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  • «Уфа» почти вышла в группу ЛЕ, а еще 6 лет назад торчала во второй лиге

«Уфа» почти вышла в группу ЛЕ, а еще 6 лет назад торчала во второй лиге

«Две недели назад сижу в баре с друзьями и хорошо закладываю за воротник. Утром мой телефон разрывается от звонков. Черт побери, я еще пьян и хочу спать, у меня законный отпуск, но меня продолжают бомбить вопросами шотландские и британские журналисты. Сначала даже не могу понять, чего они все хотят и что им нужно: «Мэт, ну ты же там бывал, расскажи, что-то. Что это за Уфа? Как туда добраться? А где ты там снимал жилье?» Вашу мать, а какое я имею к этому отношение, или это еще сон? Делаю себе крепкий кофе, прихожу в себя и только на пятом звонке понимаю в чем дело. Оказывается в последнем отборочном раунде Лиги Европы шотландский «Глазго Рейнджерс» попадает на «Уфу», а эту команду и город мне удалось увидеть живьем в прошлом году, – откровенничает англичанин Мэт Уолкер, который поставил себе цель побывать за один календарный сезон во всех странах Европы и Азии, входящих в УЕФА и посетить в каждой из них минимум по одному матчу национального чемпионата.

В России Мэт посмотрел Москву, Тулу и Уфу. В последнем городе он посетил и домашний матч местного клуба против «Спартака». В своем блоге англичанин написал интересный текст о пребывании в Уфе, наблюдениях, впечатлениях, самом матче. Как только стало ясно, что «Глазго Рейнджерс» сыграет в неизвестном для британцев городе, который Уолкер уже посетил, британские журналисты и простые болельщики сразу вспомнили об этом и начали вытаскивать из Мэта любую информацию:

«О чем меня только не спрашивали: и про команду, и про их футбол, и про стадион. Многие интересовались городом: как там, опасно или нет? Есть ли нормальные гостиницы? Были ли у меня с чем-то сложности? Возможно ли снять проституток? Понимают ли местные люди английский? Для наших Уфа, все равно, как другая планета. В этом городе не было матчей Чемпионата Мира, он находится очень далеко от Британии, местный клуб никогда не играл в еврокубках. Честно говоря, сам очень удивился, когда узнал, что Уфа попала от России в Лигу Европы. В этом городе человек двадцать не могли мне нормально объяснить, как попасть на стадион, а тут проходит всего год и Лига Европы, «Рейнджерс»...Один парень даже обозвал меня чокнутым придурком и удивился, что я приехал сюда ради футбола, ведь Уфа – хоккейный город. Помню, они тогда играли со «Спартаком» и приезжих болельщиков москвичей на стадионе оказалось гораздо больше, чем местных зрителей. Как англичанина, меня это больше всего поразило»

О том, что «Уфа» попадет в еврокубки и дойдет до того, что привезет в свой город знаменитый «Глазго Рейнджерс», не верил не только Мэт Уолкер, но даже самые преданные болельщики клуба.

«Это что-то невероятное! Если бы года 4 назад мне кто-то сказал, что мы дойдем до плей-офф раунда Лиги Европы, и к нам приедет такой известный шотландский клуб, я бы подумал, что это бред сумасшедшего. Да, мы попали в Лигу Европы из-за того, что победитель Кубка России «Тосно» умер. Но вместо «Уфы» там могли быть «Рубин», «Ростов», «Динамо» или Тула, которая рубилась до последнего за 6-е место. Но мы их опередили, значит все честно, – говорит местный болельщик клуба Александр.

Сегодня «Уфа» сыграет с легендарным «Глазго Рэйнджерс», но в 2012-м играла еще в ПФЛ против «Карелии», «Волчанин-Ратмир» и «Знамя Труда». О том суровом времени вспоминает житель города Руслан Галиев:

«Я переехал в Уфу из Молдавии в середине нулевых годов. Тогда еще не было даже клуба, а ведущей командой в регионе был «Содовик». Он играл в Стерлитамаке. Для тех жителей Уфы, кто хотел посмотреть футбол на стадике, приходилось ехать почти за 100 километров в этот город. Году в 2007-м «Содовик» даже играл в Первой лиге (нынешняя ФНЛ) и закончил чемпионат на 6-м месте. Это был их лучший результат в истории. Но в конце нулевых у них начались проблемы, скандалы, что-то там с паспортами намутили и клуб скоро умер. В конце нулевых появилась и создалась наша «Уфа». Я был рад, что теперь хоть можно смотреть футбол в городе и никуда не выезжать. Когда клуб играл еще в ПФЛ, а на стадион собиралось по 200-300 зрителей. Сам понимаешь, афиша матча «Уфа» – «Знамя Труда» не особо привлекает, в то время как в хоккей играет местный «Салават Юлаев» против «Барса», «Авангарда» или «Магнитки», – рассказывает Галиев.

Свою целевую аудиторию, по словам Галиева, новому футбольному клубу пришлось завоевывать очень сложно.

«Помню, в ПФЛ зрителей приходило очень мало. Когда вышли в ФНЛ, ситуация не сильно изменилась. Попали в вышку – уже стало интереснее, живее. Народ пошел на футбол, но это было больше, чем выход в свет или посещение культурных мероприятий. В основном, местные шли не за своих тащить, а посмотреть на приезжие «Спартак», ЦСКА, «Зенит». Я читал твою статью про Мэта Уолкера и то, что он говорил про уфимский футбол. К сожалению, это правда. На «Спартак» приехало больше болельщиков из Москвы и других городов, чем пришло местных. В итоге, домашний матч для «Уфы» получился, как выездной и это печально, – делится мнением Галиев.

