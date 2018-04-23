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    Безумная чемпионская гонка в Италии. Между «Ювентусом» и «Наполи» – очко


    1.5
    Голосов: 2
    23.04.2018 00:18
    Единственный из топ-5 чемпионатов, где борьба за чемпионство только начинается.

    Почему матч был настолько важен

    За пять туров до конца лидирующий в Серии А «Ювентус» опережал «Наполи» на четыре очка. Матч в Турине был определяющим: победа «Наполи» – расстояние сокращается до одного очка, а борьба обостряется. Любой другой исход – у «Юве» остается право как минимум на одну осечку. А значит, «Юве» на 99% – чемпион.

    Но теперь о чемпионстве говорить слишком рано, и все это из-за одного лишь кивка головы под конец матча. После розыгрыша углового Кулибали точным ударом пронзил ювентийские ворота на 90-й минуте – 1:0 в пользу «Наполи». Так и завершили. До «Юве» теперь всего одно очко.

    Неудобный соперник

    В последних семи матчах неаполитанцам удавалось победить всего однажды. И еще разок выхватить ничью. Остальные пять игр – сплошные неудачи. Крупных поражений не было, но легче от этого не становится, тем более что важнейший матч в Неаполе первого декабря прошлого года «Наполи» проиграл из-за раннего гола Игуаина. Серию неудач удалось прервать в самый нужный момент.

    Что дальше

    Тут самое интересное. «Юве» впереди «Наполи» на одно очко. Итак, кому с кем осталось сыграть в четырех турах.

    «Ювентус»: «Интер» (г, 5-е место), «Болонья» (д, 11), «Рома» (г, 3), «Верона» (д, 19).

    «Наполи»: «Фиорентина» (г, 9), «Торино» (д, 10), «Сампдория» (г, 8), «Кротоне» (д, 16).

    Легко понять, у кого календарь проще. Осталось узнать, кто же все-таки станет чемпионом. Напомним, итальянский чемпионат – единственный из топ-5, где чемпионская интрига еще жива. И жить матчами Серии А в ближайшие четыре недели будет очень здорово.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Guardian
    Рейтинг: 1.5 Голосов: 2
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 30 апреля 2018, 08:46

      кончилась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      war20071 23 апреля 2018, 20:14

      да концовке в чемпионате италии ожидается сумашедшая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 23 апреля 2018, 09:22

      Италия - БЕЛО-ЧЕРНАЯ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Seamus 23 апреля 2018, 08:39

      А что у них вчера за акция была? Почему с краской на лице играли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Pixma > Seamus 23 апреля 2018, 17:48

      акция против насилия над женщинами. типа. след размазанной помады

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 апреля 2018, 08:23

      Рома и Интер биться будут жёстко. Ювентусу не позавидовать.
      Блин, как же хочется Наполи...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 апреля 2018, 00:28

      атататаа ! у ювентуса матч с интером и с ромой еще ! у наполи нормальные матчи остались !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > dinar7777dinar 23 апреля 2018, 03:17

      Это и может сыграть плохую шутку с Наполи.... Нельзя расслабляться..

      2
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