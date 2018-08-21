Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Краснодар», хватит ныть. В проблемах виноваты не судьи

«Краснодар», хватит ныть. В проблемах виноваты не судьи

В субботу «Спартак» выиграл 1:0 в гостях у «Краснодара». В конце хозяева требовали пенальти, а взамен получили удаление Ари за удар в лицо Жиго. Тренер клуба Олег Фоменко и гендиректор Владимир Хашиг пожаловались на судейство, Ари назвал произошедшее позором российского футбола, Павел Мамаев предложил поговорить с судьями, а глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров встал на защиту судейской бригады и посоветовал Ари «не балаболить языком».

Первые эмоции схлынули, спорные эпизоды были просмотрены, мнения высказаны. Но «Краснодар» не успокоился, а смонтировал видео из матча, взятое из системы VAR. И все пошло по новой.

При этом в видео не попали спорные эпизоды, которыми мог бы быть недоволен «Спартак». Например, пас назад вратарю «Краснодара», после чего тот взял мяч руками, бесконечные падения Ари, далеко не каждое из которых можно считать фолом, захваты в штрафной при стандартах и так далее.

До этого «Краснодар» выпустил еще одно видео и пожаловался на то, что один и тот же судья обслуживает матчи со «Спартаком» третий раз. А в видеоролике был упомянут назначенный Лапочкиным год назад пенальти в Москве. Хотя едва ли нарушение правил в том эпизоде вызывало какие-то сомнения.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Не вполне понятно, почему же клуб не вспомнил, как вели себя судьи в очном матче двухлетней давности, когда «Спартак» победил 2:0.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А также – за что поставили пенальти на Комбарове, когда команды сыграли 2:2.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вопросы можно продолжать, но смысла это не имеет. Фактически, только в «Краснодаре» и считают, что их клуб уступил «Спартаку» из-за плохого судейства. Набрать очки помешала не пассивная игра в первом тайме, не низкая реализация моментов после перерыва, которых было предостаточно, не затмение Мартыновича, который не увидел вылетающего на мяч Зе Луиша (после чего случился гол), а «судейский беспредел». Клуб в этом уверен.

«Краснодар» в такой ситуации мало того, что выглядит очень несолидно, так по сути повторяет спартаковскую же ошибку.

Судейские скандалы вокруг «Спартака» в 2011-2012 годах вспыхивали регулярно. Наблюдать за этим было тошно. КДК был небезгрешен, но тот «Спартак» при Карпине запомнился больше не игрой, а околофутбольной истерикой. Шутки про заговоры – с тех же времен. Вместо того чтобы пытаться расти, клуб жаловался, оскандалился с Унаи Эмери, регулярно проигрывал слабым командам в еврокубках и в итоге рухнул во вторую сотню рейтинга УЕФА. Он утомил своими протестами абсолютно всех, пока не пришел Массимо Каррера, который будто бы наложил вето на обсуждение судейства.

Каждое лето мы задаемся вопросом, на что сейчас способен «Краснодар», и каждое лето надеемся, что вот сейчас команда покажет, как она растет. Два года назад мы объясняли, почему вполне можно побороться за чемпионство, но клуб не попал даже в тройку. Год назад мы надеялись, что вылет из еврокубков даст какой-то толчок, но итог – четвертое место. Сейчас поводов для тревог стало еще больше.

• «Краснодар» уже давно входит в элитный список российских клубов, он же – единственный, у кого вообще нет никаких трофеев и есть лишь один медальный сезон. Притом нет никакого прогресса уже несколько лет. Такому сумасшедшему бэкграунду абсолютно не соответствуют результаты.

• Клуб открыто заявляет о цели играть одними воспитанниками, но выходят они от случая к случаю (всего двое в этом сезоне). Главный тренер – 34-летний Мурад Мусаев. Вероятно, специалист очень перспективный, тем более, несмотря на возраст, у Мусаева уже в целом есть неплохой рабочий опыт, но в РПЛ опыта как раз нет совсем. Значит ли это, что «Краснодар» отказывается от турнирных амбиций и конечная задача у клуба – выпуск воспитанников, а не трофеи?

• Олег Фоменко заявил, что «Краснодар» не купит форвардов – хватит Ари и Игнатьева. Интересно, как в этом случае клуб собирается справляться с игрой на два фронта (даже на три, если не проиграют в Кубке). Вдвойне интересно, что будет сейчас, когда Ари почти наверняка выгонят за плохое поведение на несколько матчей.

