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    Ари получил паспорт РФ и станцевал с ним под хит Дрейка


    3
    Голосов: 5
    27.07.2018 10:50
    Он долго ждал этого момента.

    Бразилец приехал в Россию еще в 2010 году – он заключил четырехлетний контракт со «Спартаком», с которым выиграл серебряные медали. Дальше получил «бронзу» в «Краснодаре», а с «Локомотивом» сумел выиграть и чемпионат, и Кубок страны. Итого – 247 матчей во всех турнирах за российские клубы и 70 забитых голов. Кроме того, Ари в декабре 2014 года женился на русской девушке, вместе они воспитывают дочь. 26 июля он получил российское гражданство.

    Футболист отпраздновал это событие танцем под песню известного рэпера Дрейка – In My Feeling. Трек очень популярен – его хэштег в инстаграме всего за несколько недель был упомянут в более чем 240 тысячах постов. В некотором роде это похоже на флешмоб позапрошлого года – знаменитый «Манекен Челлендж», тогда знаменитости в определенный момент замирали, а сейчас танцуют под «In My Feeling», причем делают это в неожиданных местах, как например Уилл Смит.

    Ари, в отличие от Смита, не полез на крышу моста, а просто станцевал с российским паспортом рядом с движущейся машиной.

    text

    Публикация от text (@ari_gol1000)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 27 июля 2018, 18:46

      на евро20 пригодится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 27 июля 2018, 18:37

      Надо было под хит Киркорова станцевать )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 27 июля 2018, 16:45

      Это старпер уже не кому не нужен,надо было перед Чемпом думать о паспорте как нормальные люди

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Vizual 27 июля 2018, 18:46

      может он свою жизнь связывает в РФ,об этом ты не подумал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 27 июля 2018, 15:39

      Почему не под "Калинку"?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 27 июля 2018, 11:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ууу, чурка нерусский даже паспорт вверх ногами держит...

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 27 июля 2018, 10:58

      На фото:Паспорт НАДА?

      1
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