию удалось избежать.
    • Перед игрой «Ромы» и ЦСКА были драки. По сообщениям итальянцев, один из фанатов армейцев получил ножевое ранение, но посольство РФ в Италии все опровергает.
    • Несколько человек задержаны, а фанаты ЦСКА начали сбор средств для пострадавших.
    • Итальянские СМИ обвиняют в трагедии самих болельщиков ЦСКА. В ситуации будут разбираться.
    • Открыта горячая линия посольства России в Италии: +393802652769

    Фанаты ЦСКА добирались на игру с «Ромой» на метро. В какой-то момент неожиданно быстро поехал один из эскалаторов. Люди падали друг на друга, что привело к серьезным травмам. Одному из фанатов придется ампутировать ногу, а всего СМИ пишут уже о 30-ти пострадавших.

    Итальянские СМИ пишут, что во всем виноваты сами фанаты ЦСКА. Они прыгнули на эскалатор толпой, поэтому с ним возникли проблемы. В аккаунте армейских фанатов сейчас пишут о большом количестве пострадавших.

    Рядом с метро много людей, носилки и скорая. Фотографии с места событий тоже имеются.

    text

    Публикация от text (@maximmir71)

    ANSA пишет, что перед игрой с «Ромой» один из армейских фанатов получил ножевое ранение. Два болельщика ЦСКА отделались ушибами, а еще не обошлось без задержаний. После одной из драк возле моста Duca d'Aosta в полицейский участок попали два болельщика ЦСКА и один – «Ромы».

    Для пострадавших уже объявили сбор средств, а на место трагедии приехал мэр Рима.

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже отреагировал на ситуацию: «В настоящий момент запросили подробности инцидента и проинформировали делегата УЕФА, офицера по безопасности и консульство России в Италии. Мы очень обеспокоены и расстроены этим происшествием. В любом случае постараемся оказать возможную помощь пострадавшим».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ANSA
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 11
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    Комментарии34
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      Рейтинг: -10

      leod69 24 октября 2018, 11:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заработок нa ставках -> portalbet.ru

      -10
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    • ...
      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 24 октября 2018, 11:22

      Здоровья вам, ребята!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 октября 2018, 09:59

      наверное фашист этот эскалатор....работал себе спокойно много лет,а вот только на него ступили русские,как на тебе,из строя вышел....
      хз,такое могло только с уроженцами бывшего СССР случиться....пока здесь не искоренится быдланство наверное стоит вообще запретить поездки за рубеж таким вот жертвам эскалаторного беспредела(((

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 24 октября 2018, 09:58

      Руководству ЦСКА не помешало бы позаботиться о дальнейшей судьбе тех, кто возможно останется инвалидами, хотя бы устроить на офисную работу к себе. Печально, но факт - инвалиды у нас выживают как могут. Не хотелось бы увидеть их где-нибудь потом в переходе с протянутой рукой и табличкой "я всего лишь болел за ЦСКА..."

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7402

      Старикан 24 октября 2018, 07:42

      Жалко ребят, но эскалатор сам по себе наверное не ломается... Наверняка есть видео с камер наблюдения...скоро всё будет ясно! Так, что бессмысленно здесь сейчас искать виноватых!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 октября 2018, 05:13

      А кто-нибудь вообще за это ответит ? Всем пострадавшим - здоровья !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad 23 октября 2018, 23:52

      Сказали что эскалатор сильно ускорился из за чего и произошло данное ЧП. Болельщики точно не причем! Странно что некоторые верят итальянским сми!

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > OldenVad 23 октября 2018, 23:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а в результате чего он ускорился забыли сказать да?...они влетели на экскалатор и начали подпрыгивать с кричалками....итальянским сми можно верить

      -13
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      Рейтинг: +30

      Dadez > Ауторитетный экспэрт мамо 24 октября 2018, 07:13

      Мамо, пусть даже они прыгали, хотя еще неизвестно точно. Но, ты не задумывался, как должна работать аварийная система эскалатора? Он должен встать, как вкопанный, а не разгоняться быстрее паровоза.

