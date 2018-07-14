«Эвертон» выиграл 22:0. Что?

Посмотрите на это.

Ливерпульцы взяли и вложили 22 мяча в контрольном матче. Пострадал австрийский АТВ Ирднинг – бедняги горели 0:10 уже к перерыву. Больше остальных перестарался Кевин Миральяс (у него пента-трик). Тосун и Бай Умар Ниасс тоже перепутали товарняк с финалом Лиги чемпионов – у них по покеру.

twit text — Everton (@Everton) 14 июля 2018 г.

Само избиение в Альпах выглядело так.

В твиттере предположили, что за игровой мяч в раздевалке «Эвертона» дрались всей командой.

twit text — Sean Ready (@ready1878) July 14, 2018

Парни, ну правда. Вы чего?

«Челси» купил полузащитника за 65 миллионов. Но Сарри зовет еще топов

Увольнение Конте ужасно. Тренер воюет с «Челси»