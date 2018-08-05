Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Теперь его гол принес победу


    2.5
    Голосов: 12
    05.08.2018 21:09
    Экс-спартаковец постоянно досаждает армейцам.

    «Я воспитанник «Спартака», и для меня это до сих пор особенные матчи. С детства армейцы мои главные соперники, и это вряд ли когда-либо пройдет», – заявил Сергей Паршивлюк после победной игры «Ростова» против «Ахмата», в которой ему удалось сделать голевую передачу. Впереди ждал матч против обновленного ЦСКА, к которому футболист готовился по-особому.

    Сыграть против ЦСКА за «Спартак» Паршивлюк мог бы гораздо больше, если бы не его ужасные травмы, из-за которых он пропустил сразу несколько сезонов. Но в некоторых матчах его действия запомнились.

    ● В 2013 году «Спартак» впервые за долгое время поколотил ЦСКА крупно – армейцы вернулись в Москву после 0:3 от «Баварии» и заодно получили 0:3 от красно-белых. Редко забивающий Паршивлюк (все-таки он защитник) умудрился отличиться в этом матче, причем точно пробить головой и оформить разгром.

    ● Через пару лет «Спартак» Мурата Якина выглядел далеко не фаворитом перед августовской игрой с ЦСКА, но все решил один-единственный эпизод – точный удар Комбарова с пенальти, который заработал Паршивлюк. Пенальти, правда, довольно спорный, но как факт – защитник снова расстроил принципиального соперника.

    ● В той же игре Паршивлюк схлестнулся с Кириллом Набабкиным в конце матча. Набабкин грубо скосил Давыдова, получил желтую карточку и вступил в стычку с Паршивлюком. Оба в итоге получили по красной и отправились отдыхать, но Сергея в тот момент еле увели с поля. Зато сбил темп, дал команде пару минут для передышки, и «Спартак» в итоге выиграл важный матч.

    ● Успехи Паршивлюка не ограничиваются матчем с ЦСКА. Например, выступая уже в составе «Анжи», Паршивлюк помог тормознуть «Зенит», который отчаянно бился за чемпионство со «Спартаком». Он сделал голевой пас, а затем еще и вынудил удалиться Ломбертса. «Анжи» вырвал ничью 1:1 в Санкт-Петербурге. Сюда же можно занести и его удар в игре 2015 года против «Динамо», когда мяч отрикошетил от Дугласа и влетел в ворота («Спартак» благодаря этому и победил).

    ● Сегодня именно гол Паршивлюка принес «Ростову» выездную победу над ЦСКА. Причем забитый мяч был похож на тот, что Сергей исполнил пять лет назад – он забил головой. На камеру он показал на пальцах «шесть». Вероятно, так он поздравил с днем рождения свою дочку, которая родилась как раз ровно шесть лет назад.

    «Дзюба и Паршивлюк перед играми с ЦСКА реально прям как закипали. Нет, не на ребят, на сам бренд, на сам ЦСКА у них зуб какой-то был», – рассказывал год назад Артем Ребров в интервью «КП». Даже уйдя из «Спартака», Паршивлюк продолжает немножко помогать родному клубу, хотя ясно, что делает это для себя и для своих команд, за которые выступает. Но в такие моменты кажется несправедливым, что до долгожданного чемпионства в родном «Спартаке» этот футболист не смог доиграть совсем чуть-чуть.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 11 августа 2018, 16:07

      Пусть он и Паршивлюк , но теперь это наш Паршивлюк! РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 6 августа 2018, 12:57

      Вроде матч ЦСКА - Ростов, а статьи экс-спартаковец открыл счёт, экс-спартаковец досаждает армейцам. Больше информации про Спартак, чем про команды матча. Почему к примеру в марче Енисей - Зенит не писали экс-спартаковец открыл счёт и другие варианты, в других матчах экс футболист Урала открыл счёт? Это что за дискриминация или специально в расчёте раздуть из мухи слона за счёт нелюбви Спартака и ЦСКА? Автор скорее болельщик Спартака, что этой статьи, что предыдущей. Если писать на такой манер, то сплошные приставки экс везде будут. Сейчас он игрок Ростова.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 августа 2018, 10:54

      Валера вдул с помощью Паршивлюка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 6 августа 2018, 10:33

      Да уж... Отработал автор с похвалой на перспективу, почему-то пренебрегая объективностью. В "Ростове" из тех "мужиков" Бердыевских времен, уже НИКОГО не осталось, кроме Гацкана (который стал при Карпине дурковать, валяясь и корчась на газоне, что не красит капитана) и Калачева - так что, нынешний главный клич дончан "ВАЛЕРИМ" и это, как правило, заканчивалось неоправданными ожиданиями. А "мужиками" становятся игроки "Рубина", которые явно поменяли стиль игры и намерены диктовать свои условия на поле ВСЕМ без исключения, а не отбиваться как ростовские при Карпине (с теми же пацанами ЦСКА время владения 60 - 40 в пользу армейцев), ставя автобус у своих ворот... Чего хватило команде Карпуши, при откровенной поддержке арбитров, для того чтобы отобрать очки у НИКАКИХ "Ахмата", игравшего весь матч в меньшинстве, и ЦСКА, который и из Самары еле ноги унес. Так где солидность, уважаемый ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 6 августа 2018, 08:53

      Уххх! Держимся,,, сыгранность нет пока! Но 6 защитников на поле, еще плюс 2 опорных сук****** не один мышь не должен был проскочить! Играем против Испании ее мае! **** это молодежь,, просто одно разочарование! Ефремов!!! зеро не игрок зачем выпускают! *** !****!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 августа 2018, 08:48

      Хороший игрок Сергей, но травмы сделали своё чёрное дело.К сожалению.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa > Мары 6 августа 2018, 12:07

      Как и фамилия...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > sky-pa 6 августа 2018, 12:39

      Мальчик - девочка в футболе разбирается ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa > Мары 6 августа 2018, 13:12

      дедушка разбирается в жизни...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > sky-pa 6 августа 2018, 16:42

      То то смотрю дедушку человек с плохой фамилией обидел.
      Отгрузил его любимому клубу.
      Мои соболезнования.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa > Мары 6 августа 2018, 18:54

      Если не ошибаюсь, это был аж 4-й "отгруз" за всю 11-летнюю карьеру футболиста... Оч-чень продуктивно! В среднем 1 гол за 3 года... Даже чаще, чем Олимпийские игры наступают! Перефразируя известную пословицу, - "по шапке и Сенька..." А дедушка все еще болеет за киевское динамо В.Лобановского, образца 1976 года. Так что мне соболезновать не о чем - это мои вам искренние соболезнования...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > sky-pa 6 августа 2018, 19:22

      А я вообще за Спартак болею, так что ваш выпад мимо, но киевлян тех лет уважаю.Здорово играли.Образцово показательно.
      А сколько и когда забивает Паршивлюк, неважно.Важно, что во время.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa > Мары 7 августа 2018, 13:33

      "Вовремя" - это одно слово, наречие... Впрочем, можно и двумя словами - "во время", но тогда в предложении не хватает дополнения, например - "во время менструации", "во время припадка"... и т.п. Что касается точности выпадов - по-моему, это как раз Вы тупо валите "с больной головы на здоровую"... Оставайтесь себе с миром!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 6 августа 2018, 07:39

      Карпину респект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +515

      Baggio1986 6 августа 2018, 07:37

      Может обратно в Спартак?Хороший игрок,травмы всё испортили

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Baggio1986 6 августа 2018, 08:05

      Вот тоже думаю. Забрали бы обратно..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 6 августа 2018, 06:58

      Главное принес 3 очка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 августа 2018, 06:57

      акинфеев удобный для него вратарь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11