Посольство РФ в Италии: «Пострадали 30 человек, семеро – тяжело»

Редакция ТАСС сообщила подробности происшествий с участием болельщиков ЦСКА в Риме, где клуб играет с «Ромой» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

«Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения», – цитирует источник собеседника из посольства РФ.

Ранее стало известно о давке в римском метро, вызванной поломкой эскалатора. Сообщалось, что одному россиянину потребуется ампутация ноги.

В ходе драки с фанатами «Ромы» другой болельщик армейцев получил ножевое ранение.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Стадио Олимпико».

Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация