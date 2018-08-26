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    10 матчей в четырех странах за месяц. «Уфа» побила рекорд России


    4
    Голосов: 6
    26.08.2018 20:35
    Налетали на пол-экватора!

    Этим летом «Уфа» впервые попала в еврокубки. Ранние этапы отбора в Лиге Европы наложились на старт РПЛ, и это создало клубу абсолютно уникальный календарь. 10 матчей за 32 дня – такого в истории русского футбола еще не было.

    Поразительно, что «Уфа» провела этот тяжелый отрезок почти без трансферов, зато с новым тренером. Получилось, конечно, не все: из 10 матчей, только две чистых победы и всего четыре игры с забитыми голами. Но для первого подобного опыта – неплохо. Что будет дальше, зависит от ответной игры с «Рейнджерс» 30 августа. Пока там «минус один» – шансы есть.

    Хочу еще свежих материалов про «Уфу»:

    «Уфа» никогда не играла в такой атмосфере. Там Джеррард и сумасшедшие трибуны

    «Уфа» снова спаслась на последней минуте в Лиге Европы. Вот это характер

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт РПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 августа 2018, 07:00

      в европе команды играют так всегда

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 27 августа 2018, 00:30

      Клубам из европейских топ-лиг никто не делает скидок на Еврокубки, и не делают переносов.
      У нас 30 туров, а там более 40-ка. как правило 2 внутренних кубковых турнира. И Еврокубки.
      То что для УФЫ безумный график, то в Европе обыденное дело. В таком ритме должны играть все клубы РПЛ - тогда и будет класс игры.

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 27 августа 2018, 00:13

      Уфа только победа над шотландцами!!!

      5
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 27 августа 2018, 00:12

      вот так составлен календарь, был бы столичный клуб или питерский матчей было бы меньше!!! так мы заботимся о футболе на просторах нашей страны

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Александ1982 27 августа 2018, 00:36

      не нужно заботиться, от большой заботы у нас расслабляются. А то играют по 20 матчей за сезон, а получают по 3 ляма евро.
      нужно чтоб все играли в таком режиме и за прежнюю зарплату

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 26 августа 2018, 23:54

      вот если бы старания не зря прошли и это было не единственное достижение

      2
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 26 августа 2018, 22:39

      Держись Уфа

      3
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