      6
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      Рейтинг: +11

      Кошка Катя > Dadez 24 октября 2018, 11:57

      Почему он на Авиамоторной в начале 80-х не встал, как вкопанный? Точно такая же авария была.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Ауторитетный экспэрт мамо 24 октября 2018, 17:03

      э вася а ты не заметил что тебя все минусуют -значит ты не прав вася

      0
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    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 23 октября 2018, 23:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мне лично стыдно за эту пьяную дичь из москвы, что они вообще россияне, васся! как обезьяны прыгали на экскалаторе, сломали его, теперь им кто то виноват

      -6
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Ауторитетный экспэрт мамо 23 октября 2018, 23:27

      ты видел что они прыгали?

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > 19element87 23 октября 2018, 23:30

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      пресса итальянская пишет ....и видео есть...а то видео, которое тебе показали - кремлеботское....опять во всем америка и евросоюз виноваты...но только не пьяное и тупое быдло из москвы

      -12
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > 19element87 23 октября 2018, 23:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а че ты мне минусанул то, 19элемент87, а? будь мужиком, выскажи свое мнение еси я не прав, есь)))...че ты на минусе то сидишь?

      -9
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Ауторитетный экспэрт мамо 23 октября 2018, 23:35

      пресса чё угодно будет писать - лишь бы своих оправдать, а на видосе некуя нет кроме того как они уже падают... ты далбичь? я чё то ща сказал про америкосов? иди убейся об стену! что бы тебя КОНИ затоптали!

      3
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Ауторитетный экспэрт мамо 23 октября 2018, 23:37

      епёт тя? как хочу так и высказываю своё мнение!

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > 19element87 23 октября 2018, 23:42

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      а ты не задаешься вопросом почему этот видос обрезаный и показана только концовка?вот тебе и ответ, васся...они сами себе устроили этот ад...и в нем же горели...мне их вообще не жаль, ...только рассмешили

      -12
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Ауторитетный экспэрт мамо 23 октября 2018, 23:47

      ты такой наивный, думаешь что все успевают начинать снимать сначала? этот конец и есть начало в котором пострадали человеческие люди у которых семьи есть, а ты со своими понятиями не как не относишься к ним!

      2
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Ауторитетный экспэрт мамо 23 октября 2018, 23:49

      и вообще, почитал я тут твои коменты, да и пришёл к выводу, ты обыкновенный провокатор!

      4
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > 19element87 23 октября 2018, 23:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ладно, не расстраивайся...цска победы в следующем матче!!!!...но больше на экскалаторе не прыгай, ладно)))

      -8
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Ауторитетный экспэрт мамо 24 октября 2018, 00:04

      знаешь, говорят что всё возвращается в двойне, сегодня ты издеваешься над теми людьми, а завтра сам можешь оказаться на их месте и дай БОГ чтобы в это время с тобой не оказался такой же ублюдок как ты, а нормальный человек, который помог бы тебе! задумайся!!!

      3
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 > Ауторитетный экспэрт мамо 24 октября 2018, 10:02

      лучше сиди в своем ауле и не гавкай, а то придет злой хозяин и под зад напинает.

      1
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      Рейтинг: +2051

      DMитрий 23 октября 2018, 23:17

      Как всегда русские мудаки, а эскалатор наверное из фольги! Почему бл..ь в "ху..ой" России эскалаторы так не складываются и не несутся, хотя там бывали нагрузки и посерьёзнее!!! - Здоровья и хорошего восстановления коллегам из Москвы. В таких моментах надо поддерживать друг друга и помогать, особенно в чужой стране.

      4
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      ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > DMитрий 23 октября 2018, 23:25

      ...а потому, что в ху...ой россии эти мудаки не шатают и не прыгают в резонанс на экскалаторе, потому как в россии их быстро найдут и заставят заплатить за ремонт экскалатора

      1
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      Рейтинг: +2051

      DMитрий > Ауторитетный экспэрт мамо 24 октября 2018, 00:29

      А типа в Европе круши и ломай - всё с рук сойдёт!? Кстати слово Россия пишется с большой буквы - патриот хренов!

      3
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      Рейтинг: +11

      Кошка Катя > DMитрий 24 октября 2018, 11:56

      А вы не в курсе, что в начале 80-х на Авиамоторной была точно такая же авария?

      0
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      Рейтинг: +102

      CooL1 23 октября 2018, 23:04

      Всем здоровья! Ситуация ужасная...

      2
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