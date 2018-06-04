«Спартак» купил защитника из Бельгии. Он поможет?

Парень выключал из игры Гарри Кейна, но не мог забить пенальти Габулову.

Что это за футболист

Самэуль Жиго – 24-летний французский центральный защитник, он начал свою карьеру во французском «Арль-Авиньоне». Команда прославилась тем, что в сезоне-2010/11 выступала в Лиге 1, правда, очень неудачно: пропустила 70 голов, заняла последнее место и вылетела из элиты задолго до окончания чемпионата. В тот момент Жиго было еще 17 лет, а как настало 19, он и дебютировал в составе клуба, выступавшего на тот момент уже дивизионом ниже.

Впрочем, по окончании сезона-2014/15 клуб вылетел из Лиги 2, а затем и вовсе лишился профессионального статуса и был спущен в региональную лигу. Жиго забрали в бельгийский «Кортрейк», где у парня получалось играть регулярно и полезно в составе середняка чемпионата. Два года в «Арль-Авиньоне», еще полтора в «Кортрейке», пора на повышение. В январе 2017-го Жиго перебрался в «Гент» за 1,3 миллиона евро.

Пока спартаковцы праздновали чемпионство в мае 2017-го, «Гент» с Жиго застолбил четвертое место в Бельгии. Год спустя «Спартак» глупо упустил вторую строчку в РФПЛ, у «Гента» и Жиго ничего не поменялось – та же четвертая позиция. Но при этом с центральным защитником Жиго «Гент» пропустил меньше всех в минувшем сезоне бельгийской лиги. Это хорошо.

Как его узнали в Европе

Легче всего обратить на себя внимание, мощно играя в еврокубках. Весной 2017-го «Гент» неплохо пошумел, выбросив из Лиги Европы «Тоттенхэм» (1:0, 2:2), а Жиго на пару с сербом Митровичем не дал развернуться Кейну (англичанин забил, но только в свои ворота). Но и тут кое-что смущает, поскольку уже в 1/16 финала «Гент» с Жиго получил домашние 2:5 от соотечественников из «Генка» и, конечно, вылетел.

Ему помогал футболист, который обыгрывал российские клубы

Перед развалом в «Арль-Авиньоне» один сезон вместе с Жиго поиграл Гаэль Живе – известный французский защитник, который получил серебряную медаль на ЧМ-2006. Живе, помнится, сначала обыгрывал «Локомотив» за «Монако» в 1/8 финала ЛЧ (тот год, когда монегаски добрались до финала и уступили «Порту»), а затем громил с «Марселем» «Спартак» в 2008-м.

Именно о Живе очень тепло отзывался Жиго, когда они вместе выступали во Франции. Молодой француз признавался, что именно советы старшего товарища ему очень помогали в тот период. Тогда в «Арль-Авиньоне» выступало сразу несколько заслуженных ветеранов, но именно у Живе новичок «Спартака» сумел многому научиться.

Что в нем здорово

У Жиго хорошие физические данные, но при этом он техничен и обладает хорошим первым пасом, что в «Спартаке» всегда ценится особо. Он универсал – может сыграть и справа в обороне, если нужно, выйдет на позиции опорника. Агрессивен, все в порядке с характером – для защитника обязательный компонент, но не всегда и у всех он присутствует.

Что в нем не нравится

Агрессия порой приводит как к серьезным позиционным ошибкам (в итоге и к провалам в защите), так и к наказаниям – в «Арль-Авиньоне» Жиго удалялся дважды, в «Кортрейке» и «Генте» за полтора года – по разу. Сторонникам теории о том, что в паре центральных защитников один должен быть спокойным, другой – агрессивным, матчи «Спартака» вряд ли понравятся. Джикия и Жиго в этом плане очень похожи.

Но, вспоминая невзрачные матчи спокойных Таски и Кутепова и регулярные фейлы Максимовича, может, это совсем не недостаток?

Что еще интересно

Жиго в минувшем сезоне уже повстречался с вратарем сборной России Владимиром Габуловым. Более того, не забил ему пенальти (на видео с 2:11).

Головой с этой отметки бить у Жиго получается куда лучше.

Автоголы, правда, стороной не обходят. Вот так, в одном матче по голу и в чужие, и в свои.

Настолько габаритен, что и толпой отпихнуть тяжело (Жиго в красном за «Кортрейк»).

А так Жиго гонял на машине на тренировочном сборе «Гента» в Испании.

Активности в бельгийских клубах вообще радуют.

В «Спартаке» тоже есть кому померить прическу. Например, Зе Луишу или Луису Адриано.

Презентация в «Спартаке» будет не столь приятной, там суровый Сергей Родионов.

Зато селфимейкерам можно не переживать.

Признание

Фанаты «Гента» признали Жиго лучшим игроком минувшего сезона.

Первый вывод

«Спартак» подписал без лишнего шума физически сильного, агрессивного и старательного центрдефа на проблемную позицию. Купил у команды, которая пропустила меньше всех в своем чемпионате. Чемпионат, однако, не самый топовый, но цена (Transfermarkt пишет о восьми миллионах евро) – внушительна. Выиграна конкуренция за Жиго у «Краснодара» и «Лацио». Парню 24 года, для центрдефа – вообще не возраст, с адаптацией не должно быть больших проблем, поскольку в команде уже есть франкоязычный Софьян Ханни. Однако по манере игры могут быть вопросы.

Трансфер интересный, но многое будет зависеть от работы опорной зоны. Если она выступит мощно, то у пары центральных защитников будет гораздо меньше поводов ошибаться. Если же в опорной зоне будут проблемы, то все недостатки центрдефов вылезут сразу же, как это неоднократно происходило в прошлом сезоне. А похож ли Жиго на футболиста, умеющего спасать команду в одиночку – большой вопрос. Хорошо бы, если б в «Спартаке» в новом сезоне этот вопрос не стоял вообще.