• Брошенные бутылки на поле арены «Краснодар» своими же фанатами. Учитывая, как трепетно Сергей Галицкий относится к порядку на своих трибунах, как он бесплатно пускал гостевых фанатов в обмен на отсутствие мата и как там цветет семейная атмосфера, казалось, что беспорядков на этом стадионе мы не увидим никогда вообще. Но увидели, и это было ужасно.

Легче всего оправдать собственные неудачи судейскими заговорами, но трофеи в клубном музее сами по себе не вырастут, их не станет больше после нытья о плохом судействе. После унылых первых трех туров РПЛ в четвертом команды более-менее заиграли в футбол, но главные темы это:
а) обиженный из-за судейства «Краснодар», хотя в РФС пояснили, что влияющих на результат ошибок не было и в помине;
б) обиженный из-за судейства в матче с ЦСКА тульский «Арсенал», где удаление, конечно, спорное, но во что играли туляки в полном составе – загадка до сих пор. И снова никакого футбола, лишь нытье.

Мы периодически слышим от наших топ-клубов упреки в адрес судей. С Семиным – часто, с Гончаренко – тоже было, «Спартак» при Каррере не жалуется, но все на себя, видимо, забрали времена Карпина. «Зенит» – при всех трех предыдущих тренерах. Многим и нравился «Краснодар», потому что команда не истерила чуть что, а играла в футбол и не влипала ни в какие скандалы. Тем неприятнее, что у топов она перенимает далеко не лучшие черты.

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

[poll id=1725]

Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Спартак Ари Галицкий Сергей
Комментарии (63)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kolyma999
1534848133
Всё чётко и по делу.Даже если краснодарцы в чём то и правы то как говорится после драки кулаками не машут.Стиснули зу бы и вперёд.К Ари потерял всякое уважение.
Ответить
bset
1534848795
Ну а что вы хотели? С волками жить - по-волчьи выть. Краснодар превращатся из уникального российского клуба в самый обычный. И болельщики уже не такие правильные, и нытье пошло.
Ответить
klimovich
1534850140
Судьи тоже люди. Даже абсолютно объективный судья оценивает не то, что объективно произошло, а то, что он смог увидеть. Совершенно не удивительно, что никто из судей не заметил, что Промес зацепил Ари, и что мяч может быть попал в руку Мельгарехо (я даже с трех медленных повторов во время трансляции не понял, куда попал мяч). То, что объективно произошло, судья сможет оценить только при помощи VAR, а пока что они все время будут допускать такие "ошибки", за которые их никак нельзя винить. Игрокам давно пора бы это понять за полтора века существования игры и действовать соответствующим образом. Каррера вот, видимо, давно это понял. Ну или как минимум бессмысленность обсуждения этого вопроса. Однако игроки проигрывающей команды, вроде Ари, всегда будут списывают свои поражения на, по их мнению, ошибки арбитра, хотя сами совершили ошибок в игре гораздо больше судьи, и именно их ошибки не позволили выиграть их команде. Интересно, если арбитр отсудит отлично, а Ари отлично отыграет, и Краснодар выиграет, скажет ли он "мы сегодня выиграли, потому что судья судил прекрасно"? Очевидно же, что нет. Выиграют, потому что играли супер! А вот проиграли точно потому, что арбитр засудил. Так бы то они каждый матч выигрывали в 4-5 мячей. Потому и сейчас нечего на судью валить свои неудачи, даже если он и отсудил по их мнению с ошибками. А Ари теперь пускай посидит 3-4 недели без РПЛ, подумает, из-за чьей ошибки у команды остался один нап.
Ответить
Мары
1534852728
Особенно смешно слышать от Краснодара как все три года судила их коксует. Тут впору Спартаку возмущаться судейскими действиями, да просто Каррера выше этого.
Ответить
BRO_football
1534858771
Ну конечно Спартак не жалуется на судейство, потому что, удивительным образом все судейские ошибки оказываются в их пользу. И если вдруг судья допустит результативную ошибку против Спартака, то поросячий визг будет слышен по всей России.
Ответить
OfaZavr
1534863540
все верно изложено. нужно в первую очередь искать причины поражения в своих действиях а не в сторонних факторах. нытье никогда никого не красит.
Ответить
Retiremen_VMF
1534863543
А кто жалуется? Вам говорят, что в судейском корпусе есть проблемы которые надо решать. Если сегодня он судит в одну сторону, то это не значит, что завтра он будет судить в туже, а не примет решения (молчу про дачу заинтересованности) судить против например Спартака. И вообще о чем разговор, они должны судить честно или не судить вообще. Краснодар проиграл только потому, что сам не забил, а Спартак забил. Где кто написал, что краснодар проиграл из за судьи? Спартак, посмотри в проблему глубже, а не в один матч который ты выиграл. Не один Лапочкин судит ведь... Глав судья пообещал, что Лапочкин теперь будет судить дешевые матчи..
Ответить
Доремидонт
1534864393
Справедливости ради хочу отметить, что хоть Промес и не видел у себя за спиной Ари, но всё равно наступил ему на ногу, что в конечном итоге и стало претензией к судейству. Лично я считаю, что правила были нарушены, специально или нет, другой вопрос, но неправомерные действия со стороны Промеса были сделаны, а значит нытьё руководителей Краснодара имеет право быть. В Уголовном кодексе существует статья, "Непредумышленное убийство", которая применяется к любому, кто совершил убийство не специально, а вполне себе нечаянно, т.е. без злого умысла. И ведь дают вполне реальные сроки. Мой пример может и не вполне сопоставим с рассматриваемым случаем, но действия Промесом были совершены, а значит судья должен был указать на точку.
Ответить
тщмек 19
1534869632
"...пока не пришел Массимо Каррера, который будто бы наложил вето на обсуждение судейства." -АХАХАХА)) Не тот ли это Каррера, который на пару с Федуном писал кипятком, когда узнал, что Амкар будет играть домашний матч в Черкизове??? Или после пяти оплеух от Зенита его вето прилегло отдохнуть и не видело, сколько говна было вброшено спартачами в судейский комитет??? Автор, я вроде бы привык, что все журнализды здесь делятся по клубному принципу, но тут вы реально рассмешили всех!
Ответить
Серёга Краснодарский
1534873415
Что за Миша Морозов (автор) ? Кто он вообще? И что за бред пишет. Да Краснодар проиграл, да не забиваешь, ты забивают тебе, и гол был красавец. Да боднул Ари головой да заслужил карточку красную. Но что за комментарии и выводы от автора? 1 Автору скажу : «НЕ ЗАВИДУЙ». 2. Откровенная проплаченная статья. 3. Пенальти на Ари был и никто не ноет, а констатируют мнение люди, которые имеют право на него. Даже если арбитр ошибся, почему (?) не вводят видео повторы, ведь после чемпа все видели что футбол только выигрывает от них. А не вводят потому что сразу финансовые потоки в карманы кое кому уменьшатся в разы. 3. Сразу после воскресных игр у Черданцева главарь судейской банды только лыбился и пел что он забыл что нельзя одного и того же судью ставить на игру третий раз подряд. 4. Когда идет такая затяжка времени –безобразие от вратаря Спартака, судья обязан дать карточку. Поэтому и полетели бутылки. Кстати тех кто бросал уже вычислили и они местными ресурсами будут наказаны (кстати такого еще не было нигде у нас в стране – учитесь). 5. Ждем вердикта, думаю будет самое суровое наказание за бутылки , самое суровое которое есть в регламенте по Ари (там случайно нет посадки на кол?). Увидим конечно кто в доме хозяин (кстати и сама статья имеет цель кое кому показать и намекнуть кто в доме хозяева и что нужно бабосики платить). Еще раз повторю проиграли-не беда, но ведь мозг включите (комментаторы статьи)-все почему ? да по тому что не кормит хозяин Краснодара с руки эту «банду» со свистками, я может бы то же засвистел куда нужно на их месте – они ведь бегают и понимают что он за 2-4 игры отсуженные в месяц получает меньше любого кто играет в премьер-лиге.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
8
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
17:18
«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ
16:55
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:56
17
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
3
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
1
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
3
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
23
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
5
Игрок «Крыльев» включил РПЛ в число топ-6 лиг Европы
13:07
3
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
12
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
3
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
2
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
3
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
12
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
10
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
10
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
5
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
4
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+