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    Какой вы футболист?

    Corriere della Sera: пострадавшему болельщику ЦСКА ампутируют ногу

    «Бомбардир» писал о происшествии в римском метро с участием болельщиков ЦСКА.

    Эскалатор вышел из строя, в связи с чем образовалась давка. Журналист Василий Конов сообщал о восьми пострадавших.

    По данным итальянского издания Corriere della Sera, одному из пострадавших потребуется ампутация ноги.

    Встреча Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация

    Источник: Corriere della Sera

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    23.10.2018 21:28
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 11:37

      Какой ужас. Здоровья болельщику.

      2
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 24 октября 2018, 06:04

      футбол порой бывает опасен для здоровья и жизни...поддержка всем пострадавшим....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 октября 2018, 00:16

      Здоровья и удачи всем пострадавшим

      2
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 23 октября 2018, 22:00

      Мне вот интересно а будут ли новости что наш РФС помог с лечением этой трагедией? Или только деньги могут иметь с фанатов.

      2
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 23 октября 2018, 21:57

      Сочувствую! Вот и съездил на футбол(((

      8
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 октября 2018, 21:56

      Здоровья всем пострадавшим. Врагу не пожелаешь такого выезда.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 октября 2018, 21:56

      Кошмар, вот тае съездил в Европу. Мои сочувствия!!! Держись, братишка!!!

      3
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 23 октября 2018, 21:54

      печально.
      съездил на выезд.

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 октября 2018, 21:44

      Здоровья бедолагам(
      Ужасное происшествие (((

      8
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      Рейтинг: +269

      Vseok 23 октября 2018, 21:37

      Фанату здоровья!и повозможности отсуди побольше бабла у города))

      15
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > Vseok 23 октября 2018, 21:44

      Скажут болельщики виноваты, а если б у нас с ними то добрый Путин миллионы оплатил...

      3
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