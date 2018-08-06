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    Самый красивый выход один на один, который вы видели


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    Голосов: 9
    06.08.2018 18:12
    Когда гол изящнее танцев.

    Помните словенский клуб «Домжале»? Совсем недавно с ним играла «Уфа» и еле-еле прошла его в Лиге Европы. На этом беды «Домжале» не закончились. На выходных команда проиграла в чемпионате клубу «Мура» с разгромным счетом 1:5.

    Самый унизительный момент – последний гол. Нино Кутер выскочил один на один с вратарем и обманул его элегантнейшей рабоной. Получилось так ярко, что вы точно пересмотрите этот гол несколько раз.

    Удивительно, что так жестко «Домжале» унизила команда, чей состав стоит в 2,5 раза меньше, а автор шедевра Нино Кутер – опорник, за которого ни разу не платили деньги. Кстати, в «Домжале» сейчас играет босниец Синияд Ибричич. Тот самый, что когда-то заезжал в «Локомотив» и провалился. Между Россией и Словенией в его карьере были Турция, Македония и даже Иран.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: кадр из ролика на ютубе
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 8 августа 2018, 11:32

      А Смолов,тот,что татуированный ,как картина Пабло Пикассо,
      сумел бы так элегантно забить?
      Или сей орел может только ,,забить на..."

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > alex1951 8 августа 2018, 17:04

      смог бы у дриблинг на уровне!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > 8 августа 2018, 20:31

      если не сложно скинь ссылочку на такой его гол....

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 7 августа 2018, 17:09

      Это что-то из фифы...браво

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 августа 2018, 16:43

      Красавчик

      0
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 7 августа 2018, 15:01

      +++

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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 августа 2018, 13:51

      вот это команду лихорадит)))

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 7 августа 2018, 09:35

      не посмотреть( Сайт www.youtube.com отправил недействительный ответ.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 августа 2018, 09:02

      Нифига себе ириска)

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 августа 2018, 20:45

      Если бы так сыграл Неймар, то это обозвали бы позором для футбола, а так - красота, молодец парень, правильно же?

      7
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