Сказочный дебют в новом клубе. Он стоил 56 миллионов

«Эвертон» скупил половину запаса «Барселоны», но здорово поработал и на английском рынке. Новый главный тренер Марку Силва переманил за собой из «Уотфорда» бразильца Ришарлисона. Британские СМИ пишут о сумме трансфера в 56 миллионов евро. Такие деньги отдали за парня, который забил в предыдущем сезоне всего пять голов. После ухода из клуба Марку Силвы бразилец сник и не приносил пользу.

«Уотфорд» пересчитывал деньги и радовался. Кажется, зря.

В матче с «Вулверхэмптоном» Ришарлисон ожидаемо вышел в основе. Он забил первым же ударом по воротам, хотя еще за «Уотфорд» отправил в молоко 53 удара подряд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Во втором тайме случился еще один гол от Ришарлисона. Он стал первым футболистом «Эвертона» с 2009 года, кому удалось сделать дубль в дебютном матче. Тогда таким игроком был бразилец Жо.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вот такая впечатляющая для дебюта статистика:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Игра завершилась с ничейным счетом 2:2, но дебют Ришарлисона перекрыл все расстройство болельщиков «Эвертона».