«Спартак» купил защитника из Бельгии. Он поможет?

Что это за футболист
Самэуль Жиго – 24-летний французский центральный защитник, он начал свою карьеру во французском «Арль-Авиньоне». Команда прославилась тем, что в сезоне-2010/11 выступала в Лиге 1, правда, очень неудачно: пропустила 70 голов, заняла последнее место и вылетела из элиты задолго до окончания чемпионата. В тот момент Жиго было еще 17 лет, а как настало 19, он и дебютировал в составе клуба, выступавшего на тот момент уже дивизионом ниже.
Впрочем, по окончании сезона-2014/15 клуб вылетел из Лиги 2, а затем и вовсе лишился профессионального статуса и был спущен в региональную лигу. Жиго забрали в бельгийский «Кортрейк», где у парня получалось играть регулярно и полезно в составе середняка чемпионата. Два года в «Арль-Авиньоне», еще полтора в «Кортрейке», пора на повышение. В январе 2017-го Жиго перебрался в «Гент» за 1,3 миллиона евро.
Пока спартаковцы праздновали чемпионство в мае 2017-го, «Гент» с Жиго застолбил четвертое место в Бельгии. Год спустя «Спартак» глупо упустил вторую строчку в РФПЛ, у «Гента» и Жиго ничего не поменялось – та же четвертая позиция. Но при этом с центральным защитником Жиго «Гент» пропустил меньше всех в минувшем сезоне бельгийской лиги. Это хорошо.
Как его узнали в Европе
Легче всего обратить на себя внимание, мощно играя в еврокубках. Весной 2017-го «Гент» неплохо пошумел, выбросив из Лиги Европы «Тоттенхэм» (1:0, 2:2), а Жиго на пару с сербом Митровичем не дал развернуться Кейну (англичанин забил, но только в свои ворота). Но и тут кое-что смущает, поскольку уже в 1/16 финала «Гент» с Жиго получил домашние 2:5 от соотечественников из «Генка» и, конечно, вылетел.
Ему помогал футболист, который обыгрывал российские клубы
Перед развалом в «Арль-Авиньоне» один сезон вместе с Жиго поиграл Гаэль Живе – известный французский защитник, который получил серебряную медаль на ЧМ-2006. Живе, помнится, сначала обыгрывал «Локомотив» за «Монако» в 1/8 финала ЛЧ (тот год, когда монегаски добрались до финала и уступили «Порту»), а затем громил с «Марселем» «Спартак» в 2008-м.
Именно о Живе очень тепло отзывался Жиго, когда они вместе выступали во Франции. Молодой француз признавался, что именно советы старшего товарища ему очень помогали в тот период. Тогда в «Арль-Авиньоне» выступало сразу несколько заслуженных ветеранов, но именно у Живе новичок «Спартака» сумел многому научиться.
Что в нем здорово
У Жиго хорошие физические данные, но при этом он техничен и обладает хорошим первым пасом, что в «Спартаке» всегда ценится особо. Он универсал – может сыграть и справа в обороне, если нужно, выйдет на позиции опорника. Агрессивен, все в порядке с характером – для защитника обязательный компонент, но не всегда и у всех он присутствует.
Что в нем не нравится
Агрессия порой приводит как к серьезным позиционным ошибкам (в итоге и к провалам в защите), так и к наказаниям – в «Арль-Авиньоне» Жиго удалялся дважды, в «Кортрейке» и «Генте» за полтора года – по разу. Сторонникам теории о том, что в паре центральных защитников один должен быть спокойным, другой – агрессивным, матчи «Спартака» вряд ли понравятся. Джикия и Жиго в этом плане очень похожи.
Но, вспоминая невзрачные матчи спокойных Таски и Кутепова и регулярные фейлы Максимовича, может, это совсем не недостаток?
Что еще интересно
Жиго в минувшем сезоне уже повстречался с вратарем сборной России Владимиром Габуловым. Более того, не забил ему пенальти (на видео с 2:11).
Головой с этой отметки бить у Жиго получается куда лучше.
Автоголы, правда, стороной не обходят. Вот так, в одном матче по голу и в чужие, и в свои.
Настолько габаритен, что и толпой отпихнуть тяжело (Жиго в красном за «Кортрейк»).
А так Жиго гонял на машине на тренировочном сборе «Гента» в Испании.
Активности в бельгийских клубах вообще радуют.
В «Спартаке» тоже есть кому померить прическу. Например, Зе Луишу или Луису Адриано.
Презентация в «Спартаке» будет не столь приятной, там суровый Сергей Родионов.
Зато селфимейкерам можно не переживать.
Признание
Фанаты «Гента» признали Жиго лучшим игроком минувшего сезона.
Speler van het Jaar! Félicitations Samuel Gigot! #COBW pic.twitter.com/Lw1rU9ju1G— KAA Gent (@KAAGent) 13 мая 2018 г.
Первый вывод
«Спартак» подписал без лишнего шума физически сильного, агрессивного и старательного центрдефа на проблемную позицию. Купил у команды, которая пропустила меньше всех в своем чемпионате. Чемпионат, однако, не самый топовый, но цена (Transfermarkt пишет о восьми миллионах евро) – внушительна. Выиграна конкуренция за Жиго у «Краснодара» и «Лацио». Парню 24 года, для центрдефа – вообще не возраст, с адаптацией не должно быть больших проблем, поскольку в команде уже есть франкоязычный Софьян Ханни. Однако по манере игры могут быть вопросы.
Трансфер интересный, но многое будет зависеть от работы опорной зоны. Если она выступит мощно, то у пары центральных защитников будет гораздо меньше поводов ошибаться. Если же в опорной зоне будут проблемы, то все недостатки центрдефов вылезут сразу же, как это неоднократно происходило в прошлом сезоне. А похож ли Жиго на футболиста, умеющего спасать команду в одиночку – большой вопрос. Хорошо бы, если б в «Спартаке» в новом сезоне этот вопрос не стоял вообще.