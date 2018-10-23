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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Болельщики ЦСКА и «Ромы» подрались перед матчем. Россиянина ударили ножом

    Fanpage.it сообщил о драке между болельщиками ЦСКА и «Ромы» перед игрой 3-го тура Лиги чемпионов.

    Сообщается, что несмотря на повышенные меры безопасности, мужчины нашли возможность для драки. В ходе конфликта одного россиянина ударили ножом, еще двое получили ушибы.

    Ранее как минимум восемь болельщиков армейцев пострадали в римском метро из-за неисправного эскалатора. По данным Corriere della Sera, одному потребуется ампутация ноги.

    В 25-й минуте матча на «Стадио Олимпико» счет 0:0. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация

    Источник: fanpage.it

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    23.10.2018 22:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1532

      starche 24 октября 2018, 07:21

      Плохо это.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 октября 2018, 05:25

      Крайними сделают русских

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > КЭТиК 24 октября 2018, 08:36

      Крайними, сделают виноватых.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 октября 2018, 02:04

      То что подрались, факт.
      Ножевое ранение наше же посольство отрицает.
      Главное чтоб жывыми и здоровыми из этой мясорубки на экскалатаре вышли.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 октября 2018, 00:47

      Да пидо ры они там все и говно !!!

      -1
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 23 октября 2018, 22:51

      Завтра напишут русские свиньи разгромили эксколатор и затеяли драку...Итальянец в цели защиты ударил ножом..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Marat...za...CSKA 23 октября 2018, 22:55

      Уже мэрия Рима заявила,что в инциденте с эскалатором виноваты болельщики ЦСКА. А уж на нож сам точно напоролся.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 октября 2018, 22:47

      Готовимся к санкциям. Виновные, ясен день уже определены - русские.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 22:42

      Внатуре тиффози... от слова "тиф"....

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 октября 2018, 22:32

      Видимо не менее радушным будет ответный приём в Москве...

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > AHTUNGBOL 23 октября 2018, 22:34

      Да небось опять будут дисциплинарные санкции со стороны УЕФА и матчи будут без зрителей.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 октября 2018, 22:31

      Не трогайте тиффози, особенно в Риме. Чревато, знаете ли. Тем более Вы, гости из России, окажетесь виновны

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