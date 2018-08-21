«Краснодар», хватит ныть. В проблемах виноваты не судьи

В субботу «Спартак» выиграл 1:0 в гостях у «Краснодара». В конце хозяева требовали пенальти, а взамен получили удаление Ари за удар в лицо Жиго. Тренер клуба Олег Фоменко и гендиректор Владимир Хашиг пожаловались на судейство, Ари назвал произошедшее позором российского футбола, Павел Мамаев предложил поговорить с судьями, а глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров встал на защиту судейской бригады и посоветовал Ари «не балаболить языком».

Первые эмоции схлынули, спорные эпизоды были просмотрены, мнения высказаны. Но «Краснодар» не успокоился, а смонтировал видео из матча, взятое из системы VAR. И все пошло по новой.

При этом в видео не попали спорные эпизоды, которыми мог бы быть недоволен «Спартак». Например, пас назад вратарю «Краснодара», после чего тот взял мяч руками, бесконечные падения Ари, далеко не каждое из которых можно считать фолом, захваты в штрафной при стандартах и так далее.

До этого «Краснодар» выпустил еще одно видео и пожаловался на то, что один и тот же судья обслуживает матчи со «Спартаком» третий раз. А в видеоролике был упомянут назначенный Лапочкиным год назад пенальти в Москве. Хотя едва ли нарушение правил в том эпизоде вызывало какие-то сомнения.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Не вполне понятно, почему же клуб не вспомнил, как вели себя судьи в очном матче двухлетней давности, когда «Спартак» победил 2:0.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А также – за что поставили пенальти на Комбарове, когда команды сыграли 2:2.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вопросы можно продолжать, но смысла это не имеет. Фактически, только в «Краснодаре» и считают, что их клуб уступил «Спартаку» из-за плохого судейства. Набрать очки помешала не пассивная игра в первом тайме, не низкая реализация моментов после перерыва, которых было предостаточно, не затмение Мартыновича, который не увидел вылетающего на мяч Зе Луиша (после чего случился гол), а «судейский беспредел». Клуб в этом уверен.

«Краснодар» в такой ситуации мало того, что выглядит очень несолидно, так по сути повторяет спартаковскую же ошибку.

Судейские скандалы вокруг «Спартака» в 2011-2012 годах вспыхивали регулярно. Наблюдать за этим было тошно. КДК был небезгрешен, но тот «Спартак» при Карпине запомнился больше не игрой, а околофутбольной истерикой. Шутки про заговоры – с тех же времен. Вместо того чтобы пытаться расти, клуб жаловался, оскандалился с Унаи Эмери, регулярно проигрывал слабым командам в еврокубках и в итоге рухнул во вторую сотню рейтинга УЕФА. Он утомил своими протестами абсолютно всех, пока не пришел Массимо Каррера, который будто бы наложил вето на обсуждение судейства.

Каждое лето мы задаемся вопросом, на что сейчас способен «Краснодар», и каждое лето надеемся, что вот сейчас команда покажет, как она растет. Два года назад мы объясняли, почему вполне можно побороться за чемпионство, но клуб не попал даже в тройку. Год назад мы надеялись, что вылет из еврокубков даст какой-то толчок, но итог – четвертое место. Сейчас поводов для тревог стало еще больше.

• «Краснодар» уже давно входит в элитный список российских клубов, он же – единственный, у кого вообще нет никаких трофеев и есть лишь один медальный сезон. Притом нет никакого прогресса уже несколько лет. Такому сумасшедшему бэкграунду абсолютно не соответствуют результаты.

• Клуб открыто заявляет о цели играть одними воспитанниками, но выходят они от случая к случаю (всего двое в этом сезоне). Главный тренер – 34-летний Мурад Мусаев. Вероятно, специалист очень перспективный, тем более, несмотря на возраст, у Мусаева уже в целом есть неплохой рабочий опыт, но в РПЛ опыта как раз нет совсем. Значит ли это, что «Краснодар» отказывается от турнирных амбиций и конечная задача у клуба – выпуск воспитанников, а не трофеи?

• Олег Фоменко заявил, что «Краснодар» не купит форвардов – хватит Ари и Игнатьева. Интересно, как в этом случае клуб собирается справляться с игрой на два фронта (даже на три, если не проиграют в Кубке). Вдвойне интересно, что будет сейчас, когда Ари почти наверняка выгонят за плохое поведение на несколько матчей.

• Брошенные бутылки на поле арены «Краснодар» своими же фанатами. Учитывая, как трепетно Сергей Галицкий относится к порядку на своих трибунах, как он бесплатно пускал гостевых фанатов в обмен на отсутствие мата и как там цветет семейная атмосфера, казалось, что беспорядков на этом стадионе мы не увидим никогда вообще. Но увидели, и это было ужасно.

Легче всего оправдать собственные неудачи судейскими заговорами, но трофеи в клубном музее сами по себе не вырастут, их не станет больше после нытья о плохом судействе. После унылых первых трех туров РПЛ в четвертом команды более-менее заиграли в футбол, но главные темы это:

а) обиженный из-за судейства «Краснодар», хотя в РФС пояснили, что влияющих на результат ошибок не было и в помине;

б) обиженный из-за судейства в матче с ЦСКА тульский «Арсенал», где удаление, конечно, спорное, но во что играли туляки в полном составе – загадка до сих пор. И снова никакого футбола, лишь нытье.

Мы периодически слышим от наших топ-клубов упреки в адрес судей. С Семиным – часто, с Гончаренко – тоже было, «Спартак» при Каррере не жалуется, но все на себя, видимо, забрали времена Карпина. «Зенит» – при всех трех предыдущих тренерах. Многим и нравился «Краснодар», потому что команда не истерила чуть что, а играла в футбол и не влипала ни в какие скандалы. Тем неприятнее, что у топов она перенимает далеко не лучшие черты.

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