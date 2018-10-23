Corriere della Sera: пострадавшему болельщику ЦСКА ампутируют ногу

«Бомбардир» писал о происшествии в римском метро с участием болельщиков ЦСКА.

Эскалатор вышел из строя, в связи с чем образовалась давка. Журналист Василий Конов сообщал о восьми пострадавших.

По данным итальянского издания Corriere della Sera, одному из пострадавших потребуется ампутация ноги.

Встреча Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация