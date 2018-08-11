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Сказочный дебют в новом клубе. Он стоил 56 миллионов

«Эвертон» скупил половину запаса «Барселоны», но здорово поработал и на английском рынке. Новый главный тренер Марку Силва переманил за собой из «Уотфорда» бразильца Ришарлисона. Британские СМИ пишут о сумме трансфера в 56 миллионов евро. Такие деньги отдали за парня, который забил в предыдущем сезоне всего пять голов. После ухода из клуба Марку Силвы бразилец сник и не приносил пользу.

«Уотфорд» пересчитывал деньги и радовался. Кажется, зря.

В матче с «Вулверхэмптоном» Ришарлисон ожидаемо вышел в основе. Он забил первым же ударом по воротам, хотя еще за «Уотфорд» отправил в молоко 53 удара подряд.

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Во втором тайме случился еще один гол от Ришарлисона. Он стал первым футболистом «Эвертона» с 2009 года, кому удалось сделать дубль в дебютном матче. Тогда таким игроком был бразилец Жо.

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Вот такая впечатляющая для дебюта статистика:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Игра завершилась с ничейным счетом 2:2, но дебют Ришарлисона перекрыл все расстройство болельщиков «Эвертона».

Англия. Премьер-лига Англия Эвертон Ришарлисон
Комментарии (6)
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mikitka
1534020085
Здорово! может, в "Уотфорде" реально не знали, как использовать такого парня
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Oldtrafford83/97
1534053690
Смотрел несколько матчей Уотфорда,парень очень старательный и выносливый,но ему сильно не везло,надеюсь в этом году будет по другому,удачи!
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Дон_Шип
1534064578
воооот, а совсем недавно с говном эвертон смешали, а теперь оказывается они что-то волокут в трансферах)
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КонтриК
1534084796
Болею за Эвертон уже более 15 лет, и за все время, только последние два года начали вкладывать деньги. Ранее он был фарм клубом для владельцев.
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тётя ASYA
1534095218
Squawka Football ✔ @Squawka Richarlison's Everton debut by numbers vs. Wolves: 53 touches 4 aerial duels won 3 tackles won 3 fouls won 2 shots 2 goals ******** and it feels so good. ‍ 22:28 - 11 авг. 2018 г. 1 220 Brighton & Hove Albion vs Watford — читайте в Твиттере много лишнего стали печатать, бомбардир становится неинтересен
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Обер-КанцлерЪ
1534219856
Видео не работает, как обычно всё через опу.
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