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    «Эвертон» выиграл 22:0. Что?


    3.7
    Голосов: 7
    14.07.2018 17:00
    Посмотрите на это.

    Ливерпульцы взяли и вложили 22 мяча в контрольном матче. Пострадал австрийский АТВ Ирднинг – бедняги горели 0:10 уже к перерыву. Больше остальных перестарался Кевин Миральяс (у него пента-трик). Тосун и Бай Умар Ниасс тоже перепутали товарняк с финалом Лиги чемпионов – у них по покеру.

    Само избиение в Альпах выглядело так.

    В твиттере предположили, что за игровой мяч в раздевалке «Эвертона» дрались всей командой.

    Парни, ну правда. Вы чего?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 16 июля 2018, 02:30

      Вратарь бездонная дыра

      1
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    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 15 июля 2018, 16:17

      Самый красивый сами себе забили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 15 июля 2018, 10:17

      Пиршество голов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 09:42

      Они бы еще в спарринг взяли бы какую-нибудь команду с Гибралтара...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Alemann 15 июля 2018, 09:29

      Развлеклись "ириски".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Сергей Николаевич П 15 июля 2018, 08:01

      +++++++++++++

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 июля 2018, 02:32

      Вратарь после 5го даже не пытался ловить. Теперь я понимаю зачем в хоккее меняют вратаря после нескольких голов

      2
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 15 июля 2018, 00:48

      В 2009 году!

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 15 июля 2018, 00:48

      Когда я играл в А-jugend в Германии, мы провели тоже игру в чемпионате 23-1, я сам даже не помню сколько забыл , но много , за тот сезон 54 гола , лучший игрок сезона и интерес со стороны Динамо Дрездена дорогого стоит, с командой забыли за сезон 153 мяча...
      Но к сожалению поздно сказали про Дрезден, теперь только можно представить какая карьера ждала меня , ех жаль

      0
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