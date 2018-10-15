Вот теперь Лига наций шикарна

Матч Испания – Англия превзошел все ожидания.

• Испания вернулась из России после ЧМ-2018, не добравшись даже до четвертьфинала. Исправляться команда Луиса Энрике начала с первого же матча – обыграла 2:1 Англию на «Уэмбли» и разорвала 6:0 вице-чемпионов мира хорватов в Лиге наций, а заодно и грохнула 4:1 на выезде крепкий Уэльс в товарищеском матче. Для досрочного первого места в группе надо было победить англичан в Севилье. Фаворитами справедливо считались хозяева.

• Матч Испания – Англия проходил на стадионе «Бенито Вильямарин» – домашней арене «Бетиса». Здесь испанцы одержали рекордную в своей истории победу, разорвав 12:1 сборную Мальты 35 лет назад. У нынешней же Испании накопилась потрясающая статистика: команда не проигрывала дома аж с 2003 года (34 победы, 4 ничьи), с 1999 года никто на ее поле не забивал ей два мяча, а три и вовсе с 1991-го, но тогда венгры обыграли испанцев 4:2 в товарищеском матче. Трижды в официальной игре Испания дома не пропускала никогда. Англия же, исключая товарищеские матчи, не проигрывает в гостях аж с 2009 года!

• В первом тайме Испания будто бы играла против России в 1/8 финала – медленно, безыдейно и примитивно. Англичане действовали строго в обороне, а на контратаках разорвали соперника – всего за 45 минут по два результативных очка набрали Стерлинг, Рэшфорд и Кейн: первый забил за Англию впервые за три (!) года и вообще оформил дубль, второй забил сам и отдал голевой пас, а на счету капитана два ассиста. Итого – 0:3 в первом тайме. Поразительный результат.

twit text — Michael Polenov (@misha_polenov) 15 октября 2018 г.

twit text — Troll Football (@TrollFootball) 15 октября 2018 г.

twit text — Troll Football (@TrollFootball) 15 октября 2018 г.

• К столь печальному исходу до перерыва привела катастрофическая игра опорной зоны и центральных защитников. Луис Энрике в схеме 4-3-3 отдал центр поля Бускетсу, Саулю и Тьяго, а в обороне играли Рамос и Начо. Наошибались вдоволь все пятеро, но и линия атаки в лице Асенсио, Родриго и Аспаса выглядела инертно, а фланговой поддержки от защитников не было вообще. Англичане же великолепно отработали мгновенный выход из обороны в атаку и не подвели с реализацией. Причем могли забить и больше. Да и Де Хеа нечем похвастаться: начиная с ЧМ-2018, у него сэйвов 7, а пропущенных голов аж 10.

• Нечто подобное мы уже видели недавно: Португалия так же сгорела 0:3 Голландии еще в первом тайме товарищеского матча, после перерыва схватила удаление и уныло доиграла до конца. Испанцы и не думали брать пример с соседей – обрушили шквал атак на оборону соперника, заиграли гораздо креативнее и превратили матч в куда более смотрибельный. Красивая история? Пако Алькасер забил через две минуты после выхода на замену. Смешная ошибка? Пикфорд завозился в штрафной и чуть не подарил гол Родриго. Спорная ситуация? Вероятно, Пикфорд фолил на Родриго и должен был быть пенальти (а там и 2:3 за полчаса до конца). Интрига? Рамос сделал счет 2:3 на седьмой добавленной минуте. Жаль, что сразу же после гола этот матч закончился.

• Быть Пако Алькасером еще не так давно пожелал бы далеко не каждый: в «Барселоне» место на скамейке, даже несмотря на 10 голов за два сезона, неясные перспективы. Сейчас везучести этого парня будут завидовать все: его обожают в Дортмунде, а все 10 последних его ударов в нынешнем сезоне принесли 10 голов. Наконец-то у него все получается.

twit text — Роман Гутцайт (@guttsait) 15 октября 2018 г.

twit text — SPORF (@Sporf) 15 октября 2018 г.

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• Борьба с этим результатом в группе Лиги наций обостряется до предела. У Испании осталось 6 очков, у Англии теперь 4, у Хорватии – 1. Оставшиеся матчи: Хорватия – Испания и Англия – Хорватия. Победа Испании на выезде оформит ее выход из группы, ничья даст шанс англичанам. При этом даже хорваты еще могут занять первое место, для этого им надо выиграть оба матча.

Лига наций. Лига А. Группа 4. 4-й тур

Испания – Англия – 2:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Стерлинг, 16; 0:2 – Рэшфорд, 29; 0:3 – Стерлинг, 38; 1:3 – Алькасер, 58; 2:3 – Рамос, 90+7.

Турнирная таблица Лиги наций