Еще несколько лет назад многие критиковали «Уфу» за то, что домашние матчи клуб играет на нейтральных стадионах. Журналисты и болельщики считали, что пока клуб не доведет до ума свой стадион, лучше играть в ФНЛ и не соваться в высший дивизион. Но генеральный директор команды Шамиль Газизов говорил другое.

«Если мы завоевали по спортивному принципу право играть в РПФЛ, то почему мы должны отказываться от этого? У нас есть свой план развития, и мы по нему идем. Нам и так очень сложно конкурировать с хоккеем, плюс ко всему долгое время в городе футбол просто убивали. Не то, что ничего не делали, а убивали. Отказаться от РПФЛ было бы еще одним выстрелом в и так умирающий уфимский футбол, – говорил Газизов в программе Георгия Черданцева «90 минут плюс».

В том, что футболу в Уфе очень тяжело конкурировать с хоккеем, подтверждает и Руслан Галиев:

«Здесь в тренде только хоккей. Почти все семьи отдают своих сыновей с детства не на футбол, а в хоккейную секцию. У меня есть друг, так он своего сына даже заставляет смотреть хоккей и заниматься им. Малыш любит футбол, хочет тренироваться, но папа и мама каждый день внушают ему, что он должен в будущем играть только за «Салават Юлаев». Надеюсь, что после удачного выступления сборной России на Чемпионате Мира и, если получится, выхода «Уфы» в групповой этап Лиги Европы, ситуация хоть немного поменяется и родители будут мечтать, чтобы их дети становились не только хоккеистами, но и футболистами.

Хоккей хоть и доминирует в крае, но это не смущает руководство и работников «Уфы». Своим примером они показывают и доказывают, что главное что-то делать, пытаться поменять ситуацию, и результат обязательно будет. Чтобы потянуть людей на стадион и хоть как-то заинтересовать, какие только пиар-ходы не шли в ход. Сходу вспоминается, как Эмануэль Фримпонг пел вместе с Азаматом Засеевым песню Михаила Круга «Владимирский централ», Александр Зинченко читал рэп, а местный певец Ильнур Юламанов снял эпотажный клип «Салават, не отставай!», потролив главного конкурента «Уфы» в плане спортивного зрительского сегмента.

Однако никакие пиар-штуки не помогут выйти в Лигу Европы. Здесь успех «Уфы» в хорошей и грамотной трансферной политике. Одно дело выйти в еврокубки, как это делал «Анжи», потратив сотни миллионов долларов на подписание и зарплаты Роберто Карлосу, Самуэлю Это’О и Лассана Диарра. Но уфимцы идут другим путем и находят футболистов, которых еще вчера мало кто знал, а сегодня они уже дают результат. Исключение составляет разве что опытный вратарь Юрченко, чей трансфер в Уфу можно считать отличным достижением.

Хорват Пауревич, чех Ванек, молдован Карп, румын Неделкару, а также молодые и перспективные Обляков, Безденежных, Никитин – раньше о них мало кто знал и слышал, но они тащили Уфу в чемпионате России и делают сейчас основную погоду в Лиге Европе. Верят в клубе не только в молодых игроков, но и в тренеров. Сергею Семаку дали шанс самостоятельного опыта, и он не просто справился, но и перевыполнил задачу.

Исторический приезд «Глазго Рейнджерс» в Уфу для Александра – мечта, исполнение которой он ждал очень долго.

«Ты знаешь, для меня Глазго всегда был любимым клубом. Я начал за него болеть еще в 90-х годах, когда там играл наш Андрюша Канчельскис. Это был мой любимый игрок. Когда он приехал к нам тренировать «Уфу», я был на седьмом небе от счастья. Мы здесь познакомились, общались, Андрей много рассказывал о Шотландии и о самом клубе «Глазго Рейнджерс». В 90-е я и мечтать не мог, что когда-то познакомлюсь с самим Канчельскисом лично. Сбылось! Мало верил и в то, что когда-то увижу матч «Рейнджерс» живьем, но и до этой мечты осталось совсем чуток.

Upd: «Уфа» сыграла вничью в ответном матче против «Рейнджерс». Сначала у шотландцев забил Овьемуно Эджария, чуть позже счет сравнял Сысуев. Во втором тайме арбитр удалил двух футболистов «Джерс». Но это никак не повлияло на итог. 1:1 – «Рейнджерс» выходит в групповой этап Лиги Европы.

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Комментарии (13)
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кошмарик
1535626703
Удачи "Уфе" в битве с "Рейнджерс" .. хорошего футбола и активных болел!!
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PUZIAKA
1535626843
Уфа, удачи! Верю, что можете добиться успешного для себя результата! Действительно, для большинства футболистов клуба это будет главный матч в жизни.
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piligrim1986
1535627589
давайте, парни, наши должны все пройти в еврокубки!
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KOLBIS
1535629043
Уфа -ВЕРИМ!!!...
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giluxa1963
1535631859
это Беседин 6 лет назад где то торчал а Уфа играла -
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Павелий
1535645006
Да, Уфа молодцом. У них же даже лозунг был "ФК УФА - Через годик, через два, будем в кубках УЕФА".
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h3LL1k
1535646047
ну с двумя красными надо было добивать(
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LIO1987
1535650150
Блин обидно-ну как не добили с -2??? Но молодцы-только вперед!!!
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Zubo
1535650529
Почти не считается, клуб с ограниченным финансированием и вообще с ограниченными возможностями, не надо " бомбардирской" газетке пытаться придать этому "почти" какое -то значение, пока только Зенит и ЦСКА представляют Россию в Европе
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Александ1982
1535663546
мужики спасибо, вы молодцы!!!
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