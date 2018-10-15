Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вот теперь Лига наций шикарна


    3.3
    Голосов: 4
    15.10.2018 23:40
    Матч Испания – Англия превзошел все ожидания.

    • Испания вернулась из России после ЧМ-2018, не добравшись даже до четвертьфинала. Исправляться команда Луиса Энрике начала с первого же матча – обыграла 2:1 Англию на «Уэмбли» и разорвала 6:0 вице-чемпионов мира хорватов в Лиге наций, а заодно и грохнула 4:1 на выезде крепкий Уэльс в товарищеском матче. Для досрочного первого места в группе надо было победить англичан в Севилье. Фаворитами справедливо считались хозяева.

    • Матч Испания – Англия проходил на стадионе «Бенито Вильямарин» – домашней арене «Бетиса». Здесь испанцы одержали рекордную в своей истории победу, разорвав 12:1 сборную Мальты 35 лет назад. У нынешней же Испании накопилась потрясающая статистика: команда не проигрывала дома аж с 2003 года (34 победы, 4 ничьи), с 1999 года никто на ее поле не забивал ей два мяча, а три и вовсе с 1991-го, но тогда венгры обыграли испанцев 4:2 в товарищеском матче. Трижды в официальной игре Испания дома не пропускала никогда. Англия же, исключая товарищеские матчи, не проигрывает в гостях аж с 2009 года!

    • В первом тайме Испания будто бы играла против России в 1/8 финала – медленно, безыдейно и примитивно. Англичане действовали строго в обороне, а на контратаках разорвали соперника – всего за 45 минут по два результативных очка набрали Стерлинг, Рэшфорд и Кейн: первый забил за Англию впервые за три (!) года и вообще оформил дубль, второй забил сам и отдал голевой пас, а на счету капитана два ассиста. Итого – 0:3 в первом тайме. Поразительный результат.

    • К столь печальному исходу до перерыва привела катастрофическая игра опорной зоны и центральных защитников. Луис Энрике в схеме 4-3-3 отдал центр поля Бускетсу, Саулю и Тьяго, а в обороне играли Рамос и Начо. Наошибались вдоволь все пятеро, но и линия атаки в лице Асенсио, Родриго и Аспаса выглядела инертно, а фланговой поддержки от защитников не было вообще. Англичане же великолепно отработали мгновенный выход из обороны в атаку и не подвели с реализацией. Причем могли забить и больше. Да и Де Хеа нечем похвастаться: начиная с ЧМ-2018, у него сэйвов 7, а пропущенных голов аж 10.

    • Нечто подобное мы уже видели недавно: Португалия так же сгорела 0:3 Голландии еще в первом тайме товарищеского матча, после перерыва схватила удаление и уныло доиграла до конца. Испанцы и не думали брать пример с соседей – обрушили шквал атак на оборону соперника, заиграли гораздо креативнее и превратили матч в куда более смотрибельный. Красивая история? Пако Алькасер забил через две минуты после выхода на замену. Смешная ошибка? Пикфорд завозился в штрафной и чуть не подарил гол Родриго. Спорная ситуация? Вероятно, Пикфорд фолил на Родриго и должен был быть пенальти (а там и 2:3 за полчаса до конца). Интрига? Рамос сделал счет 2:3 на седьмой добавленной минуте. Жаль, что сразу же после гола этот матч закончился.

    • Быть Пако Алькасером еще не так давно пожелал бы далеко не каждый: в «Барселоне» место на скамейке, даже несмотря на 10 голов за два сезона, неясные перспективы. Сейчас везучести этого парня будут завидовать все: его обожают в Дортмунде, а все 10 последних его ударов в нынешнем сезоне принесли 10 голов. Наконец-то у него все получается.

    Провалиться в «Барсе», но показать гения в «Боруссии»

    • Борьба с этим результатом в группе Лиги наций обостряется до предела. У Испании осталось 6 очков, у Англии теперь 4, у Хорватии – 1. Оставшиеся матчи: Хорватия – Испания и Англия – Хорватия. Победа Испании на выезде оформит ее выход из группы, ничья даст шанс англичанам. При этом даже хорваты еще могут занять первое место, для этого им надо выиграть оба матча.

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 4-й тур

    Испания – Англия – 2:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 16; 0:2 – Рэшфорд, 29; 0:3 – Стерлинг, 38; 1:3 – Алькасер, 58; 2:3 – Рамос, 90+7.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 18 октября 2018, 10:49

      классная игра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      cпартак саня 18 октября 2018, 10:11

      КРУТА ИГРА И СПАСИБО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7800

      mihail200606 16 октября 2018, 20:51

      да уж, англичане приятно удивили..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -32

      leod59 16 октября 2018, 17:11

      Заработок на ставкаx -> portalbet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9788

      САДЫЧОК 16 октября 2018, 11:07

      Отличный турнир ! Когда бы еще , я смотрел товарищеские матчи ?!...Те , кто говорит , что не нужный турнир -просто не разбираются в футболе !( кухарки с поварёшками !)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26925

      slavutiq70 > САДЫЧОК 16 октября 2018, 12:18

      Полностью согласен..тоже смотрю..да ладно дома смотрим так ещё и народ на стадион ходит по 40000 практически...а это и есть показатель..так что не знаю за что критекуют....естесвенно не будет интереса как к ЧМ или ЧЕ так всё и задумывалось.поднять интерес к сборным между турнирами ...получилось однозначно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta > САДЫЧОК 16 октября 2018, 17:10

      Совершенно согласен. Турнир интересный, матчи отличные, интрига потрясающая. Намного лучше унылых товарищеских матчей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 16 октября 2018, 10:22

      С 38-й минуты английцы не били по воротам, за что чуть не поплатились! Да и забивали у них одни негры, тоже мне "англичане". А так всё по делу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26925

      slavutiq70 > kachan63 16 октября 2018, 12:22

      Так Европа всё темнее и голубее становится из года в год...скоро днём с огнём не найдёш коренного Англичанина а если ещё и с нормальной оринтацией то вообще задача не выполнима...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7402

      Старикан 16 октября 2018, 08:05

      Не знаю, что было на уме у судьи, но у Пикфорда видимо было очень большое желание внести интригу в ход матча!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 16 октября 2018, 06:48

      игра была классная

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 октября 2018, 06:29

      Пако красавчик, главное оборотов не сбавлять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 октября 2018, 06:27

      Автор поста матч внимательно смотрел? В первом тайме Испания была безыдейна в атаке? Что правда? Уже к 15-й минуте 3-0 могло и должно было быть в пользу пиренейцев, но всё запороли. А в следующую 20-минутку уже англичане ответили 3 голами, но реальными, не гипотетическими. Классика - не забиваешь ты...
      Игра в защите в первые минут 15-20 первого тайма у англичан была не менее бездарной, чем у Испании, когда они пропускали свои 3 шт. А во втором тайме англичане вышли отстаивать счёт, и пропустили 2 мяча, хотя могли штук 5.
      Я не снимаю ответственности с Энрике за проколы в тактике и выборе стартового состава, чай всё же не товарняк, но, давайте будем честны, англичанам просто больше повезло, ибо язык не поворачивается сказать, что они больше забили из-за того, что у них класс игроков выше. Стерлинг и Рэшфорд, которые другой раз в такой же ситуации всё как обычно запорют, в этом матче били неотразимо.
      Игра вполне могла закончиться со счётом 5-5 ил 7-5, но получилось, как получилось.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 