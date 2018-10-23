Болельщики ЦСКА и «Ромы» подрались перед матчем. Россиянина ударили ножом

Fanpage.it сообщил о драке между болельщиками ЦСКА и «Ромы» перед игрой 3-го тура Лиги чемпионов.

Сообщается, что несмотря на повышенные меры безопасности, мужчины нашли возможность для драки. В ходе конфликта одного россиянина ударили ножом, еще двое получили ушибы.

Ранее как минимум восемь болельщиков армейцев пострадали в римском метро из-за неисправного эскалатора. По данным Corriere della Sera, одному потребуется ампутация ноги.

В 25-й минуте матча на «Стадио Олимпико» счет 0:0. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация