Ари получил паспорт РФ и станцевал с ним под хит Дрейка

Он долго ждал этого момента.

Бразилец приехал в Россию еще в 2010 году – он заключил четырехлетний контракт со «Спартаком», с которым выиграл серебряные медали. Дальше получил «бронзу» в «Краснодаре», а с «Локомотивом» сумел выиграть и чемпионат, и Кубок страны. Итого – 247 матчей во всех турнирах за российские клубы и 70 забитых голов. Кроме того, Ари в декабре 2014 года женился на русской девушке, вместе они воспитывают дочь. 26 июля он получил российское гражданство.

Футболист отпраздновал это событие танцем под песню известного рэпера Дрейка – In My Feeling. Трек очень популярен – его хэштег в инстаграме всего за несколько недель был упомянут в более чем 240 тысячах постов. В некотором роде это похоже на флешмоб позапрошлого года – знаменитый «Манекен Челлендж», тогда знаменитости в определенный момент замирали, а сейчас танцуют под «In My Feeling», причем делают это в неожиданных местах, как например Уилл Смит.

Ари, в отличие от Смита, не полез на крышу моста, а просто станцевал с российским паспортом рядом с движущейся машиной.