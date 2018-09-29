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    Старридж спас «Ливерпуль» шикарным ударом


    3
    Голосов: 5
    29.09.2018 21:54
    Гол по конспектам Джеррарда.

    В матче седьмого тура АПЛ «Челси» практически переиграл «Ливерпуль». На 25-й минуте забил Эден Азар, и лондонцы уверенно шли к победе на протяжении всей встречи.

    На 86-й минуте Юрген Клопп решается на замену: он меняет Джеймса Милнера на Даниэля Старриджа. Спустя 2 минуты после выхода на поле нападающий получает пас от Джердана Шакири и с дальней дистанции бьет по воротам Кепы. Шикарный удар приносит «Ливерпулю» ничью.

    «Ливерпуль» впервые в этом сезоне АПЛ теряет очки. До этого команда Юргена Клоппа единолично возглавляла турнирную таблицу, но после ничьи с «Челси» пропустила «Манчестер Сити» на первое место.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 30 сентября 2018, 14:52

      отличный джокер у скаузеров!!!

      3
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      Рейтинг: +34

      ЯвТоПе 29 сентября 2018, 23:31

      Старридж уже четыре матча подряд (считаю тов.) забивает, и именно в конце

      3
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      Рейтинг: +255

      ALEXMAN888 29 сентября 2018, 23:14

      Классно попал!!!

      3
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