Безумная чемпионская гонка в Италии. Между «Ювентусом» и «Наполи» – очко

Единственный из топ-5 чемпионатов, где борьба за чемпионство только начинается.

Почему матч был настолько важен

За пять туров до конца лидирующий в Серии А «Ювентус» опережал «Наполи» на четыре очка. Матч в Турине был определяющим: победа «Наполи» – расстояние сокращается до одного очка, а борьба обостряется. Любой другой исход – у «Юве» остается право как минимум на одну осечку. А значит, «Юве» на 99% – чемпион.

Но теперь о чемпионстве говорить слишком рано, и все это из-за одного лишь кивка головы под конец матча. После розыгрыша углового Кулибали точным ударом пронзил ювентийские ворота на 90-й минуте – 1:0 в пользу «Наполи». Так и завершили. До «Юве» теперь всего одно очко.

Неудобный соперник

В последних семи матчах неаполитанцам удавалось победить всего однажды. И еще разок выхватить ничью. Остальные пять игр – сплошные неудачи. Крупных поражений не было, но легче от этого не становится, тем более что важнейший матч в Неаполе первого декабря прошлого года «Наполи» проиграл из-за раннего гола Игуаина. Серию неудач удалось прервать в самый нужный момент.

twit text — Para (@TheParacelsus) 22 апреля 2018 г.

Что дальше

Тут самое интересное. «Юве» впереди «Наполи» на одно очко. Итак, кому с кем осталось сыграть в четырех турах.

«Ювентус»: «Интер» (г, 5-е место), «Болонья» (д, 11), «Рома» (г, 3), «Верона» (д, 19).

«Наполи»: «Фиорентина» (г, 9), «Торино» (д, 10), «Сампдория» (г, 8), «Кротоне» (д, 16).

Легко понять, у кого календарь проще. Осталось узнать, кто же все-таки станет чемпионом. Напомним, итальянский чемпионат – единственный из топ-5, где чемпионская интрига еще жива. И жить матчами Серии А в ближайшие четыре недели будет очень здорово.