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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Посольство РФ в Италии: «Пострадали 30 человек, семеро – тяжело»

    Редакция ТАСС сообщила подробности происшествий с участием болельщиков ЦСКА в Риме, где клуб играет с «Ромой» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

    «Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения», – цитирует источник собеседника из посольства РФ.

    Ранее стало известно о давке в римском метро, вызванной поломкой эскалатора. Сообщалось, что одному россиянину потребуется ампутация ноги.

    В ходе драки с фанатами «Ромы» другой болельщик армейцев получил ножевое ранение.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Стадио Олимпико».

    Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация

    Источник: ТАСС

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    23.10.2018 22:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 24 октября 2018, 06:33

      Съездили, ть, на футбол.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 октября 2018, 22:59

      Интересно,визы какой страны имеют эти "бойцы"??? Пока очередной выезд не внушает надежд на благополучный исход.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 23 октября 2018, 22:48

      я не пойму, че эти дибилы не могут нормально по риму погулять? кто им вообще деньги дает на эти поездки? мне стыдно, что они имеют российский паспорт....это же гопота обычная...надо разобраться с теми, кто им бабки дает, васся, тогда все прекратится

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Ауторитетный экспэрт мамо 24 октября 2018, 00:04

      Ну ты и ишак.

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 23 октября 2018, 22:47

      Здоровья пострадавшим и искреннее сочувствие.

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